Жена Канье Уэста Бьянка Цензори запустила собственный бренд одежды

Жена Канье Уэста – Бьянка Цензори – решила выйти из тени скандального мужа и представить миру собственный проект. 13 октября она запускает бренд одежды BIANCA by Bianca Censori, первая коллекция которого обещает быть не менее провокационной, чем ее собственный гардероб.

О запуске стало известно из соцсетей Цензори: там появилось изображение будущего сайта бренда с минималистичным логотипом и формой для подписки на обновления. Пока ассортимент не раскрыт, но поклонники уже строят догадки, что дебют может начаться с колготок, которые давно стали визитной карточкой звезды.



Примечательно, что релиз совпадет с премьерой документальной киноленты о Канье Уэсте в США – фильм поднимает все громкие эпизоды последних лет, от бракоразводного процесса с Ким Кардашьян до скандальных заявлений музыканта. В таком контексте запуск BIANCA выглядит как попытка сместить акценты: из семейных драм в сторону модного будущего самой Бьянки.



Подготовка велась задолго до этого момента. Еще весной Цензори зарегистрировала компанию Bianca Censori Inc. сразу в Австралии и Калифорнии, указав себя генеральным директором. Документы намекали, что в сферу интересов бренда войдет не только одежда, но и beauty-направление: уход за кожей и декоративная косметика.



Для Бьянки работа с модой – не новый опыт. До брака с Канье она занимала ключевую должность в Yeezy, где внедряла в моду архитектурный подход. Сейчас ее личный стиль превратился в отдельный перформанс: прозрачные ткани, экстремальные мини и силуэты, которые разрушают привычные представления об одежде.



Инсайдеры модной индустрии предполагают, что к работе над коллекцией подключился дизайнер Саймон Карл, автор самого обсуждаемого наряда Бьянки на "Грэмми-2025". От будущих показов ждут прозрачных платьев, футуристических линий и минимализма в духе арт-инсталляций.