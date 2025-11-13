Топ-5 вещей на зиму 2026: эксклюзивный гид по трендам от основателя бренда ALEXANDER BOGDANOV

Тренды и антитренды сменяют друг друга с такой скоростью, что в них запросто можно запутаться. Тем временем модные эксперты призывают нас к осознанности. Но что именно стоит добавить в гардероб, чтобы вещь служила годами, а не месяцами?

К счастью, нам на помощь пришел Александр Богданов, дизайнер и основатель бренда ALEXANDER BOGDANOV, существующего с 1988 года. Он поделился с нами своим личным списком пяти ключевых вещей, которые не только согреют этой зимой, но и станут фундаментом стильного гардероба.

1. Кардиган средней длины

Кардиган вернулся не просто как уютная, а как ключевая стилистическая единица. Он заменяет жакет там, где нужна свобода, и добавляет образу непринужденной, но продуманной многослойности. Александр Богданов советует выбирать изделие, которое захочется носить каждый день

"Советую выбирать модель с простым переплетением, из мягкой шерсти, со спущенной проймой – такую, чтобы хотелось носить каждый день. Цвет – молочный, серый, бежевый или черный. Эти оттенки не спорят между собой и легко вписываются в любую комбинацию. Кардиган – это вещь минимум на пять лет, и в мужском, и в женском гардеробе".





2. Юбка в стиле Dior (New Look)

Классический силуэт, популяризированный Кристианом Диором в 50-х, снова на пике. Юбка с подчеркнутой талией и мягким расклешением – это ода женственности, которая способна преобразить любую фигуру, добавив ей изящества и драматизма. "Этот силуэт возвращается каждые несколько лет, и сейчас как раз новый виток цикла. Она стройнит фигуру, подчеркивает движение и прекрасно смотрится с укороченными джемперами или рубашками, слегка заправленными внутрь. Я предпочитаю темные оттенки – графит, черный, насыщенный серый – и материалы с фактурой: плотный хлопок, шерсть или даже легкая органза. Такая юбка делает образ завершенным и благородным".





3. Классический костюм

Костюм окончательно завоевал место в списке самых горячих трендов сезона, перестав быть синонимом строгого дресс-кода. Александер Богданов советует читателям Клео.ру выбирать изделие из шерсти и смесовых материалов, так как они лучше держат форму и служат дольше: "Костюм всегда уравновешивает: в нем можно быть и сильной, и мягкой одновременно".





4. Одежда из мохера

"Super kid mohair – мой личный фаворит среди зимних материалов", – говорит дизайнер. В отличие от обычной шерсти, super kid mohair – пряжа из пуха молодых ангорских коз, не скатывается и более долговечна.

"Если вы ищете идеальную зимнюю вещь, которая будет радовать не один год – начните именно с этого материала", – подчеркивает Богданов.





5. Черная рубашка

Если белая рубашка – это классика, то черная – ее смелая альтернатива, которая в этом сезоне выступает как новая база. Она создает идеальный контраст и служит прекрасным фоном для любых аксессуаров – от массивных цепей до элегантных брошей, делая образ завершенным и загадочным: "Она может быть классической или выполненной из мягкого струящегося материала – в любом случае, это вещь, которая соберет ваш образ без усилий".





По мнению дизайнера и основателя бренда ALEXANDER BOGDANOV, мода сегодня не требует излишнего шума, а просит "внутренней уверенности и уважения к деталям".