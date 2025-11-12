Chanel представил коллекцию Cruise 2026

Chanel снова выбрал Сингапур для своего модного путешествия, превратив легендарный отель Raffles в подиум для круизной коллекции 2026. Выбор места для презентации новой коллекции был обусловлен не только открытием первого азиатского бутика, но и ретроспективой в прошлое: именно здесь 12 лет назад Карл Лагерфельд устраивал премьеру своего фильма. И вот, спустя годы, Chanel возвращается, чтобы вновь наполнить тропический воздух атмосферой непринужденной парижской элегантности.

Сам отель Raffles, с его колониальным шармом и кинематографичной атмосферой, стал идеальным фоном для коллекции. Эту связь двух легендарных локаций – итальянского озера Комо, где шоу прошло впервые, и Сингапура – изящно подчеркнула режиссер София Коппола в тизере к показу. Она уловила главное: и там, и там царит атмосфера неспешной роскоши, когда время замедляется, а каждый момент наполнен красотой.



Что же Chanel предлагает нам взять в свой следующий отпуск? В первую очередь – свободу и легкость. Коллекция, созданная креативной студией Дома еще до прихода Матье Блази, стала одой расслабленному гламуру. Фирменный твид Chanel, кажется, впитал в себя тропическое тепло, став легче и воздушнее, а в некоторых образах и вовсе превратившись в плетение из рафии. Его дополнили нежные пастельные оттенки, цвет слоновой кости и деликатное мерцание золота.



На смену дневным образам приходят наряды для вечеринок у бассейна и ужинов под звездным небом. Это и расслабленные пижамные костюмы, полностью расшитые пайетками, и летящие силуэты в розово-оранжевой гамме, и кокетливые короткие платья из тафты с пышными воланами, дополненные длинными перчатками – элегантный привет из прошлого.



Классические коды круизных коллекций тоже на месте: идеально скроенные белые брюки, морская полоска и вязаные крючком юбки соседствуют с кружевом и цветочными принтами, создавая образ, который одновременно выглядит современно и абсолютно вне времени.



Магия Chanel, как всегда, кроется в деталях. Главным аксессуаром стали шелковые платки и банданы: модели носили их на голове, небрежно повязывали на запястья или щиколотки, добавляя образам нотку богемного шика. Большие солнцезащитные очки, нити жемчуга и плетеные сумки завершали этот портрет идеальной путешественницы, которая ценит комфорт не меньше, чем роскошь.



Chanel задает главный вектор на лето 2026: непринужденность – новый шик. Запоминаем эту формулу и учимся искусству расслабленной элегантности.

