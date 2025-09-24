Timeless classic и "то самое" пальто: интервью с основательницей бренда 5 o’COAT Екатериной Малковой

5 o’COAT – бренд женской одежды с собственным производственным цехом в Москве, специализирующийся на пошиве верхней одежды в стиле вневременной классики.

С 2017 года, под руководством основателей Екатерины Малковой и Александра Семенова, московский бренд переосмысливает концепцию timeless classic, создавая изделия из натуральных тканей и по идеальным лекалам, которые призваны не просто дополнить, но и стать центральным акцентом гардероба. Бренд 5 o’COAT фокусируется на классическом крое и лаконичных силуэтах, предлагая инвестицию в стиль, который не подвластен мимолетным трендам.





Поговорив с основательницей бренда Екатериной Малковой, Клео.ру узнал, что такое "вневременная мода" и концепция капсульной одежды, а также, как найти то самое пальто, в котором захочется любоваться собой.

– Какими характеристиками должно обладать идеальное пальто?

– Эпитет "идеальный" всегда обязывает соответствовать, и не всегда это про возможность достижения. Скорее, это определение – "то самое".

То самое пальто, прикосновение к ткани которого приятно до мурашек; примеряя которое, чувствуешь легкость на плечах; в котором тепло и комфортно. И, конечно, надевая которое, ловишь свое отражение, чтобы вновь полюбоваться собой.





– Ваш бренд основывается на концепции timeless classic. Что для вас значит "вневременная мода" и какие модели одежды можно к ней отнести?

Timeless classic – классика вне времени. Какие бы тренды, веяния и "core-концепции" ни увлекали подиумы и street style, твидовый пиджак, вельветовые брюки, двубортное пальто с принтом "елочка" будет всегда безопасным выбором. Добавьте ткань и фурнитуру высокого качества, пошив высококлассным портным по лекалам, идеально подходящим вашей фигуре, – и сколько бы лет ни было такой модели, вы с удовольствием будете доставать ее из гардероба каждый сезон.





– Чем проигрывает верхняя одежда из масс-маркета вашим изделиям?

– Отрадно видеть, как качество производства растет, и находка из масс-маркета может служить годами. Но в череде базовых, читай "безопасных" предложений, при желании обладать нетиражным изделием, покупатель скорее обратит внимание на нишевые бренды. Многие наши модели лимитированы, часто выполнены из тканей потрясающего состава, воспроизвести которые повторно невозможно. Именно поэтому ценители и, в какой-то степени, коллекционеры 5 o’COAT – самые первые покупатели новых коллекций. И, в отличие от масс-маркета, мы предлагаем изделия, помимо размерного ряда, также на разные ростовки.

– На вашем сайте есть раздел "Готовые образы". Как вы оцениваете концепцию капсульной одежды, то есть, покупку цельных образов? Это удобно?

– Многие бренды выпускают свои изделия капсулами, чтобы решение о стилизации давалось покупателям легко. Высокая вариативность сочетаний той или иной модели – это всегда залог быстрых сборов и эффективной работы гардероба. Досадно, когда эмоциональная покупка какой-то эффектной вещи оборачивается отсутствием поводов ее носить. Поэтому да, выбор в пользу готовых образов и капсул удобен и сокращает траты на лишнее в гардеробе.





– Принято считать, что осень – это время брюк. Возможно ли носить платья и юбки в холодное время года?

– Юбки и платья как раз стали превалировать над брюками на примерках у наших покупателей последние полгода. Поэтому в осеннем сезоне мы предложили больше моделей, чтобы носить их с рубашками, свитерами и пиджаками. Колготки в рубчик не сдают своих позиций, а значит, юбки и платья с лоферами и ботильонами можно надеть и в холода.