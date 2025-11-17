Дизайнер Вика Газинская: "Мне не нужно вдохновение. Надо – пришел, сделал. Я работаю"

В Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике буквально недавно торжественно открылась главная выставка сезона – "Поленов и ученики". Экспозиция объединила более ста живописных произведений, уникальных архивных документов и личных предметов, посвященных наследию великого русского художника. Первыми гостями экспозиции стали представители российских музеев, коллекционеры, галеристы и люди искусства, в числе которых и известный российский дизайнер одежды, создатель одноименного собственного бренда Вика Газинская.

– Вика, можно узнать ваше мнение о выставке? Любите живопись Поленова?

– Мы все выросли в Советском Союзе, на учебниках с иллюстрациями русских художников. Наши мамы активно водили нас в Третьяковскую галерею, так что мы с самого детства впитывали творчество Поленова, Шишкина, Левитана, Коровина и другого "наше все". Это неразрывная картина нашего сознания, любого русского человека. Я всегда чувствовала эту культуру частью себя. Ну, собственно, и как можно было пропустить такое мероприятие? Как не приехать в Суздаль на Поленова? Единственное, ожидала чуть больше его картин увидеть, но Суздаль – город небольшой и экспозиция небольшая, но красивая.

– Над чем вы сейчас работаете, чем живете?

– Жизнью живу. Недавно, в сентябре, выпустила новую коллекцию.

– А поподробнее про коллекцию можно? В чем находили вдохновение?

– Надо смотреть, а не говорить о ней. Знаете, сейчас особенно ощущается какая-то острая необходимость в красоте.

Будем честны, культурная и модная жизнь Москвы сегодня совсем не блещет. И мне захотелось создать такой творческий повод, чтобы собраться: показ своей новой коллекции Vika Gazinskaya я провела в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах – идеальном образце советского модернизма 1962 года. Место было выбрано мной совсем не случайно, именно сюда я еще школьницей ходила в студию рисования. Даже приглашение на показ было оформлено с использованием детского рисунка! Для меня очень важно было сделать акцент на архитектуре и напомнить, что советский модернизм – достояние нашей страны, а не что-то ненужное и устаревшее. Особенно это актуально сейчас, когда подобные здания безжалостно сносят "за ненадобностью".

А по поводу вдохновения, знаете, некоторые ждут: "Ой, наверное, нужно вдохновиться, вдохновение чтобы пришло". Мне этого не нужно. Надо – пришел, сделал. Я работаю. Я вообще никогда не делала и не хочу выпускать проходные вещи, мне важно, чтобы в моей одежде люди выглядели индивидуально, "вне толпы". Вокруг постоянно что-то происходит – ты ходишь в какой-то театр, музей, смотришь какие-то фильмы, слушаешь музыку, путешествуешь… вдохновение можно получать от всего.

– Кстати, а какие у вас страны любимые? Какими маршрутами любите путешествовать?

– Обожаю Бразилию, Японию за их архитектуру. А недавно вернулась из Парижа, там главный центр притяжения – арт-ярмарка Art Basel. Если человек хочет разобраться в том, что происходит на рынке современного искусства, такие биеннале посещать просто необходимо. Но, как писал Василий Дмитриевич Поленов, и я с ним частично согласна: "Париж прекрасен. Русскому человеку надо туда ездить, но чтобы жить – душа не лежит". Соглашусь чисто по-русски.