Антонин Трон стал новым креативным директором Balmain

Французский модный дом Balmain объявил о назначении нового креативного директора. Им стал 41-летний дизайнер Антонин Трон, основатель бренда Atlein. Это решение знаменует начало новой эпохи для легендарного дома моды после 14-летнего руководства Оливье Рустена.

Трон является выпускником знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене, где учился вместе с Демой и Гленном Мартенсом. Его профессиональный путь включает работу в ведущих модных домах, включая Louis Vuitton, Givenchy и Balenciaga, где он сотрудничал с такими известными дизайнерами, как Николя Гескьер, Александр Ван и Демна Гвасалия.

Основанный Троном бренд Atlein получил признание в 2018 году, выиграв премию ANDAM за первые коллекции. Дизайнер известен своими работами с драпированным трикотажем, скульптурным кроем и элегантными платьями. В 2024 году он привлек внимание сотрудничеством с Кайли Дженнер и ее брендом Khy.

Председатель Balmain Рашид Мохамед Рашид отметил, что подход Трона к дизайну, основанный на мастерстве и художественной чувствительности, делает его перспективным выбором для дома. Генеральный директор бренда Маттео Сгарбосса подчеркнул, что метод работы нового креативного директора продолжает традиции основателя дома Пьера Balmain.

Первый показ коллекции Трона для Balmain запланирован на март 2026 года в рамках осенне-зимнего сезона. Дизайнер будет работать исключительно на французский модный дом, посвятив все свое время развитию бренда.

Напомним, что Оливье Рустен возглавлял Balmain с 2011 года, значительно укрепив позиции бренда на международной арене и создав узнаваемый стиль, который привлек внимание мировых знаменитостей. За время его руководства доходы компании выросли в несколько раз.