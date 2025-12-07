Всемирный день безопасного интернета 2026: особенности праздника и основные правила безопасного поведения в сети

В настоящее время невозможно представить жизнь современного человека без проведения времени в глобальной сети. При этом не каждый из нас задумывается, насколько важно, чтобы эти действия проходили безопасно, наши личные данные были защищены, а компьютер не подвергался атакам вредоносных программ. Подобным вопросам посвящен особый праздник – Всемирный день безопасного интернета, который в 2026 году пройдет во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях и значении этого необычного торжества.

Когда отмечают Всемирный день безопасного интернета в 2026 году

Для празднования этого торжества предусмотрена плавающая дата, которая выпадает на второй вторник февраля. В 2026 году она придется на 10 число этого месяца. Отметить праздник смогут все те, кто тем или иным образом имеет отношение к безопасности интернета или интересуется данной темой.

Safer Internet Day появился в январе 2004 года. Инициатива в его создании принадлежала Европейской Комиссии. Идея нашла поддержку со стороны некоммерческих организаций European SchoolNet и Insafe. Впоследствии о данном торжестве узнали в правительственных учреждениях, также информация о нем стала известной и пользователям интернета. Праздник стали отмечать и в России, впервые это произошло в 2005 году.





Основные цели и задачи праздника

Хотя о самом торжестве известно довольно незначительному количеству людей, об опасностях, с которыми могут столкнуться пользователи интернета, знают практически все. В виртуальном мире существуют свои законы, есть вероятность столкнуться с мошенническими схемами, но на страже порядка стоят те, к чьим обязанностям относится обеспечение кибербезопасности. Все эти вопросы с каждым днем становятся все более острыми и актуальными.

Особого внимания заслуживает защита юных пользователей сети, которых необходимо ограждать от контента, способного негативно отразиться на их психическом состоянии, а также от действий недобросовестных пользователей. К другим глобальным вопросам, связанным с безопасностью в интернете, относятся следующие:

соблюдение этических норм, защита чести и достоинства пользователей сети;

внедрение определенной системы наказаний за совершение противоправных действий в интернете, к примеру, за нанесение оскорблений;

вопросы, связанные с интернет-зависимостями, в частности, от социальных сетей.

Целью праздника является информирование как можно большего количества людей о том, насколько важна безопасность в интернете, и о соблюдении ответственности при его использовании. Насущные проблемы широко обсуждаются на специализированных форумах. День безопасного интернета в 2026 году будет сопровождаться различными просветительскими мероприятиями, направленными на повышение уровня образованности в данных вопросах. Это семинары и конференции, на которых будут выступать участники общественных организаций, чтобы рассказать о том, какие способы защиты личных данных существуют. На телевидении в этот день происходит демонстрация фильмов и программ, посвященных подобной тематике.





Кому особенно важен День безопасного интернета

Виновниками торжества можно назвать довольно широкий круг лиц. К их числу относятся представители правительства, деятели различных фондов и общественных организаций, сотрудники IT-компаний и учреждений, в чей круг обязанностей непосредственно входит защита личных данных и борьба с вредоносными программами.





Основные правила безопасного поведения в интернете

Современный человек проводит в интернет-пространстве огромное количество времени. Именно поэтому крайне важно знать, как защитить свои данные и устройства от действий злоумышленников. К числу распространенных интернет-угроз относятся утечка данных и кража персональных данных, воздействие вирусов и вредоносных программ, мошенничество на всевозможных сайтах, контент неприемлемого содержания, кибербуллинг. Чтобы избежать всего этого, специалисты рекомендуют придерживаться таких правил безопасности:

Использование надежного интернет-соединения. В тех случаях, когда вам приходиться пользоваться общественными сетями Wi-Fi, воздержитесь от выполнения операций с применением ваших персональных данных, к примеру, от онлайн-покупок или услуг интернет-банка.

Использование надежных паролей – это ваша гарантия того, что вы будете защищены от действий злоумышленников. Они могут с легкостью подобрать простой пароль с помощью специальных программ и войти в ваши аккаунты. Чтобы этого не произошло, создавайте пароль, содержащий минимум 12 символов, включающий заглавные и строчные буквы, символы и цифры, исключающий вашу личную информацию, например, день рождения.

Применение многофакторной аутентификации, подразумевающей использование дополнительной информации: дополнительного пароля, ответов на личные вопросы безопасности, биометрической информации.

Обновление операционной системы и программного обеспечения, что особенно важно для приложений, в которых содержатся ваши платежные данные.

Контроль за переходом по ссылкам. Любое неосторожное действие может привести к тому, что ваши данные окажутся в руках злоумышленников. Избегайте спам-сообщений, перехода по кликбейтным заголовкам, по ссылкам из ненадежных источников. Если вы не уверены в подлинности электронного письма, не открывайте вложения и не совершайте переход по ссылкам, которые в нем содержатся.

Надежность защиты ваших устройств. В последнее время пользователи чаще применяют не компьютеры, а мобильные телефоны для поиска информации, совершения покупок и прочих действий. Убедитесь, что ваше устройство содержит надежный пароль, используйте и другие средства, такие как технологию распознавания лица либо считывание отпечатков пальцев.

Регулярно прибегайте к резервному копированию, чтобы избежать блокировки компьютера от программ-вымогателей.

Применяйте хороший антивирус и регулярно обновляйте его.

Удалите неиспользуемые учетные записи, чтобы исключить доступ киберпреступников к данным, содержащимся в них.

Соблюдайте осторожность при совершении загрузок, чтобы исключить скачивание вредоносных программ.

Будьте осторожны с размещением публикаций, ведь комментарий, оставленный вами в сети в определенный момент, невозможно будет удалить.

Проверяйте достоверность информации, найденной вами в интернете, ведь она не всегда является правдивой.





Итог

Всемирный день безопасного интернета в 2026 году – это важный праздник, направленный на повышения уровня осведомленности людей в вопросах, связанных с использованием сети. Обязательно уделите внимание тому, чтобы повысить вашу грамотность, ведь это поможет вам избежать неприятных ситуаций и защитить свои данные и устройства.