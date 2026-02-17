День весеннего равноденствия 2026: точное время, традиции и ритуалы

После суровых зимних холодов все с нетерпением ожидают теплых солнечных лучей и увеличения продолжительности светового дня. Именно поэтому День весеннего равноденствия в 2026 году, символизирующее одинаковую продолжительность дня и ночи, будет очень важным и значимым событием. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого явления, истории его появления, о народных приметах, традициях и запретах, связанных с этим днем.

Когда наступит День весеннего равноденствия в 2026 году

20 марта в 17:46 по Москве наступит астрономическая весна – время, когда день равен ночи. Явление имеет научное обоснование, оно связано с тем, что лучи солнца падают в перпендикулярном направлении к Земле вследствие того, что оно находится над экватором.





История и традиции предков

Весенний день, продолжительность которого приравнивалась к ночи, почитался с древних времен в культурах многих народов. В России до периода правления Петра I он являлся символом обновления природы, а также был приурочен к началу нового года.

В старину в период равноденствия было принято проводить разнообразные обряды, направленные на привлечение здоровья, богатого урожая. К их числу относились прыжки через костер, игра в лапту, катания на санях, народные гуляния.

День весеннего равноденствия начинался для любой хозяйки с выпекания блинов. Лакомства поливали сахарным сиропом. Первые сладости были предназначены для подношения Медвежьему богу, который должен был защищать мужчин во время их походов на охоту.

Проводились в этот день и масштабные мероприятия. Люди отправлялись на ярмарку за покупками, помимо этого они могли принять участие в играх и танцах, посоревноваться в перетягивании каната. Считалось, что победители в состязаниях получали защиту природы от темных сил. В вечернее время жгли костры на площадях. Чем выше было пламя, тем большее счастье оно предвещало в предстоящем году. Завершением праздника было зрелищное действо – в реку с горы скатывали подожженные колеса.





Что нужно делать в этот день

Этот день считается наполненным магической силой, поэтому очень популярны всевозможные ритуалы на Равноденствие. Как правило, это гадания, к которым издавна приступали молодые девушки после захода Солнца. Одним из них является гадание на пряниках, которые выпекали с символическим предметом, помещенным внутрь. После того, как девушка вытаскивала определенный пряник, она узнавала, чего ей стоит ожидать в предстоящем году. Если ей попадалась выпечка с кольцом внутри, это предвещало свадьбу. Монета означала достаток, бусинка – беременность, ключ – получение наследства, серьга – знакомство с суженым.

Простой и доступный ритуал – медитации. Чтобы его провести, девушке нужно зажечь свечу, усесться в кресло, принять удобную позу и расслабиться. Далее ей нужно постараться максимально представить ту жизнь, которую она хочет в дальнейшем. К примеру, в своем воображении она может видеть себя в огромном доме, во время поездки на хорошей машине и во время других желаемых действий. Поверья говорят о том, что именно в этот день небеса открыты для того, чтобы принимать желания.

Популярен и ритуал, направленный на то, чтобы узнать имя будущего супруга. Для этого нужно написать на семи листочках разные мужские имена и положить их под подушку перед сном. Утром нужно вытянуть один из листочков и прочитать имя.

Кроме того, в этот день рекомендуется совершать такие действия:

Встать утром как можно раньше, принять водные процедуры.

Открыть окна для проветривания и обеспечить поступление лучей солнца.

Сделать уборку в доме, выбросить старые ненужные вещи, чтобы привлечь в дом изобилие.

Надевать в этот день одежду светлых или ярких оттенков.

Загадывать заветные желания.





Что категорически нельзя делать 20 марта

Весеннее равноденствие в 2026 году связано и с определенными запретами. Так, в этот день стоит воздержаться от следующих действий:

Долго спать, считается, что так вы потеряете весеннюю силу и проведете предстоящий год в лени.

Плотно занавешивать окна, таким способом вы закроете путь в дом добрым духам.

Бросать мусор во двор, это знак, что вы притягиваете бедность.

Надевать одежду мрачных оттенков, отпугивающую удачу.





Народные приметы на погоду

Астрономическая весна связана с определенными погодными явлениями. Вы сможете составить для себя прогноз погоды, если обратите внимание на следующие народные приметы:

Морозы в этот день сулят такую же погоду еще на протяжении 40 дней. Теплая погода, напротив, предвещает тепло в течение 40 ближайших дней.

Высоко расположенные и быстро передвигающиеся по небу облака сулят теплое лето и осень.

Если вы увидите летящую стаю птиц, то стоит ожидать богатого урожая зерна.





Подведем итог

День весеннего равноденствия в 2026 году – это значимое событие, имеющее давнюю историю и связанное с определенными приметами. Понаблюдайте за погодой в этот день и при желании уделите время ритуалам, привлекающим удачу и благополучие.