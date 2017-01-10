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Как Собчак совмещает карьеру и материнство


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Ничего не сравнится со счастьем материнства. Хотя уход за малышом - отнюдь не сплошные радости. Ксения Собчак сейчас старается совмещать работу и уход за маленьким сыном. Но как бы ни язвили злопыхатели, малыш для Ксении важнее карьеры.

Собчак довольно быстро вернулась к работе после родов. Вчера, в первый рабочий день года, она даже официально пожелала: «Всем отличной рабочей недели!!! С новыми силами, в первую рабочую неделю года - понеслась!!!».

Однако сегодня Ксения была вынуждена остаться дома. «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так - построил день рабочий - и ррраз - все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть или не покакал. Ну хоть выглядеть буду хорошо», - написала звезда в соцсетях.

Подписчики Ксении заботливую маму похвалили: «Настоящая, поддерживаю!», «Домашняя и трогательная. Все в порядке. Платон должен быть доволен», «Урааа... Наконец-то, тема про какахи и грудное вскармливание. Вдоволь хоть все выскажутся».

Разумеется, без критики тоже не обошлось: «Вот интересно, ребенок что, первый раз за два месяца отказался от еды, не пописал, не покакал и Ксюша, как заботливая мать, осталась дома? Раньше ей это не мешало ходить на премьеры, тусоваться ночами с подружками и вести веселую жизнь, а тут резко материнские чувства проснулись! Смешно да и только».

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0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: Ксения Собчак

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