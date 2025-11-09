"НЕ тихая роскошь": руководство по самому нашумевшему стилю 2025 года

Messy style или "небрежный стиль" зародился на обломках тихой роскоши под влиянием новой волны популярности моды 2000-х. Он вобрал в себя полярные грани непохожих друг на друга фэшн-направлений, сделав это своей уникальной чертой. Так что это такое? Отголоски бунтарского indie sleeze или послевкусие минималистичного шика? Разгадываем секрет самого популярного модного направления 2025-го года и рассказываем, как одеться согласно тренду "небрежной роскоши", на Клео.ру.

Почему мы устали от перфекционизма: рождение "небрежной роскоши"

"Тихая роскошь" была утомительна. Она требовала идеальной укладки, безупречных стрелок и строгого соблюдения модных правил. В 2025 году фэшн-маятник качнулся: людям надоело всегда быть идеальными. Теперь мир заявляет о том, что настало время быть не "лучшей версией себя", а собой настоящей.

Не быть идеальным, а быть индивидуальным – это главная идея "небрежной роскоши". Стиль должен идти изнутри, и на него не нужно тратить слишком много времени. Например, вы спешите на встречу, набросили на себя первое, что попалось под руку, и – о чудо! – вы выглядите на миллион. Но здесь кроется главный парадокс: эта небрежность не является случайной. Это высший пилотаж стилизации, доступный только тем, кто освоил азы интеллектуальной моды.

Если у "тихой роскоши" были свои иконы в лице Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, то у "не тихой" есть свои духовные гуру – сестры Олсен и Фиби Файло. Они десятилетиями доказывали, что лучший способ выглядеть утонченно – это выглядеть так, будто ты не старалась. Их фирменные приемы – объемные монохромные вещи, отсутствие логотипов, нарочито небрежные волосы – стали базой для самого горячего тренда сезона.





Философия небрежности: главный секрет

Чтобы небрежность не превратилась в банальную неопрятность, необходимо запомнить одно золотое правило: качество – это фундамент, а небрежность – это фасад.

"Небрежная роскошь" не примет синтетику, кривые строчки и вещи, которые "держатся на честном слове". Мятая рубашка должна быть из идеального шелка, а рваные джинсы – из добротного, плотного денима, которые выглядят как винтажная находка.

Оверсайз, монохромность и нейтральные оттенки – ваши главные союзники на пути познания философии messy style. Откажитесь от логотипов и нарочито акцентных символик: в мире "не тихой роскоши" никто не должен догадаться, что ваш огромный свитер – изделие бренда премиум-сегмента, а бесформенная сумка-тоут стоит дороже вашей месячной зарплаты. Вещи должны говорить сами за себя – через текстуру и крой, а не через узнаваемые буквы.





Заключительный штрих

В этом стиле важны детали, которые будут молчаливо напоминать окружающим о вашей индивидуальности. Фэшн-блогеры любят добавлять в образ обильное количество аксессуаров из драгоценных материалов, кропотливо найденных на блошиных рынках или винтажных маркетах. Такие вещи зачастую выпускаются в единственном экземпляре, поэтому они моментально становятся уникальным отражением стиля обладателя подобных украшений.

Не только аксессуары и одежда должны соответствовать "небрежной роскоши", но и детали внешности. Прическа в стиле "я только что проснулась" – растрепанный пучок с выбившимися прядями, будто вы собрали его без зеркала – излюбленный прием фэшн-блогеров.

Макияж в стиле messy girl – это натуральная база с легким, но дерзким акцентом. Сияющая кожа, легкий тинт на губах, вместо идеальных стрелок – слегка размазанный карандаш для создания эффекта "мне было не до этого".





"Небрежная роскошь" – это тренд про свободу самовыражения и отказ от той самой "отфотошопленной" картинки. Мы наигрались в идеальный образ и шаблонный стиль. Сейчас модно быть собой: немного растрепанным, индивидуальным и слишком занятым, чтобы тратить время на правильный подбор сумки к паре обуви.