Что посмотреть в январе 2026 года: обзор новинок фильмов и сериалов

Подборка того, что посмотреть в январе 2026 года. Фильмы, сериалы, премьеры и новинки для дома и кинотеатров.

Выход на экраны очередных киношедевров – это ожидаемое событие для тех, кто любит проводить свое время за просмотром фильмов и сериалов. Каждый месяц создатели таких картин стараются не сбавлять темпы и предлагают на выбор зрителям самые разные жанры, начиная от комедий и драм и заканчивая остросюжетными триллерами и ужасами. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в январе 2026 года, и сделает обзор таких новинок.

Фильмы для просмотра в январе 2026

Что может быть лучше, чем провести вечер в кинотеатре за просмотром увлекательной истории? Новинки кино января 2026 года предоставят зрителям такую отличную возможность. Их вниманию предлагаются комедии с искрометным юмором и итальянским шармом, триллеры с динамичным сюжетом, романтические мелодрамы и прочие направления.

"Безумное свидание"

  • Дата выхода: 1 января
  • Жанр: комедия, мелодрама
  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Режиссер: Паоло Дженовезе
  • Актеры: Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Эмануэла Фанелли, Мария Кьяра Джаннетта
  • Страна: Италия

Сюжет картины повествует о первом свидании, которое должно состояться между молодыми людьми. Каждого из них волнуют насущные вопросы: девушка озабочена выбором наряда и освещения, парень – подбором цветов, тем для разговора и развязкой предстоящего вечера. Все это приводит к череде довольно забавных ситуаций.

"Горничная"

  • Дата выхода: 8 января
  • Жанр: триллер
  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Режиссер: Пол Фиг
  • Актеры: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне
  • Страна: США

Главной героиней картины является молодая девушка, которая начинает работать горничной у состоятельной пары. В ходе этой деятельности ей открываются секреты, способные вызвать настоящий шок.

"Марти Великолепный"

  • Дата выхода: 15 января
  • Жанр: спортивная драма
  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Режиссер: Джош Сэфди
  • Актеры: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон
  • Страна: США, Финляндия

Фильм рассказывает о том, как складывается жизнь Марти Маузера, увлеченно играющего в настольный теннис. В основу сюжета частично легла биография Марти Райзмана, знаменитого чемпиона по пинг-понгу.

"Возвращение в Сайлент Хилл"

  • Дата выхода: 22 января
  • Жанр: детектив, ужасы, драма
  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Режиссер: Кристоф Ган
  • Актеры: Джереми Ирвин, Ханна Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон
  • Страна: Франция, США, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Испания, Сербия

Это один из самых захватывающих фильмов января 2026 года. Главный герой картины – Джеймс, который в какой-то момент получает письмо от умершей супруги. Чтобы ее отыскать, он отправляется в Сайлент Хилл и сталкивается с событиями, поистине леденящими душу.

"Заклятие: Обряд реинкарнации"

  • Дата выхода: 29 января
  • Жанр: триллер, ужасы, драма
  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Режиссер: Джулия Макс
  • Актеры: Колби Минифи, Кэйт Бертон, Челси Олден, Вон Армстронг
  • Страна: Канада, США

За жизнь Роберта отчаянно борются жена и дочь, используя для этого каждая свой метод. Молодая девушка старается придерживаться рекомендаций врачей, в то время как супруга мужчины подкладывает под его кровать мешочки с зубами и загадочные амулеты. После смерти Роберта его жена отказывается от вызова "скорой помощи" и решает совершить ритуал воскрешения покойного.

Сериалы января 2026

Если вы любите смотреть продолжительные истории, в которых сюжет развивается постепенно, сохраняя интригу в течение определенного периода времени, вам наверняка понравятся сериалы января 2026 года. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку киношедевров, снятых в самых разных жанрах.

"Дорогая жизнь"

  • Дата выхода: 1 января
  • Жанр: драма
  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Режиссер: Робин Батлер, Уэйн Хоуп
  • Актеры: Брук Сатчуэлл, Элинор Мацуура, Бен Лосон, Райан Джонсон
  • Страна: Австралия

Сериал рассказывает историю Лилиан, которой пришлось пережить утрату жениха, отдавшего свои органы реципиентам. Женщина начинает выслеживать последних, и буквально преследует этих людей, вторгаясь к ним в дома. Все это приводит к целой череде нелепых событий.

"Мой корейский парень"

  • Дата выхода: 1 января
  • Жанр: реалити-шоу
  • Возрастной рейтинг: 16+
  • Страна: Бразилия

Данный проект представляет собой масштабное реалити-шоу от Netflix. Его участницами станут пять бразильянок, которые совершат путешествие в Южную Корею, чтобы отыскать там свою вторую половинку. Для этого им придется погрузиться в местную культуру и преодолеть трудности языкового барьера.

"Земля греха"

  • Дата выхода: 2 января
  • Жанр: детектив, триллер, драма
  • Возрастной рейтинг: 16+
  • Режиссер: Петер Гренлунд
  • Актеры: Криста Косонен, Лиза Линдгрен, Питер Гантман
  • Страна: Швеция

Главной героиней сериала является женщина-детектив, которая приезжает в провинцию, чтобы разгадать секрет убийства подростка. Преступление поражает своей жестокостью, а его корни ведут в религиозную общину.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в январе 2026 года, и сможете выбрать подходящий фильм или сериал по своему вкусу. Надеемся, что вариант для увлекательного просмотра отыщется в нашей подборке.

Александра Прудникова

Кинокритик

 

