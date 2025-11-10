Москва модная: кто сегодня создает стильный образ столицы?

Арт-павильоны в рамках сезонных проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве" уже стали частью городского ландшафта и для многих туристов заменили магазины с привычными матрешками, самоварами и шапками-ушанками. Клео.ру спросил дизайнеров проекта "Сделано в Москве" о том, что для них служит российским культурным кодом и почему.

Сальникова Оксана, ZOTĒME

– Россия настолько неисчерпаемая и разная – от Москвы до Владивостока. И в каждом регионе есть свой культурный код, у каждого народа, даже в каждом городе, а значит, не снаружи его надо искать, а внутри. Что для вас служит российским культурным кодом и почему?

– Для меня российский культурный код – это то, что мне вспоминается из детства. Моя моя мама рисовала, и мне запомнились ее картины в духе русского авангарда. Наверное, поэтому русский культурный код для меня связан с чистыми цветами авангардистов, смелой лаконичной формой и эмоциями, полученными от работ художников начала 20-го века: Любовь Попова, Аристарх Лентулов, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Александра Экстер.

– Как он отражается в вашем творчестве?

– Каждое изделие несет в себе деталь, которая отражает диалог между модой и искусством. Например, мы придумываем свои принты для тканей, оригинальную окантовку деталей, свой крой и формы, в которых видна любовь и к архитектуре, и к искусству.





– А из чего для вас состоит культурный код Москвы?

– Из невероятного смешения разных факторов: разнообразие, смелость, самобытность.

– Какое место в Москве вы можете назвать своим местом силы?

– Мещерский парк, Крылатские холмы – это места силы из детства

– Опишите в нескольких словах ваш образ модной Москвы? Как вы его воплощаете в своих коллекциях?

– Яркий, но лаконичный, изысканный и уверенный, иногда спонтанный, но всегда утонченный. Так получается совмещать в коллекциях разные изделия, объединенные любовью к искусству.





– Топ-5 ваших любимых вещей, которые сделаны в Москве?

– Вещи любимого бренда ZOTĒME, обувь бренда Razumno, украшения из керамики сделанные вручную брендом Zotov, архитектурная одежда бренда Bornin 22, сумка-авоська Corda, бренд Novembre.

Лариса Колташова, Surovaya

– Что для вас служит российским культурным кодом и почему?

– Вы затронули очень важную тему, подчеркивая, что культурный код России многогранен и личный. И я с вами абсолютно согласна: женщина – вот что является для меня квинтэссенцией российского культурного кода. Объясню почему.

Русская женщина – это не просто образ, это архетип, в котором сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи. Это сила и нежность, мудрость и наивность, стойкость и сострадание. Она как береза, растущая на самой суровой земле, – хрупкая на вид, но с мощными корнями, способная выстоять в любых условиях. Русская женщина красива особой, внутренней красотой. Это не просто внешние данные, это свет, идущий изнутри, это доброта, душевность и милосердие. Она умеет создавать уют, поддерживать огонь в очаге, вдохновлять на подвиги.

– Как образ русской женщины отражается в вашем творчестве?

– В коллекциях бренда Surovaya образ русской женщины как воплощение культурного кода отражается многогранно.

Силуэт и форма. Наши силуэты часто тяготеют к плавным линиям, подчеркивающим женственность, но не сковывающим движения. Это одежда, в которой удобно жить, работать, любить и растить детей. Это отражение практичности и силы наших женщин.

Материалы и фактуры. Мы отдаем предпочтение натуральным материалам – льну, хлопку, шерсти, шелку. В фактурах часто прослеживаются отсылки к традиционным русским тканям – домотканому полотну, кружеву, вышивке.

Функциональность и практичность. Мы стремимся создавать одежду, которая не только красива, но и функциональна, практична и удобна в носке.





– Какие символы, на ваш взгляд, понятны только жителям России?

– На мой взгляд, есть несколько символов, имеющих особое значение для россиян:

Береза. Это символ России, ассоциирующийся с красотой, чистотой и женственностью.

Чай. Не просто напиток, а символ домашнего уюта, душевных разговоров и гостеприимства.

Тройка. Образ, воплощающий скорость, свободу и русскую удаль.

Русская печь. Символ дома, тепла, уюта и хлеба насущного.

Медведь. Несмотря на порой негативные коннотации в западной культуре, для многих россиян медведь – это символ силы, мудрости и природной мощи.

– А из чего для вас состоит культурный код Москвы?

– Культурный код Москвы – это сложное переплетение истории, современности и космополитизма. Для меня Москва – это:

История. Красная площадь, Кремль, старинные улочки – здесь ощущается дыхание веков.

Культура. Большой театр, Третьяковская галерея, многочисленные музеи и театры – Москва является культурным центром России.

