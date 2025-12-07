Международный день стоматолога в 2026 году: история и традиции

Каждый из нас знает, насколько значим труд специалистов, поддерживающих здоровье наших зубов и делающих улыбку красивой. В их честь был учрежден особый праздник – Международный день стоматолога, который в 2026 году будет направлен на то, чтобы отдать дань уважения их работе. В этой статье Клео.ру поведает об особенностях данного торжества.

Когда отмечают Международный день стоматолога в 2026 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата – 9 февраля. Ее придерживаются во многих странах, в том числе и в России. Следует сказать, что в этой стране торжество появилось относительно недавно, но очень популярно среди представителей данной профессии.





История Международного дня стоматолога

Стоматология относится к числу самых древних профессий. Археологические находки свидетельствуют о том, что лечением зубов занимались уже за несколько столетий до нашей эры. Известно, что эта профессия была очень востребована в Древнем Египте, именно там изобрели первую зубную пасту, включающую скорлупу, пемзу и пепел.

Возникновение стоматологии как самостоятельной науки можно отнести к периоду конца XVII столетия. Ее основателем считают француза Пьера Фошара, который представил вниманию общественности свой первый научный труд на эту тему в 1728 году. Ему же принадлежит заслуга в создании приспособлений, фиксирующих зубные протезы.

Что касается России, то в этой стране стоматология стала активно развиваться в период правления Петра I, который и сам проявлял интерес к ее изучению и привлекал придворных к отрабатыванию навыков. Звание "зубной врач" официально появилось в 1710 году. В XIX столетии стало обязательным получение образования в медицинской академии, чтобы в последующем заниматься зубным делом.

Возникновение такого праздника как День стоматолога тесно связано с Аполлонией Александрийской. В III столетии язычники подвергли ее жестоким пыткам за неповиновение в том, чтобы от христианской веры. Мучители использовали щипцы, с помощью которых удаляют зубы. Аполлония стойко перенесла пытки, но сама бросилась в костер, чтобы принять казнь. Это событие состоялось 9 февраля 249 года. Именно этой датой и руководствовались, чтобы определить, когда праздновать День стоматолога. Канонизация святой произошла в 300 году, при этом ее стали считать покровительницей дантистов. Среди верующих и по сей день принято обращаться к святой Аполлонии, чтобы унять зубную боль.





Кто такой стоматолог и чем он занимается

Такая медицинская сфера как стоматология крайне важна не только для того, чтобы поддерживать здоровье зубов пациента, но и чтобы предотвращать различные заболевания. Дантисты диагностируют проблемы, связанные с полостью рта (зубами, слюнными железами, деснами), занимаются профилактикой и лечением таких заболеваний. Среди их функциональных обязанностей можно перечислить следующие:

профилактические осмотры ротовой полости, проведение диагностики, разработка плана лечения;

лечение кариеса, пульпы, зубной эмали;

протезирование, установка имплантов зубов;

коррекция зубов с эстетической целью;

устранение зубного налета и камней;

консультирование пациентов относительно ухода за зубами и деснами;

оказание неотложной помощи при острой боли и воспалительных процессах.





Традиции празднования

В 2026 году День стоматолога будет сопровождаться многочисленными просветительскими мероприятиями. К их числу относятся семинары, посвященные тематике лечения зубов, где специалисты смогут обменяться своим опытом и рассказать о достижениях. В клиниках организовываются дни открытых дверей, проводятся бесплатные консультации и предоставляются скидки клиентам, как новым, так и постоянным. Это отличная возможность, чтобы воспользоваться такими выгодными предложениями и записаться в этот день на прием к своему доктору.

Вопросам ухода за зубами уделяется внимание и в образовательных учреждениях, где устраивают открытые уроки. На них рассказывают, как чистить зубы, чтобы предотвратить образование и развитие кариеса.

Специалисты стоматологических клиник отмечают свой праздник проведением корпоративов и фуршетов. Руководство поздравляет сотрудников, вручает им грамоты и подарки.





Интересные факты о стоматологии

С профессией стоматолога связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Организм младенца не содержит бактерий, способных вызвать кариес. Это заболевание может проявиться впервые в возрасте полутора лет, когда малыш активно знакомится с миром, в том числе и с помощью рта.

В Индии и по сей день существуют зубные лекари, которые могут провести манипуляции прямо на улице, среди оживленного движения. Как правило, эти люди не имеют медобразования и выполняют функции помощников дантистов.

Каждый человек имеет уникальные зубы, по аналогии с отпечатками пальцев.

Зубная эмаль – это самая крепкая ткань в организме человека. По своей прочности она сравнима с алмазами.

Зубы содержат в своем составе 99 процентов всего кальция в организме.

На протяжении многих лет для производства зубных протезов задействовали зубы погибших в сражениях солдат.

Стоматологи советуют всегда менять зубную щетку, если вы перенесли простуду, поскольку на ней остаются вирусы.





Итог

Международный день стоматолога в 2026 году – это значимый праздник для дантистов. Обязательно поздравьте с этим торжеством своего врача, а также воспользуйтесь уникальной возможностью поучаствовать в акциях, которые устраивают в клиниках.