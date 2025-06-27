Дэвида Бекхэма госпитализировали после осложнений перелома

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм оказался в больнице. Как стало известно британским СМИ, спортсмен перенес операцию на руке, причиной которой стала травма запястья, полученная еще в 2003 году во время товарищеского матча против ЮАР.

Снимок из больничной палаты с перебинтованной рукой опубликовала супруга футболиста – дизайнер Виктория Бекхэм. Официальных комментариев от представителей семьи не поступало, однако источники, близкие к окружению пары, сообщили, что операция была плановой и связана с осложнением после давнего перелома. Тогда в предплечье спортсмена был установлен фиксирующий винт, который, по последним данным, не рассосался и вызвал воспаление тканей.





На фоне восстановительного периода Бекхэм не принимает участия в публичных мероприятиях. Операция прошла спустя несколько недель после того, как стало известно о присвоении 50-летнему спортсмену титула рыцаря-бакалавра за заслуги в спорте и благотворительности. Решение о награждении принял король Великобритании Карл III.

В последние месяцы Бекхэм также фигурировал в новостях в связи с напряженными отношениями с сыном Бруклином и его супругой Николой Пельтц, которые проигнорировали недавние семейные торжества.

СМИ сообщают, что состояние Дэвида Бекхэма оценивается как стабильное, и он проходит курс реабилитации. Точная дата выписки не уточняется.