Киркоров подарил дочери лимитированные кеды за более чем 120 тысяч рублей

В первый день зимы народный артист России Филипп Киркоров отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории. В полночь артист устроил для именинницы сюрприз: украсил гостиную шарами, подготовил торт со свечами и пригласил наследницу спуститься вниз, чтобы отпраздновать ее 14-летие.

В честь праздника Киркоров преподнес дочери лимитированные кеды Adidas Originals x Jeremy Scott JS Pink Poodle – коллекционную модель, созданную в рамках легендарной коллаборации дизайнера Джереми Скотта и спортивного бренда. Розовые "пудели" давно считаются редкостью. Стоимость такой пары превышает 120 тысяч рублей, а в отдельных магазинах цена поднимается до 150 тысяч.





На кадрах, которыми артист поделился в соцсетях, видно, как Алла-Виктория вскрывает ярко-оранжевую коробку ЦУМа и обнаруживает внутри пушистые кеды с фирменными мордочками игрушечных собак. Подарок вызвал у девочки удивление, восторг и смех.

Помимо кед, именинница получила от брата Мартина набор косметики и ретро-игру, а сам Киркоров намекнул, что основной презент прибудет позже. В этот вечер артист подчеркнул, что ля семьи важен был сам момент – встречать день рождения вместе и создавать атмосферу, которую дети запомнят на всю жизнь.

Алла-Виктория – старший ребенок Киркорова, появившийся на свет в 2011 году. Ее имя – дань памяти матери артиста Виктории и напоминание о бывшей супруге Алле Пугачевой. Завтра девушка получает паспорт, и отец не скрывает эмоций, ведь для него это символ перехода наследницы во взрослый этап жизни.