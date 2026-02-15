Международный день счастья в 2026 году: история и идеи празднования

Весной, в период, когда природа оживает и появляется больше солнечных лучей, можно отметить очень позитивный праздник. Это Международный день счастья, который в 2026 году станет поводом получить положительные эмоции и насладиться радостными моментами в компании близких людей. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого торжества, его целях и значении, а также предложить идеи для празднования и приведет интересные факты о счастье.

Когда отмечают Международный день счастья в 2026 году

Для проведения этого торжества установлена четко фиксированная дата. Праздник отмечают 20 марта, при этом считается, что выбор такой даты не случаен. Именно в это число первого марта месяца наступает весеннее равноденствие, характеризующееся тем, что день и ночь имеют равную продолжительность. Тем самым будто подчеркивается, что все люди, проживающие на планете, имеют равные права на счастье. Хотя торжество не является выходным днем, но пользуется популярностью во многих странах мира.





История праздника

Датой учреждения торжества стала 28 июня 2012 года, а решение о создании такого праздника было утверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Инициатива в появлении Международного дня счастья исходила от представителей небольшой страны Бутан, расположенной между Индией и Китаем в Южной Азии. Правительство этого государство определило для себя цель, заключающуюся в том, чтобы все граждане страны чувствовали себя счастливыми. Вопросам счастья посвящены такие государственные органы как специальная комиссия и министерство.

Ознакомившись с концепцией, предложенной представителями Бутана, ООН пришла к выводу, что одной из главных общественных целей является достижение счастья. Организация выступила с призывом ко всем мировым странам принять все возможные усилия для повышения уровня жизни населения, а для людей появился повод праздновать День счастья, который отметят и в 2026 году.





Цель и значение праздника

Целью этого необычного торжества является то, чтобы каждый человек задумался о том, что же делает его счастливым по-настоящему и какими способами он может достичь такого состояния души. Научно доказано, что это можно целенаправленно взрастить как в себе самом, так и в окружающих людях. Даже обычная улыбка посылает определенные сигналы в мозг, в результате чего происходит выработка серотонина и дофамина, обеспечивающих ощущение радости.

Значение праздника заключается в том, чтобы провести анализ того, какие действия вы можете предпринять, чтобы чувствовать себя счастливее. Конечно же, внешние обстоятельства влияют на наше состояние, но все же нам под силу самостоятельно настроить себя на позитивный лад. К примеру, в этом могут помочь такие советы психологов:

Совершайте добрые поступки, стремитесь доставить радость окружающим. Это даст положительные эмоции не только людям, но и вам самому.

Сосредоточьтесь на том, что приносит радость именно вам, не прибегая к сравнению с другими людьми. Как известно, каждый человек индивидуален, и универсального рецепта счастья не существует.

Выбирайте для общения людей, которые заряжают вас позитивными эмоциями, поднимают настроение и вдохновляют.

Уделяйте внимание физической активности, это поможет снизить уровень стресса и тревоги.

Вознаграждайте себя даже за маленькие достижения, чтобы сделать жизнь более приятной.

Просматривайте старые фотоснимки, чтобы повысить настроение с помощью радостных воспоминаний.

Ведите дневник, в котором фиксируйте произошедшие с вами положительные моменты.

Наслаждайтесь жизнь в моменте, ищите радость даже в небольших проявлениях, не откладывая ощущение счастья на потом.





Как отметить День счастья в 2026 году

Традиция, связанная с торжеством, и имеющая международный масштаб, – публикация ООН Всемирного доклада о счастье, где на основе разных показателей делается вывод о том, какие страны входят в список самых благополучных.

Любой желающий может зайти на сайт, созданный в честь этого праздника, и рассказать участникам сообщества о радостных событиях в своей жизни, поделиться советами, как стать счастливее. Ежегодно организовывается 10-дневный челлендж счастья, где каждый может попрактиковать привычки, способные улучшить жизнь.

Во многих странах распространено проведение всевозможных флешмобов, приуроченных к данному празднику. К примеру, добровольцы зачастую раздают прохожим листовки с пожеланиями счастья, также организовываются спортивные соревнования, фестивали, дающие возможность провести время весело и увлекательно. Популярной традицией последних лет стало делиться изображениями счастливых моментов из своей жизни в социальных сетях.

В библиотеках проводят презентации книг, в которых сюжет посвящен тематике счастья. О важности позитивного мировоззрения рассказывается на семинарах, которые организовывают в учебных учреждениях. Простым, но очень важным способом, как отметить день счастья – это пожелать счастья своим близким людям.





Интересные факты о счастье

Со счастьем связаны многочисленные интересные факты. Предлагаем вашему вниманию подборку некоторых из них:

В Университете Миннесоты провели исследование, в результате которого выяснилось, что счастье на 50% зависит от генов, на 40% от мыслей человека и лишь на 10% от окружающей действительности.

Счастье – это не что иное как биохимические процессы, имеющие тесную связь с выработкой таких гормонов как серотонин, дофамин и эндорфины.

Вы можете усилить ощущение счастья, если будете регулярно заниматься спортом и находиться на свежем воздухе под солнечными лучами.

Ощущение счастья усилит даже обычная улыбка, однако она обязательно должна быть искренней. Если она будет притворной, то ваше самочувствие, напротив, может ухудшиться.

Согласно одному из проведенных исследований, люди, тратящие деньги на других, чувствуют себя счастливее по сравнению с теми, что тратят деньги только на себя.

Желтый цвет лучше всего влияет на состояние человека и усиливает ощущение счастья. Худшие в этом плане оттенки – серые и тусклые.





Итог

Международный день счастья в 2026 году – это праздник, направленный на то, чтобы каждый задумался о том, как улучшить свою жизнь, наполнить ее радостными эмоциями, и какие действия для этого нужно предпринимать. Обязательно постарайтесь получить в этот день приятные впечатления, проведя его в хорошей компании за интересными веселыми занятиями.