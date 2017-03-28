Водянова создала петицию в поддержку Самойловой

Топ-модель Наталья Водянова давно пытается изменить мир к лучшему. Звезда активно проводит благотворительную работу в поддержку детей с особенностями развития, активно участвует в решении вопросов об оказании помощи инвалидам. Скандал вокруг певицы Юлии Самойловой не оставил Наталью равнодушной. На днях звезда создала на сайте Change.org петицию в поддержку девушки.

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Узнав о недопуске Юлии на территорию Украины, Водянова обратилась к политикам с требованием прекратить политические игры. Теперь Наталья пытается изменить ситуацию с помощью петиции. Звезда подчеркивает, что история Самойловой «по-человечески задела».

«По правилам "Евровидения" страна, принимающая конкурс, должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия. Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне. "Евровидение" в этом году делает особый акцент на инклюзивных ценностях и уважении многообразия (diversity). Это - прекрасная миссия, и тем сильнее задевает несоответствие заявляемого и реального, превращая конкурс "Евровидение" в "Евроненавидение"», — подчеркивает Наталья.

«Когда мы отвергаем или относимся пренебрежительно к правам любого человека, независимо от его национальности и возможностей, мы как общество по-крупному подставляем себя и показываем, что нами можно так манипулировать и управлять. Мне очень больно от того, что происходит между Украиной и Россией. Если бы мы все - граждане Украины и России - сплотились здесь, где у нас есть голос и где мы - сила, и добились того, чтобы Юля поехала на конкурс, то мы бы показали, что МЫ - не хотим этой вражды!!! Моя бабушка с Украины, у меня там половина родни. И я очень надеюсь, что меня услышат мои украинские друзья и близкие и поддержат мои слова», — пишет звезда.

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