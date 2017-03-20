 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову


0 0

Вторую неделю в СМИ и соцсетях обсуждается предстоящая поездка на конкурс «Евровидение» певицы Юлии Самойловой. Публика ожесточенно спорит, следует ли девушке с инвалидностью первой степени выступать на шоу и как это может быть воспринято. Некоторые артисты призывают Юлию бойкотировать конкурс, другие поддерживают артистку. Высказала свое мнение и дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Елизавета.

Накануне девушка, которая большую часть времени живет в Париже, опубликовала в Insta пост в поддержку Самойловой. По мнению Елизаветы, в России люди с ограниченными возможностями живут в ужасных условиях и фактически оказываются в статусе «инвалидов моральных».

«Юлия Самойлова - приятная девушка, исполняющая трогательную песню. В разгоревшейся дискуссии выявились два основных фронта - тех, кто безоговорочно поддерживает решение, и тех, кто считает это спекуляцией на... Извините, на чем?? В Европе даже в голову никому не придёт воспринимать людей с ограниченными возможностями как-то иначе, чем полноценными членами общества. И уж тем более, что на этом можно получить какие-то дополнительные бонусы на конкурсах. Это у нас они - инвалиды».

Юная Пескова порассуждала о том, что развитие государства во многом определяет отношение в стране к наименее защищенным слоям населения. «В Европе для этих людей созданы абсолютно все необходимые условия - их можно увидеть в театрах, ресторанах, музеях, на концертах, в путешествиях, смешанных школах - поэтому здесь их называют "особенными" - им просто нужны особенные дополнительные условия. Вчера, например, по одному из французских каналов вместе с ведущей рассказывала прогноз погоды 20-летняя девушка с синдромом Дауна».

«Я желаю Юлии успеха на "Евровидении", но успеха честного, как полноценному участнику международного конкурса», — подчеркнула девушка.

  •  
    Рисунок
    Согласны с Елизаветой?

Ранее мы писали:

Анита Цой поддержала Юлию Самойлову. Анита верит в успех коллеги на «Евровидении».​

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 

Милонов назвал «Евровидение» «Рейховидением». Депутат призывает к бойкоту конкурса.



0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: Евровидение

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору