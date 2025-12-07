Международный день пиццы в 2026 году: история праздника интересные факты

Пицца, родиной которой является Италия, завоевала популярность и любовь потребителей по всему миру. Именно в честь этого блюда был учрежден Международный день пиццы, который в 2026 году будет сопровождаться всевозможными увлекательными мероприятиями. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого кулинарного праздника, о наиболее популярных видах пиццы, а также интересные факты, связанные с ней.

Когда отмечают Международный день пиццы в 2026 году

Дата Дня пиццы является четко фиксированной и не меняется из года в год, она установлена 9 февраля. В этот день любители итальянского блюда, находящиеся в разных странах, смогут насладиться теми разновидностями, которые они предпочитают, или попробовать новые вкусы.





История Международного дня пиццы

О том, как и когда появился День пиццы, достоверно неизвестно. Многие сходятся во мнении, что родиной этого блюда является Неаполь. Однако за право первенства относительно ее изготовления сражаются и другие города, такие как Флоренция, Рим, Венеция. Тем не менее, неоспоримым фактом является то, что первая пиццерия была открыта именно в Неаполе. Это произошло в далеком 1830 году, но заведение со временем не закрылось, и продолжает работать даже в настоящее время.

В 1905 году в истории пиццы произошло значимое событие – открытие пиццерии Lombardi's в Нью-Йорке. Заведение завоевало огромную популярность и продолжает функционировать и по сей день.

С появлением одной из самых знаменитых разновидностей пиццы под названием "Маргарита" связана определенная легенда. Она гласит о том, что в конце 18 столетия сицилийская королева Маргарита захотела отведать крестьянскую пищу – плоские лепешки. Однако, поскольку знати не полагалось есть подобные блюда, правительница приказала включить в состав лепешек такие продукты как сыр, томаты и зелень. В результате блюдо настолько понравилось королеве, что она дала ему свое имя.

В наши дни праздник отмечают в разных странах с особым размахом. Не станет исключением и День пиццы в 2026 году. Многие рестораны и пиццерии устраивают в этот день акции и предлагают посетителям значительные скидки. К примеру, можно заказать одну пиццу и получить к ней вторую в подарок, или отведать бесплатно крафтовое пиво. В этот день вы сможете посетить какое-либо заведение и открыть для себя потрясающие вкусы, либо устроить пицца-вечеринку дома, или же приготовить оригинальное блюдо самостоятельно и удивить им близких людей.





Популярные виды пиццы

Перед тем, как составить для себя праздничную программу, будет не лишним ознакомиться с тем, какие виды пиццы считаются наиболее популярными. Клео.ру предоставляет вам эту информацию:

Пицца "Четыре сезона" – состоит из четырех частей, содержащих абсолютно разные начинки. Каждая из них символизирует свой сезон – одно из времен года.

Пицца "Гавайская" – получила это оригинальное наименование благодаря одному из основных компонентов – ананасу. Другие ингредиенты этого блюда – сливочный соус, сыр моцарелла, красный лук, ветчина.

Пицца "Капричиоза" – итальянская классика, содержащая в своем составе шампиньоны, оливки, маринованные черри, сыры Рикотта и Пармезан.

Пицца "Кальцоне" – имеет оригинальное оформление, вид конверта из теста, внутри которого находится соленая или сладкая начинка.

Пицца "Неаполитанская" – входила в меню самой первой пиццерии. Компоненты этого блюда – свежие томаты, базилик, анчоусы, несколько разновидностей сыра.





Пицца с морепродуктами – придется по душе любителям таких блюд. Компоненты подбираются по вкусу – креветки, кальмары, мидии, осьминоги. Их гармоничным дополнением выступает зелень и моцарелла.

Пицца "Четыре сыра" – характеризуется изысканным и благородным вкусом. В блюде не применяется томатная паста, зато включаются такие разновидности сыров как Дор-блю, Пармезан, Моцарелла, Фонтина.

Пицца "Дьябола" – отличается острым вкусом, что обусловлено включением в состав колбасок пепперони, соуса Ширачи, бекона.

Пицца "Сицилийская" – блюдо квадратной формы, в состав которого обязательно входят анчоусы, сыр Пекорино, большое количество томатов. По желанию могут добавляться и другие компоненты, например, грибы или оливки.

Пицца "Маргарита" – лидер по популярности во всем мире. Итальянская классика содержит много сыра Моцарелла, томаты и соус на выбор – сливочный или томатный.





Интересные факты о пицце

С популярным итальянским блюдом связаны определенные интересные факты. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В Америке, как и во многих других странах, очень любят пиццу. Статистика говорит о том, что жители США ежесекундно употребляют 350 кусков пиццы. Тем не менее, пол самому высокому потреблению пиццы на душу населения лидирует другая страна – Норвегия.

В Соединенных Штатах Америки пицца находится на втором месте по популярности среди разновидностей фастфуда. Она уступила пальму первенства лишь гамбургерам.

Самая дорогая пицца в мире стоит 12 тысяч долларов. Ее производят в Италии, а заслуга в ее изготовлении принадлежит Ренато Виоле. Процесс создания этой пиццы занимает целых 72 часа. Ингредиенты для ее приготовления берутся самые что ни на есть изысканные. В их число входят крупинки австралийской морской соли розового цвета из реки Мюррей, три разновидности икры, норвежский лобстер.

С употреблением пиццы связано множество ритуалов. Так, разрезать ее следует только на четное количество кусков, подавать в горячем виде, чтобы сыр тянулся, а есть ее можно как с помощью столовых приборов, так и просто руками.

Со временем люди начали готовить не только традиционные виды пиццы, но и весьма необычные ее разновидности. Так, примером может служить десертная пицца, покрытая шоколадом и Нутеллой, либо смазанная сливочным сыром и украшенная ломтиками фруктов.





Подведем итог

Международный день пиццы в 2026 году – это кулинарный праздник, предназначенный для того, чтобы порадовать любителей этого популярного итальянского блюда. Обязательно отведайте какую-либо из разновидностей пиццы в этот день, и порадуйте свои вкусовые рецепторы.