Виды сумок и их названия: разновидности сумок по форме и типу

Вы когда-нибудь заходили в магазин сумок, и на вопрос консультанта пытались объяснить, какая именно модель вам нужна? "Ну, знаете, такая прямоугольная, но не совсем, с короткими ручками, но чтобы и на плечо можно было". Знакомо? Чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, мы подготовили исчерпывающую статью, где собраны основные виды сумок. Это ваша персональная шпаргалка по миру аксессуаров, которая поможет не только блеснуть эрудицией в разговоре, но и точно знать, что искать в онлайн-каталогах.

Мир сумок огромен и разнообразен. Понимание того, какие бывают сумки, превращает мучительный выбор в увлекательный процесс. Ведь каждая модель создавалась под определённые задачи и несет в себе частичку истории и моды своей эпохи. Мы рассмотрим самые популярные типы сумок, чтобы вы легко ориентировались в этом многообразии.

Эта статья – не просто сухой перечень. Мы разберём формы сумок и их названия, погрузимся в детали и даже с долей иронии обсудим, для каких жизненных ситуаций подходит та или иная модель. Забудьте о неловких паузах и жестикуляции. После прочтения вы будете точно знать, чем сэтчел отличается от мессенджера, а хобо – от кисета. Готовьтесь, мы начинаем наше путешествие в мир, где у каждой формы есть своё имя.

Основные модели сумок с названиями: от А до Я

Давайте перейдем к самому интересному – подробному разбору. Чтобы не запутаться, мы сгруппировали самые знаковые и часто встречающиеся виды женских сумок. Это тот самый необходимый минимум, который позволит вам говорить с модой на одном языке и понимать, почему одна и та же, казалось бы, форма может иметь разные имена и предназначение.

Тоут (Tote Bag)

Если бы в мире сумок проводили конкурс на звание "Мисс Практичность", тоут забрал бы корону без всякой борьбы. Это большая или средняя по размерам сумка, чаще всего прямоугольной или трапециевидной формы, с двумя параллельными ручками средней длины. Её главный козырь – вместительность и открытый верх, иногда с символической застежкой на кнопку или молнию. Идеальный вариант для тех, кто живет по принципу "всё своё ношу с собой": от ноутбука и ежедневника до контейнера с обедом и сменной пары обуви.

Изначально "tote" означало "нести", и использовали такие сумки для переноски покупок задолго до появления пластиковых пакетов. В мир моды тоут ворвался в середине XX века, став символом работающей женщины, которой нужна не просто красивая, а функциональная вещь. Сегодня это настоящая классика, которая легко вписывается и в деловой дресс-код, и в повседневный стиль. Анализируя разновидности сумок, можно с уверенностью сказать, что тоут – одна из самых универсальных моделей.

Главное отличие тоута от его ближайшего родственника, шоппера, – более жесткая форма и плотный материал. Тоуты часто делают из кожи или плотного канваса, они хорошо держат форму, что делает их прекрасным выбором для офиса. Они смотрятся собранно и элегантно, даже будучи набитыми под завязку. Это тот самый случай, когда хочется, чтобы и красиво, и удобно, и чтобы поместилась вся жизнь.

Сэтчел (Satchel Bag)

Сэтчел – это аристократ в мире сумок. Он строгий, структурированный и немного старомодный в самом лучшем смысле этого слова. Представьте себе классический портфель, но более изящный и адаптированный для женского гардероба. Характерные черты сэтчела: плоское дно, жесткий каркас, короткая ручка сверху для ношения в руке и длинный ремешок для ношения на плече или через плечо. Часто его украшает клапан с одной или двумя застежками-пряжками.

Его родословная уходит корнями к сумкам британских школьников и студентов Оксфорда. Отсюда и налёт интеллектуальности, и строгость форм. В женскую моду сэтчел перекочевал, сохранив свой деловой характер. Это идеальный компаньон для деловых встреч, работы и учебы. В него отлично помещаются документы формата А4, планшет и всё, что нужно для продуктивного дня. Разбирая формы женских сумок и их названия, сэтчел стоит особняком как символ элегантности и порядка.

Несмотря на свою строгость, сэтчел не выглядит скучно. Дизайнеры любят экспериментировать с цветами и фактурами, превращая его из утилитарного аксессуара в яркий акцент образа. Он прекрасно дополняет стиль преппи, деловые костюмы и даже образы в стиле кэжуал с джинсами и жакетом. Если вы ищете сумку, которая скажет за вас "я серьёзный человек, но с отличным вкусом", сэтчел – ваш выбор.

