Ураза-Байрам в 2026 году: традиции и значение праздника

Праздники, связанные с религией, чтятся в разных культурах. Так, у мусульман особое значение несет Рамадан, священный месяц и одно из главных торжеств. Он характеризуется тем, что сопровождается строгим постом, а по его окончанию наступает Ураза-Байрам, который в 2026 году, как и в предыдущие годы, будет символизировать завершение этого периода. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного праздника, традициях его отмечания в разных странах и о запретах, связанных с этим днем.

Когда будет Ураза-Байрам в 2026 году

Дата торжества, известного также как "Праздник разговения", является плавающей и ежегодно меняется. Если вы хотите узнать, какого числа Ураза-Байрам в 2026 году, вам стоит ориентироваться на дату окончания Рамадана. Последняя наступает в этом году 19 марта, соответственно, Ураза-Байрам выпадает на 20 число этого месяца. Для определения дат берется лунный календарь. Стоит отметить, что торжество очень почитают у мусульман, поэтому в некоторых странах для его празднования выделяется несколько дней.

Что такое Ураза-Байрам

Праздник является одним из древнейших мусульманских торжеств. День посвящен завершению поста в месяц Рамадан, который является самым длительным по времени и самым сложным. В этот пост верующим было запрещено принимать пищу и питье в светлое время суток. В Ураза-байрама после произношения утренней молитвы снимаются ограничения, и мусульмане могут начинать принимать еду.

Ураза-байрам уходит своими корнями еще в 624 год, во времена пророка Мухаммеда. По мере того, как происходило продвижение Ислама, традиция отмечания данного торжества становилась все более распространенной.

Основные традиции

Традиции празднования Ураза-байрама очень многочисленны, они сформировались на протяжении длительного периода времени. Среди верующих принято произносить друг другу поздравление, которое звучит как "Ид мубарак!" и переводится как "Желаю тебе благословенного праздника!".

Обездоленных людей принято вознаграждать в этот день милостыней, название которой звучит как Закят-аль-Фитр. Преподносить можно денежные средства или продукты.

Одна из основных традиций Ураза-байрама, которой в 2026 году, конечно же, тоже будут придерживаться, – богато накрытый стол. Мусульмане получают возможность приготовить и отведать блюда, которые они не могли позволить себе во время поста. Исключение составляют продукты, находящиеся под запретом в Исламе, к примеру, это свинина, а также алкогольные напитки. Начинать трапезу можно, совершив коллективную молитву Ид-намаз. Ее произносят как в мечетях, так и на центральных городских площадях.

Празднованию Ураза-байрама предшествует предварительная подготовка, заключающаяся в уборке жилища и приготовлении торжественных блюд. Непосредственно перед праздником верующие совершают омовение, наряжаются в лучшую одежду и отправляются к родным, захватив с собой подарки.

Как отмечают Ураза-Байрам в разных странах

Традиции празднования Ураза-Байрам в некоторых странах имеют свои особенности. Предлагаем вам узнать, как отмечают Ураза-Байрам в разных странах:

  • В Саудовской Аравии к торжеству украшают улицы, организовывают зрелищные фестивали и фейерверки. Отмечанию принято посвящать несколько дней. Праздник сопровождается вручением денег и подарков детям.
  • В Турции торжество получило название "Шекер-байрам", что в переводе означает "праздник сладостей", и связано с проявлением почтения к старшему поколению. Так, к его представителям наведываются в гости молодые люди, которые выражают уважение пожилым, целуя им руки. В ответ молодежь получает карманные деньги и сладости.
  • В Сирии особое внимание уделяется посещению кладбищ, при этом могилы принято украшать базиликом. Традиционным блюдом этого праздничного дня является мамуль – печенье с фисташками либо финиками.
  • В Татарстане в торжественных застольях принимает участие не только семья, но и соседи. На стол подают балиш. Также в этот день обязательно посещают мечеть.
  • В Узбекистане и Казахстане обязательным атрибутом праздничного стола является плов.
  • В Египте устраивают масштабные гуляния, на столе присутствуют рыбные блюда, а детям вручают деньги.

Что можно и нельзя делать в праздник

Ураза-Байрам – один из самых ожидаемых мусульманами праздников. Это обусловлено тем, что после длительных запретов, связанных с постом, верующие могут получить возможность употреблять пищу и питье в дневное время. Также разрешается совершать и другие определенные действия, например, нюхать табак днем.

В то же время Ураза-байрам связан и с некоторыми запретами, заключающимися в следующем:

  • работать по дому и в поле;
  • употреблять в речи бранные слова;
  • ссориться с родственниками или друзьями.

Итог

Ураза-Байрам в 2026 году – это долгожданный праздник у всех мусульман, имеющий важное значение в их религии и культуре, сопровождающийся особыми традициями. Если кто-то из ваших знакомых придерживается их, обязательно поздравьте их с торжеством.