Динамика. Город никогда не спит, здесь постоянно что-то происходит, кипит жизнь.

Разнообразие. В Москве можно встретить людей со всего мира, попробовать блюда разных кухонь и увидеть самые разные стили в одежде.

Стремление к лучшему. Москва всегда стремится к развитию, к инновациям, к созданию комфортной среды для жизни.





– Какое место в Москве вы можете назвать своим местом силы?

– Безусловно, если говорить о месте силы в Москве, то я бы отметила не только умиротворяющие парки, но и древние монастыри, такие как Новодевичий. Для меня это не просто архитектурный ансамбль, а место, пропитанное веками истории, духовности и женской силы.

– Топ-5 ваших любимых вещей, которые сделаны в Москве?

– Это сложный выбор, но попробую: вязаные варежки, изделия из керамики ручной работы, российские травы для чая, книги, изданные в московских издательствах, предметы интерьера, созданные московскими дизайнерами.

Вера Прокина, основатель бренда сумок и аксессуаров Pepfer

– Что для вас служит российским культурным кодом и почему?

– Россия слишком разнообразна, чтобы уместить ее в одном символе. Когда я приехала во Владивосток с сумками "Наличник" и "Красная икра", восторг вызвала, конечно, икра – своя, понятная. А вот в Тверской области именно сумку "Наличник" встречают как что-то родное и близкое. Хотя, думаю, и от красной икры там бы не отказались!

Даже без сложных исследований видно, что узнаваемые символы и степень эмоциональной теплоты по отношению к ним отличаются от региона к региону, но общее чувство причастности одно на всех. И, пожалуй, именно это ощущение "своего" и есть настоящий культурный слой, который нас объединяет.

– Как он отражается в вашем творчестве?

– Я люблю работать с региональными кодами – икрой, наличниками, матрешками. Но мы часто даем им новое звучание: например, соединяем матрешку с супрематизмом или создаем коллаборации с современными художниками, как с Катей Белявской. Для меня вдохновение складывается из личных впечатлений, путешествий и памяти о том, что формировало наше детство и ощущение дома.





– Какие символы, на ваш взгляд, понятны только жителям России?

– Промышленный дизайн. Наши упаковки – соли, соды, сахара – это настоящие иконы повседневности. Они повсюду и потому незаметны, но именно они формируют культурный слой.

– А из чего для вас состоит культурный код Москвы?

– Я москвичка в нескольких поколениях. Родилась и живу в Останкино, и для меня Москва – это Останкинская телебашня, дворец Шереметьевых, ВДНХ, Ботанический сад и, конечно, Космос – ведь рядом дача Королева и Музей космонавтики.





– Какое место в Москве вы можете назвать своим местом силы?

– Мой маршрут силы – от главного входа Останкинского парка через ВДНХ в Ботанический сад. Без музыки, просто в удобной обуви и с мыслями. Через 10-15 тысяч шагов я выхожу с ответами на все вопросы и с четким планом действий.

– Опишите в нескольких словах ваш образ модной Москвы. Как вы его воплощаете в своих коллекциях?

– Модная Москва для меня – это энергия движения. Город, где можно совмещать работу, встречи, отдых и моменты тишины. Так и мои коллекции: от удобных и практичных моделей до ярких и нарядных. Все зависит от ритма дня и настроения.

– Топ-5 ваших любимых вещей, сделанных в Москве.

– 1С:Бухгалтерия (куда же без нее!), детская одежда "Привет, Мишка!", биологическая серия Square Wombat, мужская коллекция Igor York и украшения из фарфора Alchimia.

Васса Яковлева, VASSA&Co

– Что для вас служит российским культурным кодом и почему?

– Русский конструктивизм – направление, которое повлияло на развитие всего искусства и дизайна 20-го века. И на протяжении 25 лет я развиваю в российской моде идеи великих художников-конструктивистов. Мне кажется, что за эти годы нам удалось сделать модный бренд Vassa & Co важным культурно-социальным проектом. Я горжусь тем, что в этом году раритетных модели бренда были включены в фонд отдела тканей и костюма Государственного Исторического музея.





– Какое место в Москве вы можете назвать своим местом силы?

– Петровка. Мои годы юности связаны с центром Москвы. Я жила в то время на Петровке. Это была потрясающая огромная квартира с пятиметровыми потолками, окнами, выходящими на гостиницу "Будапешт", и с обязательным для старинных зданий черным ходом, который всегда был для нас, детей, чем-то таинственным, мистическим. Эта квартира мне снится до сих пор. В ней жили мои самые близкие и родные люди.

Глава семьи был известным режиссером, и в доме часто собирались люди, чьи имена сегодня – достояние истории страны. Там обсуждались самые яркие театральные постановки того времени, а иногда проходили репетиции новых спектаклей, велись идеологические баталии.

