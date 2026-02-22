Международный день лесов в 2026 году: история, проблемы и интересные факты

Зеленая растительность имеет очень важное значение для экологии нашей планеты. Подчеркнуть это предназначен особый праздник – Международный день лесов, который в 2026 году будет сопровождаться полезными мероприятиями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого торжества, об основных экологических проблемах, а также интересные факты о лесах.

Когда отмечают Международный день лесов в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата. Праздник отмечают 21 марта ежегодно. Этот день предназначен, чтобы поднять важные экологические вопросы о сохранности леса, растений, которые его наполняют, и его обитателей-животных. Праздник не является выходным и не утвержден на государственном уровне.





История праздника

Идея об учреждении торжества, которое должно было привлечь внимание к важности охраны лесов, возникла в 1970-х годах. Однако основать его решили лишь в 2012 году. Инициатива исходила от Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблеей было принято соответствующее решение. Для празднования была выбрана дата 21 марта. В 2013 году Всемирный день лесов стали отмечать официально.

Торжество предназначено, чтобы подчеркнуть, насколько важно уделять внимание сохранности лесов и предпринимать для этого все необходимые меры. От этого зависит состояние водных ресурсов и развитие сельского хозяйства.

Начиная с 2013 года, в этот день проводятся многочисленные научные и просветительские мероприятия, приуроченные к данной тематике. В них принимают участие ученые, экоактивисты, специалисты в сфере экологии и охраны лесов. В День лесов в 2026 году будут организовывать семинары, фотоконкурсы, выставки, устраивают показы документальных кинолент. Распространено проведение флешмобов в социальных сетях, направленных на то, чтобы напомнить о необходимости бережного отношению к лесу. Одна из традиций этого дня – посадка деревьев, принять участие в подобном мероприятии может любой желающий.





Основные экологические проблемы

Определенные действия людей приводят к катастрофическим последствиям для нашей планеты. К числу самых глобальных экологических проблем относятся следующие:

Загрязнение воздуха . Статистические данные Всемирной Организации Здравоохранения говорят о том, что загрязненным воздухом дышит около 99% населения Земли. Многие загрязнители, содержащиеся в воздухе, могут вызывать заболевания у людей и даже приводить к смертности. На законодательном уровне борьба с этой проблемой ведется путем ограничения уровней выбросов в атмосферу вредных веществ предприятиями. Каждый человек может принять непосредственное участие в вопросах борьбы с загрязнением воздуха. Меры для этого: не сжигать мусор и листву, отказаться от курения и от применения транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

. Статистические данные Всемирной Организации Здравоохранения говорят о том, что загрязненным воздухом дышит около 99% населения Земли. Многие загрязнители, содержащиеся в воздухе, могут вызывать заболевания у людей и даже приводить к смертности. На законодательном уровне борьба с этой проблемой ведется путем ограничения уровней выбросов в атмосферу вредных веществ предприятиями. Каждый человек может принять непосредственное участие в вопросах борьбы с загрязнением воздуха. Меры для этого: не сжигать мусор и листву, отказаться от курения и от применения транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Загрязнение океанов . Борьба с этой проблемой ведется путем предотвращения выбросов загрязняющих веществ в водные ресурсы, а также сведение к минимуму применения пластика людьми.

. Борьба с этой проблемой ведется путем предотвращения выбросов загрязняющих веществ в водные ресурсы, а также сведение к минимуму применения пластика людьми. Снижение биоразнообразия . Статистика свидетельствует о том, что за последние пять столетий вымиранию подверглось около 900 разновидностей животных. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся свыше 30 тыс. видов. Предотвратить это помогут такие меры как запрет охоты, рыбной ловли, на вырубку лесов.

. Статистика свидетельствует о том, что за последние пять столетий вымиранию подверглось около 900 разновидностей животных. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся свыше 30 тыс. видов. Предотвратить это помогут такие меры как запрет охоты, рыбной ловли, на вырубку лесов. Глобальное потепление – провоцирует природные катастрофы, такие как штормы, засухи, наводнения, ураганы. Для предотвращения таких ситуаций необходимо действовать на международном уровне. С этой целью устанавливаются квоты на уровень выбросов CO2 в атмосферу для каждого государства.





Интересные факты о лесах

С лесами связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В России находится почти половина всех хвойных лесов в мире.

Наиболее часто встречающееся дерево в российских лесах – лиственница.

В мире прослеживается тенденция к тому, что доля лиственных лесов увеличивается, а хвойных – сокращается.

Старейшим деревом в лесах России является кедр. Это дерево имеет средний возраст 175 лет. Наибольшая продолжительность жизни зафиксирована у кедров, которые растут в Пермском крае – порядка 230 лет.

Иголки, расположенные на хвойных деревьях, имеют срок жизни от 2 до 10 лет. По истечении этого срока происходит отмирание старых иголок, а на их месте образуются новые.

Белки, обитающие в лесах, при строительстве гнезда создают два выхода. Второй из них нужен, чтобы спастись в случае опасности, имея возможность быстро покинуть гнездо.

В России растет одно из самых твердых деревьев – это береза Шмидта, обладающая невероятно прочной корой. Благодаря плотной древесине, дерево невозможно срубить обычным топором.

Береза имеет белый цвет, чтобы защититься от вредителей. Этому способствует наличие в составе коры бетулина – смолистого вещества.





Итог

Международный день лесов в 2026 году – это значимый экологический праздник, направленный на то, чтобы как можно большее количество людей задумались о важности сохранности растительности и лесных обитателей. Отметьте торжество, приняв участие в посадке деревьев или других мероприятиях, приуроченных к тематике праздника.