Кросс-боди (Cross-body)

Кросс-боди – это синоним свободы. Маленькая или средняя сумочка на длинном ремешке, которую носят через плечо, освобождая руки. Она стала настоящим спасением для жительниц мегаполисов, путешественниц и всех, кто ценит комфорт и мобильность. В неё помещается только самое необходимое: телефон, ключи, кошелек, помада. И, как показывает практика, для 90% ежедневных задач этого вполне достаточно.

Этот тип сумки не имеет строгой формы: кросс-боди может быть круглой, квадратной, в виде седла (saddle bag) или камеры (camera bag). Главный её элемент – длинный ремень. Популярность кросс-боди взлетела в эпоху, когда женщины стали вести более активный образ жизни и им понадобился аксессуар, который не будет мешать. Это одна из самых популярных позиций в списке, и её востребованность только растет.

Кросс-боди универсальна. Днём она может быть вашим верным спутником на прогулке или в походе по магазинам, а вечером, если выбрать модель на цепочке, она легко превратится в элегантный аксессуар для выхода в свет. Она учит искусству минимализма и заставляет задуматься: а действительно ли мне нужно носить с собой всё то, что лежит в моём огромном тоуте? Ответ, как правило, отрицательный.

Хобо (Hobo Bag)

Сумка-хобо – это воплощение стиля бохо и расслабленной элегантности. Её название происходит от английского "hobo", что означает "странствующий рабочий, бродяга", которые носили свои пожитки в узелках из ткани, завязанных на палке. Современная хобо, конечно, куда более изысканна, но главную черту она сохранила – мягкую форму в виде полумесяца и одну ручку, которая является продолжением самой сумки.

Хобо не имеет жесткого каркаса, поэтому она пластична и красиво драпируется, когда вы её носите. Обычно она застегивается на молнию или магнитную кнопку. Это очень вместительная и удобная модель, которая идеально подходит для повседневных образов в стиле кэжуал. Она выглядит непринужденно и стильно, добавляя образу нотку творческой небрежности. Изучая модели сумок с названиями, хобо выделяется своей уникальной расслабленной эстетикой.

Сумка-хобо особенно хороша из мягкой кожи или замши, которые подчеркивают её пластичность. Она станет отличной парой для джинсов, летящих платьев, кардиганов крупной вязки и замшевых ботильонов. Это выбор тех, кто ценит комфорт, но не готов жертвовать стилем. Хобо – это сумка с характером, для свободных духом и уверенных в себе.

Специализированные и вечерние сумки

Помимо универсальных моделей на каждый день, существуют виды сумок, предназначенные для особых случаев. Они могут быть не так практичны, но их роль – не в переноске вещей, а в создании настроения и завершении образа. Здесь правят бал миниатюрные размеры, изысканные материалы и декор.

Клатч (Clutch) – маленькая вечерняя сумочка без ручек, которую носят, обхватив ладонью (от англ. to clutch – "сжимать"). Идеальна для торжественных мероприятий, походов в театр или на свидание. Вмещает лишь телефон и помаду, но большего от неё и не требуется.

– маленькая вечерняя сумочка без ручек, которую носят, обхватив ладонью (от англ. to clutch – "сжимать"). Идеальна для торжественных мероприятий, походов в театр или на свидание. Вмещает лишь телефон и помаду, но большего от неё и не требуется. Минодьер (Minaudière) – это скорее ювелирное украшение, чем сумка. Крошечная сумочка с жестким каркасом, часто инкрустированная кристаллами, камнями или выполненная из драгоценных металлов. Аксессуар для красных дорожек и самых особенных случаев.

– это скорее ювелирное украшение, чем сумка. Крошечная сумочка с жестким каркасом, часто инкрустированная кристаллами, камнями или выполненная из драгоценных металлов. Аксессуар для красных дорожек и самых особенных случаев. Багет (Baguette) – вытянутая в длину прямоугольная сумочка с короткой ручкой для ношения на плече или в руке. Своё название получила за сходство с французским багетом. Стала культовой в конце 90-х и триумфально вернулась в моду.

– вытянутая в длину прямоугольная сумочка с короткой ручкой для ношения на плече или в руке. Своё название получила за сходство с французским багетом. Стала культовой в конце 90-х и триумфально вернулась в моду. Кисет (Pouch) – мягкая сумка, напоминающая мешочек, который затягивается сверху шнурком. Может быть как вечерней, выполненной из бархата или шелка, так и повседневной, из кожи или текстиля.

Конечно, это далеко не все названия сумок, которые существуют в мире моды. Но, освоив эту базу, вы уже сможете чувствовать себя гораздо увереннее. Теперь, увидев в витрине "ту самую", вы точно будете знать её имя.

