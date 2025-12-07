Что посмотреть в январе 2026 года: обзор новинок фильмов и сериалов

Выход на экраны очередных киношедевров – это ожидаемое событие для тех, кто любит проводить свое время за просмотром фильмов и сериалов. Каждый месяц создатели таких картин стараются не сбавлять темпы и предлагают на выбор зрителям самые разные жанры, начиная от комедий и драм и заканчивая остросюжетными триллерами и ужасами. В этой статье Клео.ру расскажет, что посмотреть в январе 2026 года, и сделает обзор таких новинок.

Фильмы для просмотра в январе 2026

Что может быть лучше, чем провести вечер в кинотеатре за просмотром увлекательной истории? Новинки кино января 2026 года предоставят зрителям такую отличную возможность. Их вниманию предлагаются комедии с искрометным юмором и итальянским шармом, триллеры с динамичным сюжетом, романтические мелодрамы и прочие направления.

"Безумное свидание"

Дата выхода : 1 января

: 1 января Жанр : комедия, мелодрама

: комедия, мелодрама Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Паоло Дженовезе

: Паоло Дженовезе Актеры : Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Эмануэла Фанелли, Мария Кьяра Джаннетта

: Эдоардо Лео, Пилар Фольяти, Эмануэла Фанелли, Мария Кьяра Джаннетта Страна: Италия





Сюжет картины повествует о первом свидании, которое должно состояться между молодыми людьми. Каждого из них волнуют насущные вопросы: девушка озабочена выбором наряда и освещения, парень – подбором цветов, тем для разговора и развязкой предстоящего вечера. Все это приводит к череде довольно забавных ситуаций.

"Горничная"

Дата выхода : 8 января

: 8 января Жанр : триллер

: триллер Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Пол Фиг

: Пол Фиг Актеры : Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне

: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар, Микеле Морроне Страна: США





Главной героиней картины является молодая девушка, которая начинает работать горничной у состоятельной пары. В ходе этой деятельности ей открываются секреты, способные вызвать настоящий шок.

"Марти Великолепный"

Дата выхода : 15 января

: 15 января Жанр : спортивная драма

: спортивная драма Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Джош Сэфди

: Джош Сэфди Актеры : Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон

: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон Страна: США, Финляндия





Фильм рассказывает о том, как складывается жизнь Марти Маузера, увлеченно играющего в настольный теннис. В основу сюжета частично легла биография Марти Райзмана, знаменитого чемпиона по пинг-понгу.

"Возвращение в Сайлент Хилл"

Дата выхода : 22 января

: 22 января Жанр : детектив, ужасы, драма

: детектив, ужасы, драма Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Кристоф Ган

: Кристоф Ган Актеры : Джереми Ирвин, Ханна Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон

: Джереми Ирвин, Ханна Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон Страна: Франция, США, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Испания, Сербия





Это один из самых захватывающих фильмов января 2026 года. Главный герой картины – Джеймс, который в какой-то момент получает письмо от умершей супруги. Чтобы ее отыскать, он отправляется в Сайлент Хилл и сталкивается с событиями, поистине леденящими душу.

"Заклятие: Обряд реинкарнации"

Дата выход а: 29 января

а: 29 января Жанр : триллер, ужасы, драма

: триллер, ужасы, драма Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Джулия Макс

: Джулия Макс Актеры : Колби Минифи, Кэйт Бертон, Челси Олден, Вон Армстронг

: Колби Минифи, Кэйт Бертон, Челси Олден, Вон Армстронг Страна: Канада, США





За жизнь Роберта отчаянно борются жена и дочь, используя для этого каждая свой метод. Молодая девушка старается придерживаться рекомендаций врачей, в то время как супруга мужчины подкладывает под его кровать мешочки с зубами и загадочные амулеты. После смерти Роберта его жена отказывается от вызова "скорой помощи" и решает совершить ритуал воскрешения покойного.

Сериалы января 2026

Если вы любите смотреть продолжительные истории, в которых сюжет развивается постепенно, сохраняя интригу в течение определенного периода времени, вам наверняка понравятся сериалы января 2026 года. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку киношедевров, снятых в самых разных жанрах.

"Дорогая жизнь"

Дата выхода : 1 января

: 1 января Жанр : драма

: драма Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Робин Батлер, Уэйн Хоуп

: Робин Батлер, Уэйн Хоуп Актеры : Брук Сатчуэлл, Элинор Мацуура, Бен Лосон, Райан Джонсон

: Брук Сатчуэлл, Элинор Мацуура, Бен Лосон, Райан Джонсон Страна: Австралия





Сериал рассказывает историю Лилиан, которой пришлось пережить утрату жениха, отдавшего свои органы реципиентам. Женщина начинает выслеживать последних, и буквально преследует этих людей, вторгаясь к ним в дома. Все это приводит к целой череде нелепых событий.

"Мой корейский парень"

Дата выхода : 1 января

: 1 января Жанр : реалити-шоу

: реалити-шоу Возрастной рейтинг : 16+

: 16+ Страна: Бразилия





Данный проект представляет собой масштабное реалити-шоу от Netflix. Его участницами станут пять бразильянок, которые совершат путешествие в Южную Корею, чтобы отыскать там свою вторую половинку. Для этого им придется погрузиться в местную культуру и преодолеть трудности языкового барьера.

"Земля греха"

Дата выхода : 2 января

: 2 января Жанр : детектив, триллер, драма

: детектив, триллер, драма Возрастной рейтинг : 16+

: 16+ Режиссер : Петер Гренлунд

: Петер Гренлунд Актеры : Криста Косонен, Лиза Линдгрен, Питер Гантман

: Криста Косонен, Лиза Линдгрен, Питер Гантман Страна: Швеция





Главной героиней сериала является женщина-детектив, которая приезжает в провинцию, чтобы разгадать секрет убийства подростка. Преступление поражает своей жестокостью, а его корни ведут в религиозную общину.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в январе 2026 года, и сможете выбрать подходящий фильм или сериал по своему вкусу. Надеемся, что вариант для увлекательного просмотра отыщется в нашей подборке.