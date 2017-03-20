Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову

Вторую неделю в СМИ и соцсетях обсуждается предстоящая поездка на конкурс «Евровидение» певицы Юлии Самойловой. Публика ожесточенно спорит, следует ли девушке с инвалидностью первой степени выступать на шоу и как это может быть воспринято. Некоторые артисты призывают Юлию бойкотировать конкурс, другие поддерживают артистку. Высказала свое мнение и дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Елизавета.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Мар 19 2017 в 11:49 PDT

Накануне девушка, которая большую часть времени живет в Париже, опубликовала в Insta пост в поддержку Самойловой. По мнению Елизаветы, в России люди с ограниченными возможностями живут в ужасных условиях и фактически оказываются в статусе «инвалидов моральных».

«Юлия Самойлова - приятная девушка, исполняющая трогательную песню. В разгоревшейся дискуссии выявились два основных фронта - тех, кто безоговорочно поддерживает решение, и тех, кто считает это спекуляцией на... Извините, на чем?? В Европе даже в голову никому не придёт воспринимать людей с ограниченными возможностями как-то иначе, чем полноценными членами общества. И уж тем более, что на этом можно получить какие-то дополнительные бонусы на конкурсах. Это у нас они - инвалиды».

Юная Пескова порассуждала о том, что развитие государства во многом определяет отношение в стране к наименее защищенным слоям населения. «В Европе для этих людей созданы абсолютно все необходимые условия - их можно увидеть в театрах, ресторанах, музеях, на концертах, в путешествиях, смешанных школах - поэтому здесь их называют "особенными" - им просто нужны особенные дополнительные условия. Вчера, например, по одному из французских каналов вместе с ведущей рассказывала прогноз погоды 20-летняя девушка с синдромом Дауна».

«Я желаю Юлии успеха на "Евровидении", но успеха честного, как полноценному участнику международного конкурса», — подчеркнула девушка.

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