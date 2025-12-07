День святого Валентина 2026: история праздника и традиции отмечания в разных странах

Для людей, находящихся в романтических отношениях, праздники, посвященные влюбленным, имеют особое значение. В частности, к ним относится День святого Валентина, который в 2026 году будет отличным поводом выразить свои чувства. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, его особенностях, традиции празднования в разных странах мирах, а также предложит идеи оригинальных подарков.

Когда отмечают День святого Валентина в 2026 году

Для отмечания романтического торжества предусмотрена четко фиксированная дата. В 2026 году это 14 февраля, как и в предыдущие годы. Праздник выпадает на субботу, что особенно порадует влюбленных, поскольку в выходной день можно будет с удобством организовать вечер при свечах.





История Дня святого Валентина

С появлением этого праздника связана очень романтическая легенда. Она говорит о том, что Валентин был легионером, проживающим во времена Римской империи и правления императора Клавдия II. Государство постоянно принимало участие в войнах, в которых должны были сражаться молодые мужчины. В армии ощущалась острая нехватка воинов, при этом мужчины, участвующие в военных походах, очень тосковали по своим семьям и женам.

Клавдий II считал, что мысли воинов о своих любимых отражаются на их боевом духе, вместо того, чтобы стремиться к победе, мужчины хотели попасть домой. Чтобы решить данную проблему, император отдал приказ о запрещении браков. Однако солдаты все же продолжали венчаться со своими возлюбленными. В этом им активно помогал Валентин. Кроме того, он также передавал женам военных любовные послания от их мужей.

Когда правитель узнал о действиях легионера, он отправил его в тюрьму. В заточении Валентин познакомился с дочерью одного из стражников, Юлией, и влюбился в нее. За день до своей казни мужчина передал прекрасной девушке записку, содержащую признания в его чувствах. При этом послание имело подпись "Твой Валентин". Священника казнили 14 февраля, а к Юлии записка попала уже после его смерти. Девушка отвечала ему взаимностью, поэтому сохранила ему верность до конца своих дней.

Легенда имеет и несколько другую версию, согласно которой Валентин был военным врачом, а отец Юлии попросил его исцелить слепую дочь. Целитель дал девушке мазь для глаз и собирался встретиться с ней спустя определенное время. Однако этому не суждено было состояться, поскольку Клавдий II бросил Валентина в темницу, поскольку узнал, что он тайно венчает солдат. К Юлии послание с признанием в любви дошло после казни Валентина. Взяв записку в руки, девушка прозрела.

Днем святого Валентина 14 февраля было объявлено в 496 году, о чем провозгласил Римский Папа Геласиус.





Традиции празднования в разных странах мирах

О том, когда день святого Валентина в 2026 году, знают влюбленные по всему миру. Они заранее готовятся к празднику, выбирая подарки для своих вторых половинок. Традиционными презентами являются открытки в форме сердечек, известные под названием "валентинки". Однако при этом во многих странах существуют и свои особенные традиции отмечания данного торжества:

В Дании своим возлюбленным преподносят подснежники, спрятанные внутри белых писем, и посвящают стихи, но без указания автора.

В Италии дарят всевозможные сладости, в частности, торты, декорированные изображениями сердечек и голубей.

В Японии в этот праздник презентуют шоколад, причем подарок вручают не только своим возлюбленным, но и другим людям, к примеру, друзьям, знакомым или детям.

В Южной Корее также преподносят шоколад, но его дарят исключительно женщины и преподносят его только мужчинам. При этом представительницы прекрасного пола готовят лакомство самостоятельно.

В Англии девушки устраивают гадания, чтобы узнать, кто будет их суженым. Они отправляются утром на улицу и смотрят, какая птица попадется им по пути. Встретить малиновку предвещает выйти замуж за моряка, воробья – за бедного человека, а щегла, напротив – за состоятельного.

В Америке принято дарить марципаны и конфеты, имеющие белый либо красный цвет.





Подарки на День святого Валентина

Оригинальные презенты помогут сделать День всех влюбленных в 2026 году особенно романтичным и запоминающимся. Клео.ру предлагает вам рассмотреть такие варианты подарков. Мужчине можно подарить интересное событие, впечатления от которого сохранятся у него надолго. Это может быть сертификат на урок фехтования, полет на параплане, в аэротрубе. Можно подарить и расслабленный отдых в массажном или спа-салоне. Если ваш избранник увлекается какими-либо видами спорта, презентуйте ему билет на хоккей, футбол, бокс. Неповторимые впечатления оставит коллаж, состоящих из ваших совместных фото, или собственноручно испеченный торт.

Любая представительница прекрасного пола будет рада получить в этот день ювелирные украшения, букет цветов, парфюмерию. Также мужчина может создать для нее романтичную обстановку, устроив ужин при свечах. Можно подарить любимой совместную фотосессию, поход к стилисту или в салон красоты, в кинотеатр на просмотр романтического фильма.





Итог

День святого Валентина в 2026 году – это особый праздник, предназначенный для того, чтобы показать свои чувства второй половинке и порадовать ее милыми подарками. Обязательно продумайте программу этого торжества, подготовьтесь к нему заранее, и незабываемые эмоции будут гарантированы.