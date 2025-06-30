Алина Загитова и Евгения Медведева вышли вместе на лед после многолетнего конфликта

На льду петербургского шоу "Ассоль" произошло то, чего поклонники ждали с 2018 года: Алина Загитова и Евгения Медведева объединились в совместном номере под песню "Ты прости меня". И пусть слова композиции были частью постановки – для многих зрителей они стали символом примирения.

Ледовое шоу прошло в рамках праздника выпускников "Алые паруса", которое традиционно разворачивается в Северной столице, и стало перезагрузкой личной истории двух фигуристок. Напомним, отношения Загитовой и Медведевой резко испортились после Олимпиады в Пхенчхане, где Алина взяла золото, а Женя – серебро. Занявшая второе место спортсменка тогда не скрывала своего разочарования: по ее словам, Тутберидзе преждевременно вывела Загитову на взрослый уровень, хотя могла бы пока оставить ее среди юниоров, не создавая напряженной конкуренции.





В течение нескольких лет спортсменки избегали общения. Загитова однажды даже призналась, что бывшая коллега проходит мимо и не здоровается. Однако недавняя личная встреча все изменила, и девушки помирились.

"Наше совместное участие в этом шоу – результат личной беседы, детали которой не очень бы хотелось распространять", – рассказала Евгения.

Шоу "Ассоль", продюсером которого выступила сама Алина, получило смешанные отзывы. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова удивилась, что билеты на премьеру раздавали бесплатно, и поставила под сомнение самостоятельную постановку номеров Загитовой. А вот Яна Рудковская, напротив, осталась под впечатлением. Продюсер заявила, что приятно удивлена тем, на что способна Алина в 23 года, и считает, что у нее большое будущее в постановках шоу.

Ранее Алина Загитова ответила на обвинения в звездной болезни.