Как одеться на Хэллоуин 2025: идеи нескучных образов от звезд Голливуда

Хэллоуин – это не просто ночь страшилок, а ежегодный парад креативности, когда каждый может продемонстрировать самые неожиданные перевоплощения. Если вы устали от надоевших костюмов ведьм и вампиров, и ищете по-настоящему оригинальное вдохновение к Хэллоуину 2025, стоит присмотреться к нашей подборке самых неожиданных костюмов голливудских звезд.

Эмма Чемберлен

Все смотрели в детстве мультфильм "Уоллес и Громит"? Эмма Чемберлен решила вспомнить анимационную классику и одеться в главного героя Уоллеса, слепленного из пластилина и проволочной основы. Его узнаваемый вязаный жилет и красный галстук, надетый поверх рубашки, – все было при Эмме. Звезда даже не забыла про ключевую фишку героя – невозмутимую мимику персонажа.





Нина Добрев

Нина Добрев была не столь безмятежна: вместе с друзьями она повторила образы участников известной рок-группы Guns N' Roses. Аутфит Нины изображал соло-гитариста Слэша с его узнаваемой шляпой-цилиндром и кучерявыми волосами. Остальные друзья Нины были в образах вокалиста Эксла Роуза, басиста Даффа Маккагана и барабанщика Стивена Адлера. Нет сомнений, что компания друзей оторвалась на славу в таких костюмах!





Хейли Бибер

Награда за самый женственный наряд Хэллоуина однозначно достается инфлюенсеру и звезде Хейли Бибер. В прошлом году она отметила таинственный праздник ночи в элегантном платье, украшенном розами. Референсом образа послужили наряды греческих нимф с полотен австрийского художника Ханса Зацки.





Пэрис Хилтон



Икона нулевых Пэрис Хилтон в ночь Хэллоуина преобразилась в другую, не менее известную личность – Бритни Спирс. Пэрис выбрала наряд школьницы из клипа на песню Baby One More Time. Надо признаться, что две косички и мини-юбка идут Пэрис Хилтон не меньше, чем Бритни!



