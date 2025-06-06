Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарский титул

Имя одного из самых узнаваемых английских спортсменов, Дэвида Бекхэма, официально появится в списке награжденных ко дню рождения короля Карла III. Бывшему капитану сборной Англии и кумиру миллионов будет присвоено рыцарское звание – признание его многолетних заслуг как на футбольном поле, так и за его пределами. Таким образом, 50-летний Бекхэм вскоре сможет носить титул "сэр", а его супруга Виктория – "леди".

Еще в 2003 году Бекхэм был удостоен Ордена Британской империи, а в 2011-м уже рассматривался как кандидат на рыцарство. Однако тогда вопрос был отложен из-за расследования по налогам, в котором экс-футболист оказался замешан. Спустя годы, когда все обвинения были сняты, дорога к высшему гражданскому титулу вновь открылась.

На спортивном поприще Бекхэм добился впечатляющих результатов: он стал единственным англичанином, которые одержал победу на чемпионатах четырех стран – и Англии, и Испании, и Франции, и США. В его послужном списке – "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Англии он сыграл более 100 матчей, забив порядка 20 голов и сделав более 40 результативных передач. На протяжении шести лет он носил капитанскую повязку национальной команды.

В 2013 году Дэвид Бекхэм хоть и завершил карьеру, но не ушел из мира спорта: он основал футбольный клуб "Интер Майами", который последние пять лет выступает в MLS и сегодня стал домом для таких звезд, как Лионель Месси. Помимо футбольной деятельности, он также активно развивал личный бренд, сотрудничал с модными домами, выпускал ароматы и регулярно появлялся в социальных и благотворительных инициативах.