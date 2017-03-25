ЕВС хлопочет за Самойлову

Редкий конкурс «Евровидение» обходится без скандалов. Но в этом году уровень накала страстей побил все рекорды. Представительнице России Юлии Самойловой запрещен въезд на территорию Украины. На предложение дать возможность девушке выступить дистанционно представители Первого канала ответили отказом. Но в Европейском вещательном союзе (EBU) не сдаются и пытаются найти выход.

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«Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь, — цитирует ТАСС Дэвида Гудмана, представителя EBU. — Желание ЕВС состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе "Евровидение", могли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования».

Ранее сообщалось, что в черный список артистов Службы безопасности Украины попала не только Самойлова. Участие представительницы Армении, певицы Арцвик, сейчас также под вопросом.

Девушка родилась в Армении, с пяти лет живет в Москве. Песню для нее написали армянские авторы, тем не менее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о намерении провести проверку, не посещала ли артистка за последние несколько лет Крым.

Ранее мы писали:

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении».

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.