Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci

Арина Соболенко вышла на корт в образе от нового креативного директора Gucci Демны Гвасалии.
Первая ракетка мира Арина Соболенко стала новым амбассадором итальянского модного дома Gucci. Об этом объявлено в официальных соцсетях бренда, где появилось сообщение: "Добро пожаловать в семью Gucci, Арина".
Вместе с новостью Gucci опубликовал видео, в котором 27-летняя спортсменка выходит на корт в образе из коллекции Демны Гвасалии.. Напомним, в прошлом году Гвасалия был назначен креативным директором Gucci, а в сентябре представил дебютную коллекцию.
Видео: соцсети/@gucci
Арина Соболенко, уроженка Минска, считается одной из самых ярких фигур современного спорта. В 2025 году она победила на US Open, а также выиграла престижные турниры в Майами, Мадриде и Брисбене. Сотрудничество с Gucci стало для теннисистки первым крупным контрактом в сфере luxury fashion.
Партнерство, как отмечают эксперты, отражает новую стратегию модного дома – объединять эстетику высокой моды и силу современного спорта.