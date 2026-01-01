Не хочу блестки: в чем пойти на домашнюю новогоднюю вечеринку

Праздничный образ не всегда должен ассоциироваться с активным блеском, особенно если атмосфера скорее располагает к уюту и тесному кругу. Для варианта квартирника платья в пол и россыпь камней на лифе бывают неуместны, важнее другое: тактильность, мягкие силуэты, ткани, которые создают чувство уюта, но все еще выглядят нарядно. Обратите внимание на современную концепцию люкса, в которой одна правильная вещь с хорошей посадкой и правильным кроем становится образом сама по себе.

Выбрали семь самодостаточных моделей, которые легко стилизовать с любым предметом вашего гардероба. Они создают эффект легкости и небрежности формата "в чем была, в том и пошла" – то, что нужно для истинного шика в стиле 2026 года.

Пижама





Мы уже рассказывали, что пижама перестала быть предметом "что-то на домашнем". Да, дома в ней тоже хорошо, но ее вполне можно стилизовать с верхней одеждой и отправиться в гости, особенно если выбрать модели из шелка или плотного атласа. Рубашки свободного кроя или модели, которые выглядят как укороченное кимоно – они подчеркивают фигуру и выглядят как элегантный костюм.

Платье-комбинация





Очень расслабленный вариант, который выглядит нарядно, но ни к чему не обязывает. Легкая отсылка к бельевому стилю и большое количество сочетаний – с пиджаком, пушистым свитером, вязаным джемпером и даже джинсами. Можно надеть его поверх водолазки и леггинсов, чтобы точно не замерзнуть, особенно если выбрать контрастные оттенки (светлая база и темное платье).

Блузка





Надевайте не простую модель прямого кроя с юбкой или брюками – стилизуйте ее как платье с плотными колготками или чулками с принтом. Обозначьте линию талии ремнем с акцентной пряжкой или возьмите тонкий кожаный вариант и сделайте блузку немного навыпуск, чтобы создать ощущение объема. Можно открыть линию декольте или рассмотреть модель с закрытым горлом – второй вариант будет более собранным.

Костюм из велюра





Но не блестящего, чтобы не быть похожей на героиню клипов 2000-х на MTV. Ткань сама по себе очень плотно ассоциируется с люксом – мягкая, акцентная и выглядит дорого. Обратите внимание на модели пижамного кроя – за счет ткани они будут создавать визуальный контраст. Оттенок может быть любым – от нейтрального бежевого до ярко-бордового. Дополняйте хлопковыми майками и откажитесь от кружева, чтобы не создать ощущение "слишком много".

Трикотажное платье с открытыми плечами





Открытая линия плеч делает образ праздничным, но за счет трикотажа образ остается расслабленным и немного домашним. Тихая роскошь без блеска, но с правильной расстановкой акцентов – остается добавить только большие серьги, которые стали горячим трендом наступившего 2026 года.

Атласные брюки





Этот предмет гардероба считается частью вечернего дресс-кода, но если уравновесить их пушистым пуловером, сорочкой мужского кроя, базовой майкой, трикотажным кардиганом, получится образ в стиле smart casual, в котором будет очень удобно. Если накинуть сверху кимоно или длинный кардиган, получится образ в пижамном стиле, что тоже актуально для домашней вечеринки.

Удлиненный кардиган с поясом





Носите его как платье: застегните до последней пуговицы, дополните только плотными колготками и акцентными бусами, и будете выглядеть очень сексуально. Альтернатива – носить его с базовым трикотажным платьем на запах, чтобы ничего не сковывало движения. Также к такому кардигану подойдут любые трикотажные брюки и модные алладины, которые были в топе в прошлом году и не отпустят до следующего лета.