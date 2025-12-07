Что посмотреть в январе 2026 года: обзор новинок фильмов и сериалов

Подборка того, что посмотреть в январе 2026 года. Фильмы, сериалы, премьеры и новинки для дома и кинотеатров.
Выход на экраны очередных киношедевров – это ожидаемое событие для тех, кто любит проводить свое время за просмотром фильмов и сериалов. Каждый месяц создатели таких картин стараются не сбавлять темпы и предлагают на выбор зрителям самые разные жанры, начиная от комедий и драм и заканчивая остросюжетными триллерами и ужасами. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в январе 2026 года, и сделает обзор таких новинок.
Фильмы для просмотра в январе 2026
Что может быть лучше, чем провести вечер в кинотеатре за просмотром увлекательной истории? Новинки кино января 2026 года предоставят зрителям такую отличную возможность. Их вниманию предлагаются комедии с искрометным юмором и итальянским шармом, триллеры с динамичным сюжетом, романтические мелодрамы и прочие направления.
"Безумное свидание"
- Дата выхода: 1 января
- Жанр: комедия, мелодрама
- Возрастной рейтинг: 18+
- Режиссер: Паоло Дженовезе
- Актеры: Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Эмануэла Фанелли, Мария Кьяра Джаннетта
- Страна: Италия
Сюжет картины повествует о первом свидании, которое должно состояться между молодыми людьми. Каждого из них волнуют насущные вопросы: девушка озабочена выбором наряда и освещения, парень – подбором цветов, тем для разговора и развязкой предстоящего вечера. Все это приводит к череде довольно забавных ситуаций.
"Горничная"
- Дата выхода: 8 января
- Жанр: триллер
- Возрастной рейтинг: 18+
- Режиссер: Пол Фиг
- Актеры: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне
- Страна: США
Главной героиней картины является молодая девушка, которая начинает работать горничной у состоятельной пары. В ходе этой деятельности ей открываются секреты, способные вызвать настоящий шок.
"Марти Великолепный"
- Дата выхода: 15 января
- Жанр: спортивная драма
- Возрастной рейтинг: 18+
- Режиссер: Джош Сэфди
- Актеры: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон
- Страна: США, Финляндия
Фильм рассказывает о том, как складывается жизнь Марти Маузера, увлеченно играющего в настольный теннис. В основу сюжета частично легла биография Марти Райзмана, знаменитого чемпиона по пинг-понгу.
"Возвращение в Сайлент Хилл"
- Дата выхода: 22 января
- Жанр: детектив, ужасы, драма
- Возрастной рейтинг: 18+
- Режиссер: Кристоф Ган
- Актеры: Джереми Ирвин, Ханна Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон
- Страна: Франция, США, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Испания, Сербия
Это один из самых захватывающих фильмов января 2026 года. Главный герой картины – Джеймс, который в какой-то момент получает письмо от умершей супруги. Чтобы ее отыскать, он отправляется в Сайлент Хилл и сталкивается с событиями, поистине леденящими душу.
"Заклятие: Обряд реинкарнации"
- Дата выхода: 29 января
- Жанр: триллер, ужасы, драма
- Возрастной рейтинг: 18+
- Режиссер: Джулия Макс
- Актеры: Колби Минифи, Кэйт Бертон, Челси Олден, Вон Армстронг
- Страна: Канада, США
За жизнь Роберта отчаянно борются жена и дочь, используя для этого каждая свой метод. Молодая девушка старается придерживаться рекомендаций врачей, в то время как супруга мужчины подкладывает под его кровать мешочки с зубами и загадочные амулеты. После смерти Роберта его жена отказывается от вызова "скорой помощи" и решает совершить ритуал воскрешения покойного.
Сериалы января 2026
Если вы любите смотреть продолжительные истории, в которых сюжет развивается постепенно, сохраняя интригу в течение определенного периода времени, вам наверняка понравятся сериалы января 2026 года. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку киношедевров, снятых в самых разных жанрах.
"Дорогая жизнь"
- Дата выхода: 1 января
- Жанр: драма
- Возрастной рейтинг: 18+
- Режиссер: Робин Батлер, Уэйн Хоуп
- Актеры: Брук Сатчуэлл, Элинор Мацуура, Бен Лосон, Райан Джонсон
- Страна: Австралия
Сериал рассказывает историю Лилиан, которой пришлось пережить утрату жениха, отдавшего свои органы реципиентам. Женщина начинает выслеживать последних, и буквально преследует этих людей, вторгаясь к ним в дома. Все это приводит к целой череде нелепых событий.
"Мой корейский парень"
- Дата выхода: 1 января
- Жанр: реалити-шоу
- Возрастной рейтинг: 16+
- Страна: Бразилия
Данный проект представляет собой масштабное реалити-шоу от Netflix. Его участницами станут пять бразильянок, которые совершат путешествие в Южную Корею, чтобы отыскать там свою вторую половинку. Для этого им придется погрузиться в местную культуру и преодолеть трудности языкового барьера.
"Земля греха"
- Дата выхода: 2 января
- Жанр: детектив, триллер, драма
- Возрастной рейтинг: 16+
- Режиссер: Петер Гренлунд
- Актеры: Криста Косонен, Лиза Линдгрен, Питер Гантман
- Страна: Швеция
Главной героиней сериала является женщина-детектив, которая приезжает в провинцию, чтобы разгадать секрет убийства подростка. Преступление поражает своей жестокостью, а его корни ведут в религиозную общину.
Итог
Теперь вы знаете, что посмотреть в январе 2026 года, и сможете выбрать подходящий фильм или сериал по своему вкусу. Надеемся, что вариант для увлекательного просмотра отыщется в нашей подборке.