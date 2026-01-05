Беседа с дизайнером Светланой Тегин: "Мне нравится рисовать в разных техниках, но особая любовь – пастель"

В конце декабря в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" открылась роскошная выставка "Индия. Ткань времени" (3+). Впервые в России Национальный музей ремесел в Дели представил уникальную коллекцию аутентичных материалов и костюмов, а самые известные мировые бренды и творения российских дизайнеров дополнили полноту экспозиционной картины. Цель выставки – проследить, как Индия повлияла на мировую культуру и прежде всего моду, – поясняют кураторы, размещая вместе с аутентичными нарядами махараджей с драгоценной вышивкой шикарные платья современных дизайнеров. Так, на выставке представлены платья ручной работы российского модельера Татьяны Парфеновой, бренда Alena Akhmadullina, Gapanovich и Tegin Fashion House. Мы поговорили с основательницей модного дома Светланой Тегин о ее платье, поездках в Индию и особой поэтике кашемировых тканей.

– Светлан, а почему именно это платье "Гжель" выбрали для вводной зоны выставки, инсталляции "Сад"?

– Думаю, из-за принта. Куратор обозначила мне тему сада и среди моих работ – это единственное платье с цветами. Сшитое из тончайшего, но очень плотного и упругого натурального шелка оно своим сине-белым принтом навеивает тему гжели. Так и назвали. Кстати, у этого платья есть свой бэкграунд: недавно оно вернулось с Оскаровской вечеринки Vanity Fair. В нем блистала актриса Анна Шевчук – жена звезды "Аноры" Юры Борисова.





– Вы с ней хорошо знакомы?

– Впервые познакомились на премьере фильма "Пророк", в котором Юра, собственно, играл Пушкина. Перед выходом на красную дорожку основной мужской состав фильма попросил меня сшить им костюмы. Я, конечно, заказ исполнила, но при этом напомнила Юре: "Я, вообще-то, мастер женских платьев. Пусть и Аня ко мне приходит, подберем с ней что-то подходящее". Аня приехала. Что бы она ни померила – ей шло все! Думаю, что она бы смогла быть лицом бренда Tegin. Аня актриса, а не только прекрасная половинка Юры Борисова, поразила меня своей утонченностью и изяществом.

И когда Юру номинировали на "Оскар", я сразу предложила ей выбрать наряд на дорожку. Но Аня лишь пожала плечами: "Наверное, не поеду с ним. Не успею визу сделать". Но в итоге каким-то счастливым образом все сложилось. Помню, в аэропорту из Японии в Россию получаю от нее сообщение: "Света! Еду! Какое взять платье на всякий случай?" Мы быстро определили, что уместнее всего и точнее будет "Гжель". Потом смотрю трансляцию, на самом "Оскаре" она в белом платье другого бренда, но очень достойном. Пишу ей: "Отлично выглядишь!" А мне в ответ фото с афтепати: там она в окружении журналистов и фотокамер уже в моем платье! Сразу же посыпались публикации в прессе.

Особенно пристально за "Оскаром" следил наш коллектив Tegin Fashion House. Когда сотрудники дома увидели Юру с Анной в платье Tegin, все просто ликовали!

– А что послужило источником вдохновения для этого наряда?

– Кстати, ткань с крупными розами, довольно долго лежала у меня на полке. Я никак не могла к ней подступиться. И когда созрела идея сделать свадебную коллекцию с нотками русского стиля, все сложилось: фарфоровая ваза, гжель, стиль русской аристократии. Костюм идеально передавал главную идею коллекции – аристократизм эпохи начала прошлого века. И именно это платье, видимо, ждало своего "Оскара".

– Возвращаясь к выставке, а вы сами в Индии были?

– Неоднократно! Обожаю ее, особенно западную часть: Гоа, Гуджарат, Махараштра. Вообще, мне как художнику Индия всегда казалась слишком пряной, слишком сказочной, что ли. Думала, моя сказка немножечко другая. Но любовь случилось. Иначе и быть не могло. У всех нас с советского детства есть, наверное, такая "заложенная" изначальная любовь к Индии – через фильмы, яркие фестивали, индийские сказки и легенды.

– И какое первое было впечатление? Что больше всего запомнилось?

– Запах! Пряностей, специй, восточных сладостей. Обволакивающий запах, тягучий… Она очень разная – Индия.





– Много, наверное, всего там прикупили...

– После самой своей первой поездки я привезла огромное количество разнообразных тканей. Несколько чемоданов. Тогда мне все это казалось настоящим сокровищем, волшебством! Но... они до сих пор так и лежат. Ну вот не знаю пока, как их применить в своих коллекциях. На месте, в Индии, они очень гармонично смотрелись, а в московских реалиях, на полках мастерской, для этого они слишком красочные и декоративные. Но все может быть: отлежатся "индийские мотивы", возьмут и войдут в коллекцию.

– Ваше имя, кстати, ассоциируется в первую очередь с кашемиром. Когда вы влюбились в этот материал?

– Это буквально фатальная история любви. Моя подруга одно время была совладелицей компании "Кашемир и шелк" и предложила мне разработать для них линию из кашемира. Надо, кстати, отметить, что первоначально, прекрасные качества этого материала, который получается из тонкого подшерстка диких коз породы Carpa Hircus, были открыты в Индии и Пакистане, а точнее в районе нынешней спорной территории между этими двумя государствами – в Кашмире. В XI веке эта ткань называлась "пашмина", свое второе название она приобрела благодаря кашмирскому махарадже, который первым понял, что на кашемире можно заработать.

А вот мы с подругой, съездив в Монголию, поняли, что проще и дешевле привозить кашемир из Италии. Но Монголия не отпустила, как и кашемир. Там есть удивительные места, например ворота в Шамбалу. Об этом сказано в древних преданиях, и я там даже побывала!

Из кашемира я решила создавать красивые вещи и сделала свою первую коллекцию, и верна кашемиру до сих пор. Так, в конце этого года мы представили новую коллекцию Tegin Сashmere & Victoriya Isakova (Светлана Тегин и Виктория Исакова). В капсулу вошли пять кашемировых вещей для холодного сезона: балаклава, косынка, пончо, джемпер с короткими рукавами и кардиган. Для меня Вика строгий критик и надежный друг. Мы дружим больше пятнадцати лет, столько же лет Вика покупала Tegin Сashmere и всегда давала ценные советы по наполнению коллекции.

– В будущем году модному дому Tegin исполняется 25 лет. Какие у вас ближайшие планы?

– В рамках празднования планируются специальные мероприятия, выставки и показы. Уже сейчас в галерее Totibadze на "Винзаводе" открылась выставка моих эскизов "Кино/театр Светы Т". Сейчас создание эскизов доставляет мне удовольствие, сравнимое с удовольствием от процесса пошива костюмов. Мне нравится рисовать в разных техниках: акварели, карандашах, туши, но особая любовь – пастель. Пастель дает возможность создавать воздушные полупрозрачные слои, схожие с листовками в живописи. Этот метод я часто использую при работе с тканями. Кстати, важная деталь: бумага, на которой я рисую, готовит мой муж.