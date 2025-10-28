Как одеться на Хэллоуин 2025: идеи нескучных образов от звезд Голливуда

Пэрис Хилтон, Хейли Бибер и другие дают мастер-класс по хэллуинским нарядам.

Хэллоуин – это не просто ночь страшилок, а ежегодный парад креативности, когда каждый может продемонстрировать самые неожиданные перевоплощения. Если вы  устали от надоевших костюмов ведьм и вампиров, и ищете по-настоящему оригинальное вдохновение к Хэллоуину 2025, стоит присмотреться к нашей подборке самых неожиданных костюмов голливудских звезд.

Эмма Чемберлен

Все смотрели в детстве мультфильм "Уоллес и Громит"? Эмма Чемберлен решила вспомнить анимационную классику и одеться в главного героя Уоллеса, слепленного из пластилина и проволочной основы. Его узнаваемый вязаный жилет и красный галстук, надетый поверх рубашки, – все было при Эмме. Звезда даже не забыла про ключевую фишку героя – невозмутимую мимику персонажа.

Фото: @emmachamberlain

Нина Добрев

Нина Добрев была не столь безмятежна: вместе с друзьями она повторила образы участников известной рок-группы Guns N' Roses. Аутфит Нины изображал соло-гитариста Слэша с его узнаваемой шляпой-цилиндром и кучерявыми волосами. Остальные друзья Нины были в образах вокалиста Эксла Роуза, басиста Даффа Маккагана и барабанщика Стивена Адлера. Нет сомнений, что компания друзей оторвалась на славу в таких костюмах!

Фото: @nina

Хейли Бибер

Награда за самый женственный наряд Хэллоуина однозначно достается инфлюенсеру и звезде Хейли Бибер. В прошлом году она отметила таинственный праздник ночи в элегантном платье, украшенном розами. Референсом образа послужили наряды греческих нимф с полотен австрийского художника Ханса Зацки.

Фото: @haileybieber

Пэрис Хилтон

Икона нулевых Пэрис Хилтон в ночь Хэллоуина преобразилась в другую, не менее известную личность – Бритни Спирс. Пэрис выбрала наряд школьницы из клипа на песню Baby One More Time. Надо признаться, что две косички и мини-юбка идут Пэрис Хилтон не меньше, чем Бритни!

Фото: @parishilton

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

