Всемирный день поэзии в 2026 году: история и традиции праздника

Поэты вызывают неизменное восхищение людей благодаря их способностям невероятно красиво выражать свои мысли с помощью творчества. В их честь был учрежден особый праздник – Всемирный день поэзии, который в 2026 году будет сопровождаться традициями, свойственными для этого торжества.

Когда отмечают Всемирный день поэзии в 2026 году

Праздник отмечают 21 марта, этот день остается неизменным из года в год.

Примечательно, что для этого торжества рассматривалась и другая дата. В первой половине XX столетия в Соединенных Штатах Америки прозвучало предложение выбрать для отмечания праздника 15 октября. Дату собирались приурочить ко дню рождения Вергилия, древнеримского поэта. Однако идея не получила массовой поддержки в мире. Дата 21 марта, напротив, как нельзя лучше подошла для празднования этого торжества, расцветающая весной природа словно выступает живым напоминанием о красоте поэтического слова.





История создания праздника

Инициатива в учреждении праздника принадлежала американской поэтессе Тессе Суизи Уэбб. В 1938 году она предложила основать День поэзии, изначально его отмечали в штате Огайо, выбрав для этого дату 15 октября в честь дня рождения Вергилия. К 1951 году торжество стало национальным, поскольку получило признание в 38 штатах Америки, а также в Мексике.

Впоследствии День поэзии стал международным. Это произошло в 1999 году, когда состоялась 30-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже. Целью создания праздника было обозначение роли поэзии в вопросах языкового разнообразия и объединения людей, относящихся к разным культурам. В 1999 году выбрали новую дату для отмечания торжества – 21 марта.





Традиции празднования

День поэзии в 2026 году будет сопровождаться характерными для данного праздника мероприятиями. К их числу относится проведение литературных вечеров, организация открытых чтений стихов, встреч с поэтами. В разных городах мира устраивают тематические фестивали, где имеют возможность себя проявить как известные, так и начинающие поэты. С этой целью устраивают марафоны, где все желающие могут прочитать широкой аудитории свои стихи.

Уделяется внимание просветительским мероприятиям, которые проходят в учебных заведениях. Это всевозможные семинары, открытые уроки, конкурсы. Бесплатные литературные встречи организовываются во многих книжных магазинах и библиотеках. На них поэты презентуют читателям свои сборники произведений.





Известные поэты мира

Творцы поэтических произведений появлялись в разные эпохи, произведения многих из них прошли через века и продолжают оставаться популярными среди людей разных возрастов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых таких поэтов, завоевавших всемирную известность:

Франческо Петрарка творил в XIV столетии и запомнился своими романтическими сонетами, посвященными его музе Лауре. Лирические произведения поражают широкой палитрой представленных в них эмоций: от восхищения до отчаяния.

Редьярд Киплинг известен не только историей о Маугли, отраженной в "Книге джунглей", но и изумительными стихами. Самые известные из них созданы до 1920-х годов, в это число входят "Бремя белых", "Гунга Дин", "Мой мальчик Джек". Последнее произведение посвящено погибшему сыну поэта.

Шота Руставели – поэт, творивший в Грузии в период XII столетия. Его произведение "Витязь в тигровой шкуре" прошло сквозь века, но звучит все так же свежо и ярко.

Эмили Дикинсон – поэтесса, опубликовавшая при жизни всего 10 стихотворений. Однако после ее смерти были обнаружены целых 1790 никому неизвестных работ. Работы поражают невероятно глубокими размышлениями о природе и душе, смерти и бессмертии.

Роберт Бернс – шотландский поэт, посвящавший свои произведения на первый взгляд простым, но в то же время очень важным вещам, таким как любовь, дружба, красота и свобода. Произведения читаются особенно легко, учитывая, что многие из них изначально создавались как песни.

Джордж Байрон – поэт, стихи которого пронизаны одновременно мятежными и меланхоличными нотками, являются отражением внутренней борьбы и страданий.

Александр Пушкин – поэт, имя которого известно каждому. Интересным фактом является то, что если пересчитать гонорары творца за все созданные им произведения, в он составит 23 млн современных рублей. Стих "Я помню чудное мгновенье…", написанный в честь Анны Керн, впоследствии взял за основу композитор Глинка и создал романс, посвященный ее дочери Екатерине Керн.

Уильям Шекспир – поэт, произведения которого чаще всего были переведены на разные языки мира. Численность таких переводов превышает четыре тысячи.





Итог

Всемирный день поэзии в 2026 году – это повод еще раз признать силу слова и поблагодарить поэтов за их вдохновляющий труд. Праздник напоминает нам, как важно беречь искусство, которое помогает выразить самые глубокие чувства. Воспользуйтесь этой датой, чтобы посетить интересные литературные вечера или другие тематические мероприятия, ознакомиться с новыми произведениями или побывать на встречах с поэтами современности.