Выступление Ксении Собчак - дорогое удовольствие. На днях в Сети появился список требований звезды к организаторам церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Перечень спровоцировал бурные дискуссии, сама же Ксения не понимает, из-за чего, собственно, сыр-бор.

​

Согласно райдеру, ведущая требует отдельную гримерку плюс отдельную комнату с пеленальным столиком, кроваткой и гигиеническими принадлежностями. У Ксении особая диета, поэтому она ждет, что ей будут представлены салат с киноа, безглютеновый хлеб, роллы с хумусом и индейка на белых тарелках.

Кроме того, Собчак необходимы красный планшет, кофемашина Nespresso и еще много чего. По примерным подсчетам, выполнение требований знаменитости обойдется организаторам примерно в 250 тысяч рублей.

Публика возмутилась. Но Ксения не видит поводов для спора.

По словам звезды, райдер универсальный, поскольку ее часто приглашают на мероприятия в далекие города. «Райдер у меня специально сложный, чтобы люди постарались и сделали какие-то усилия с точки зрения здорового питания. Мы, как Юрий Антонов, не заказываем Hennessy XO и какие-то другие вещи. У нас нет дорогого алкоголя, у нас есть сложная и здоровая еда, и мы стараемся всегда, особенно в поездках, чтобы люди соблюдали эти правила, иначе ты будешь есть только гамбургеры и жареную картошку», — поясняет звезда.

Ксения добавила, что давно приняла практику требовать большего. Поскольку в таком случае «ты получаешь хотя бы что-то. Если ты не требуешь ничего, ты и получишь соответственно».

Ранее мы писали:

Собчак снова станет ведущей Премии МУЗ-ТВ. Компанию звезде составит Максим Галкин.

Собчак перепутали с Мадонной. Казус на Неделе высокой моды в Париже.​

Как Собчак совмещает карьеру и материнство. Нелегко быть супермамой.