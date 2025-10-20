Идеи образов на Хэллоуин 2025 от голливудских звезд

Готовы к самой мистической трансформации года? На календаре приближается 31 октября – ночь, когда границы между реальностью и фантазией стираются. Если вы хотите, чтобы ваш костюм стал легендой вечеринки, а не просто забытым нарядом, пора искать вдохновение у тех, кто умеет это делать лучше всех. Разбираем самые безумные, роскошные и пугающие образы голливудских звезд, чтобы найти идеальный лук для вашего Хеллоуина 2025!

Кендалл Дженнер наряжается в дерзкого ковбоя

Представительница семейства Кардашьян-Дженнеров, Кендалл, предпочитает на Хеллоуин не пугать, а соблазнять, искусно сочетая две противоположные роли. С одной стороны, она примеряет роль дерзкой героини Дикого Запада (вспомним ее стильный прошлогодний образ с ковбойской шляпой и косичками).





С другой, она умеет идеально воссоздавать образы поп-икон. Самый запоминающийся пример – косплей на фотомодель и актрису Памелу Андерсон! Чтобы стать точной копией секс-символа, Кендалл надела кожаный корсет, дополнив его колготками и длинными перчатками. Результат – абсолютно сногсшибательный и максимально горячий!





Хайди Клум в образе Джессики Рэббит

Хайди Клум – супермодель и телеведущая – обладательница самых безумных костюмов на Хеллоуин во всем Голливуде. В ее послужном списке были перевоплощения в инопланетянина из фильма Стивена Спилберга, Фионы из "Шрека" и даже в дождевого червяка. Но образ, который точно заслуживает вашего внимания, – это наряд в стиле Джессики Рэббит – первой мультипликационной актрисы в истории кинематографа. Нарисованный секс-символ стал настолько узнаваемым, что даже попал на обложку журнала "Playboy". Трансформация в Джессику Рэббит включала не только костюм, но и боевой макияж, парик и даже накладную силиконовую грудь.





Гринч – похититель Рождества

Сестра Кендалл Дженнер, Кайли, в хеллоуинскую ночь превратилась в Гринча – персонажа рождественской сказки про злого монстра. Его главной чертой является зеленый цвет кожи, который Кайли тоже добавила в свой образ. Зеленую кожу звезда и блогер разбавила драматически-черным платьем.





Призраки-близняшки из фильма "Сияние"

Обладательница костюма, от которого мурашки идут по коже, – это Эмма Чемберлен. Ее косплей на призраков-близняшек из фильма "Сияние" был выполнен на пару с ее бойфрендом. Оба они оделись в голубые девичьи платья и сделали пугающий макияж с нарисованными синяками под глазами. От такого костюма кровь стынет в венах!



