 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

ЕВС хлопочет за Самойлову


0 0

Редкий конкурс «Евровидение» обходится без скандалов. Но в этом году уровень накала страстей побил все рекорды. Представительнице России Юлии Самойловой запрещен въезд на территорию Украины. На предложение дать возможность девушке выступить дистанционно представители Первого канала ответили отказом. Но в Европейском вещательном союзе (EBU) не сдаются и пытаются найти выход.

«Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь, — цитирует ТАСС Дэвида Гудмана, представителя EBU. — Желание ЕВС состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе "Евровидение", могли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования».

Ранее сообщалось, что в черный список артистов Службы безопасности Украины попала не только Самойлова. Участие представительницы Армении, певицы Арцвик, сейчас также под вопросом.

Девушка родилась в Армении, с пяти лет живет в Москве. Песню для нее написали армянские авторы, тем не менее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о намерении провести проверку, не посещала ли артистка за последние несколько лет Крым.

Ранее мы писали:

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении». 

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 



0 Не нравится 0 Нравится 25.03.2017 Теги: Евровидение

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору