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Собчак прокоммен­тировала свой дорогой райдер


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Выступление Ксении Собчак - дорогое удовольствие. На днях в Сети появился список требований звезды к организаторам церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Перечень спровоцировал бурные дискуссии, сама же Ксения не понимает, из-за чего, собственно, сыр-бор.

Согласно райдеру, ведущая требует отдельную гримерку плюс отдельную комнату с пеленальным столиком, кроваткой и гигиеническими принадлежностями. У Ксении особая диета, поэтому она ждет, что ей будут представлены салат с киноа, безглютеновый хлеб, роллы с хумусом и индейка на белых тарелках.

Кроме того, Собчак необходимы красный планшет, кофемашина Nespresso и еще много чего. По примерным подсчетам, выполнение требований знаменитости обойдется организаторам примерно в 250 тысяч рублей.

Публика возмутилась. Но Ксения не видит поводов для спора.

По словам звезды, райдер универсальный, поскольку ее часто приглашают на мероприятия в далекие города. «Райдер у меня специально сложный, чтобы люди постарались и сделали какие-то усилия с точки зрения здорового питания. Мы, как Юрий Антонов, не заказываем Hennessy XO и какие-то другие вещи. У нас нет дорогого алкоголя, у нас есть сложная и здоровая еда, и мы стараемся всегда, особенно в поездках, чтобы люди соблюдали эти правила, иначе ты будешь есть только гамбургеры и жареную картошку», — поясняет звезда.

Ксения добавила, что давно приняла практику требовать большего. Поскольку в таком случае «ты получаешь хотя бы что-то. Если ты не требуешь ничего, ты и получишь соответственно».

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1 Не нравится 3 Нравится 14.04.2017 Теги: Ксения Собчак

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Обсуждение 6  

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  • Прелесть
    Организаторам давно пора привыкнуть уважать потребности ведущих. Это даже не обсуждается. Контракт ведь обоюдно выгодная сделка.
    		14.04.17 15:51
         
    2
         
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  • marbel
    Да ничего особо заоблачного нет у нее. Еда дороже чем обычно, но и киноа и индейка сейчас в магазинах есть любого города. И любой кейтеринг в любом месте их предоставит. Про кроватку тоже понятно - хочет человек с ребенком ездить, только похвалить можно. Действительно про планшет только вот - не понятно. Да и имхо удобнее свой носить, не проблема это. С другой стороны, все это только для себя любимой. Ничего плохого конечно, но мне импонируют люди, которые за счет райдера улучшают положение людей,которые работают в этом месте постоянно. Не помню кто из американских артистов, требовал чтобы закулисье театра, который его приглашает красили всегда определенной краской. Обязательно к его приезду. Все думали это "блажь". а он потом объяснял, что ему на самом деле все равно, но вот постоянная труппа театра потом долго будет находиться в свежеотремонтированных помещениях, и краска это долгоиграющая и качественная.
    		14.04.17 10:22
         
    7
         
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  • лаки
    все понятно, кроме красного планшета)) нафига именно красный?)))
    		 14.04.17 10:14
         
    4
         
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