Близость к кругу творческой элиты Москвы позволила мне бывать в Доме кино, видеть все самые новые зарубежные фильмы, звезд экрана. Доступ к мировому кинематографу тех лет помог и в формировании моего стиля. Меня завораживал итальянский неореализм, черно-белое кино. "Сладкая жизнь", "8 с половиной" – оттуда этот лаконизм и минимализм. Но это было не копирование, а интерпретация.

Арбат. Еще одна моя точка на карте Москвы. Там осталась квартира моей бабушки. И с ней у меня тоже связано очень много прекрасных воспоминаний. В этой квартире я жила после возвращения из Нью-Йорка и создала там точную копию нью-йоркского лофта. Старинная арбатская квартира с ее индустриальными балками и кирпичной кладкой позволила мне воссоздать атмосферу города, по которому я тогда очень тосковала. С этим периодом жизни связано создание бренда VASSA&Co в Москве и открытие нашего первого магазина на Арбате.

Таганка, Товарищеский переулок. Много лет назад, гуляя по этому району и выстраивая свои планы, я очень хотела, чтобы мои дизайнерские идеи реализовывались именно на этом предприятии – одной из старейших швейных фабрик в Москве. Я много путешествовал и жила в разных странах, но когда мы создавали наш бренд VASSA&Co, судьба привела меня именно сюда, на Товарищеский переулок, 4. Это наше место силы. Это сердце нашего бренда.





Более 7 000 локальных брендов уже сделаны в Москве

Чтобы лучше понять проект "Сделано в Москве", мы пообщались с Александрой Бондарь, руководителем отдела маркетинга и PR проекта.

– Удалось ли благодаря проекту "Сделано в Москве" создать моду на локальное? За время существования проекта интерес и доверие к местным брендам выросли?

– Безусловно, да. Мы видим, как растет интерес к локальным производителям. Наш проект стал катализатором этого процесса в столице, сформировав лояльность к московским брендам. Самый яркий показатель – рост числа участников наших сезонных маркетов и их впечатляющие продажи. Высокий спрос со стороны покупателей – это лучшее доказательство растущего доверия. Такие масштабные городские проекты, как "Зима в Москве" и "Лето в Москве", которые посетили миллионы горожан и гостей столицы, позволили локальной моде масштабироваться. Эффективность проекта также признали и специалисты: эксперты в рамках форума BRICS+ Fashion Summit высоко оценили нашу работу и ее результаты. На данный момент в проекте "Сделано в Москве" участвуют свыше 7,5 тысячи локальных брендов, которые предлагают более 36 тысяч товаров, созданных в столице.

– Какую поддержку участники получают от города и как могут реализовывать свои товары? Павильоны "Сделано в Москве" на центральных улицах будут работать постоянно или только в теплый сезон?

– Мы создали для участников комплексную экосистему поддержки. Она включает в себя мощную информационную составляющую: размещение на нашем портале, в соцсетях, наружная реклама и публикации в СМИ. Бренды получают возможность участвовать в ключевых городских событиях, таких как Московская неделя моды, Московская неделя интерьера и дизайна, а также в наших сезонных проектах "Лето в Москве" и "Зима в Москве". Помимо этого, проект предоставляет брендам возможность размещения товаров на полках фирменных магазинов и временных сезонных арт-павильонов на центральных улицах города.

– Какой образ Москвы вы бы хотели создать за границей (и в регионах)?

– Мы стремимся к образу Москвы как динамичной, современной и творческой мировой столицы. Это город, который чтит свое наследие, но смотрит в будущее, создавая актуальные продукты и тренды.

– Как избавить культурный код нашего города от стереотипов "матрешка-балалайка-шапка-ушанка"? Или это представление уже давно в прошлом?

– Нам кажется, что культурный код – это часть уникального торгового предложения дизайнеров нашей страны. Но, конечно же, всегда нужно следовать трендам, чтобы товары пользовались спросом, в том числе у молодежи. То есть не нужно копировать тот или иной орнамент и технику необдуманно, всегда нужно переосмыслять и внедрять что-то новое.

– Что из сделанного в Москве пользуется большим спросом у жителей города и туристов?

– Этим летом иностранцы активно приобретали сладости и чай, сувенирную продукцию – аксессуары, косметику, одежду, выполненную в стиле "а-ля-рус", либо с узнаваемыми символами столицы. Безусловным хитом у них стали футболки и толстовки с надписью "Москва". Что касается москвичей, то их интересы смещены в сторону товаров для повседневной жизни. Летом, к примеру, большим спросом пользовались товары для детей, свежие ягоды от местных фермеров, крафтовые напитки и чайные наборы.

Напомним, что фестиваль "Зима в Москве" начнется 1 декабря 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года.