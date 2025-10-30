В Москве прошел фестиваль HSE FASHION DAYS

18 и 19 октября культурное пространство Ц-1 превратилось в центр модной жизни столицы – здесь прошел фестиваль HSE FASHION DAYS, организованный Школой дизайна НИУ ВШЭ. В течение двух дней площадка объединила студентов, преподавателей и лидеров индустрии, чтобы обсудить, как меняется мода – от образовательных подходов до новых форматов брендинга.





Фестиваль проводится уже третий раз и становится все более заметной точкой на карте российских модных событий. Его программа сочетает лекции, выставки, мастер-классы и обсуждения, где профессионалы и начинающие дизайнеры ищут общий язык и формулируют новые смыслы в фэшн-культуре.





Одним из ключевых участников стала лаборатория HSE FASHION LAB, которая помогает молодым брендам запустить свою собственную первую коллекцию. В этом году в фокусе – развитие локальных марок и понимание моды как платформы для экспериментов и профессионального роста.





Наибольший интерес вызвала дискуссионная часть фестиваля: защита дипломных проектов студентов, обсуждения коллабораций известных брендов, разговоры о глобальных трендах и будущее российской фешн-индустрии. Отдельным событием стало открытое интервью The Blueprint с Гошей Карцевым – о роли дизайнера в современном мире моды и о том, как мода реагирует на культурные изменения.





Организаторы отмечают, что HSE FASHION DAYS становится не просто образовательным событием, а площадкой, где формируются новые профессиональные связи и обсуждаются актуальные задачи модной индустрии.