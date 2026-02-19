Международный день астрологии в 2026 году: история и традиции праздника

Наверняка каждый человек хоть раз интересовался, как дата его рождения влияет на особенности характера, совместимость с другими людьми и даже на судьбу. Всеми этими вопросами занимается дисциплина, которая, хоть и не признана научной, но пользуется огромной популярностью по всему миру. В ее честь был учрежден особый праздник – Международный день астрологии, который в 2026 году будет сопровождаться разнообразными тематическими мероприятиями. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного торжества, истории его появления, традициях празднования, а также интересные факты, связанные с астрологией.

Когда отмечают Международный день астрологии в 2026 году

Торжество приурочено к определенному событию – дню весеннего равноденствия. В 2026 году праздник будут отмечать 20 марта. Дата знаменует собой начало нового астрологического года.





История появления праздника

Торжество решили отмечать в 1993 году, инициатива в учреждении праздника исходила от западных астрологов. Они же предложили дату для отмечания – день весеннего равноденствия, характеризующийся тем, что солнце вступает в знак Овна.

Астрология – это учение о том, какое влияние оказывают звезды на конкретного человека и на земной мир в целом. Своими корнями астрология уходит в глубокую древность. Наблюдения за звездами стали вести уже в начале 3-го тысячелетия до н. э. в Шумере и Вавилоне. С середины 2-го тысячелетия до н. э. ими занялись и в Китае.

В начале 4 столетия до н. э. состоялось знакомство с астрологией греческих философов. Именно с этого момента начинается создание и применение гороскопов, поскольку знания из астрологии стали задействовать для изучения влияния звезд на жизнь отдельного человека. Впоследствии учение распространилось и приобрело огромную популярность в Римской империи. Массовое применение гороскопов началось в период 2-1 веков до н. э.

Стоит отметить, что на протяжении многих столетий астрология то стремительно набирала популярность, то уходила в небытие. Последнее явление возникало в связи с шарлатанством. Впрочем, в наше время данная наука продолжает оставаться очень востребованной.





Традиции и мероприятия

День астрологии в 2026 году будет сопровождаться традициями и мероприятиями, свойственными для этого праздника. В отмечании торжества принимают участие как профессиональные астрологи, так и обычные люди, интересующиеся и увлекающиеся гороскопами. Огромное значение уделяется просветительским мероприятиям, таким как проведение тематических семинаров и конференций, тренингов и флешмобов.

Эта дата – прекрасная возможность, чтобы получить предсказание о своей жизни от профессионального астролога. Кроме того, они часто устраивают презентации собственных книг. На телевидении в этот день транслируются программы об астрологии.





Интересные факты об астрологии

С астрологией связано множество интересных фактов. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:

Первоначальное предназначение астрологии – определять лучшее время для посадки урожая и для его сбора. Впоследствии ее стали использовать, чтобы предсказать судьбу того или иного человека.

Астрология сочетает в себе элементы науки и искусства. Она объединяется сферы из математики, астрономии, психологии.

В СССР астрология находилась под запретом. Ее разрешили применять уже после того, когда начался период после перестройки. Она вызвала живой интерес среди людей.

Как известно, астрология не признана наукой. Однако в одной стране это все же произошло, и ее признали официально. Это случилось в Индии.

Гиппократ считал, что невозможно быть хорошим врачом, не зная астрологии.

В астрологию верили многие Папы Римские. Они обращались к астрологам, когда было необходимо принять важные и судьбоносные решения.





Итог

Международный день астрологии в 2026 году – это важный праздник для всех, кто интересуется подобными учениями. Воспользуйтесь этой датой, чтобы ознакомиться с гороскопами, соответствующими вашему знаку зодиака, посетить тематические мероприятия и посмотреть увлекательные передачи.