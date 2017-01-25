Собчак перепутали с Мадонной

Жизнь полна неожиданностей, и очевидное порой становится невероятным. Казалось бы, довольно сложно не узнать поп-диву Мадонну (Madonna). Но и такое бывает.

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На Неделе высокой моды в Париже случился забавный казус. Ксению Собчак приняли за поп-диву. Американский журнал Harpers Bazaar опубликовал фоторепортаж с Недели, посвященный уличному стилю знаменитостей. И в подписи к одному из снимков перечисляются Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко. Однако на фото - Ксения Собчак.

Сама Собчак ошибку редакции Harpers Bazaar пока не прокомментировала. Ранее звезда сообщила, что получила приглашение на одно из фэшн-шоу с ее айди, но чужой фотографией. «Самое остроумное приглашение этой кутюрной недели. Я вот лично знаю несколько людей, которые годами проходят на показы по чужим айди и представляются то Гараниным, то Викой Давыдовой», - написала Собчак.

Напомним, поездка в Париж стала для Ксении первой после появления на свет первенца в ноябре. Как главный редактор журнала L'Officiel Собчак просто не могла пропустить показы от кутюр. Сейчас звезда старается соблюдать пресловутый баланс между материнскими обязанностями и работой и полагает, что ей это вполне удается.

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