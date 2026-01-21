Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci

Первая ракетка мира Арина Соболенко стала новым амбассадором итальянского модного дома Gucci. Об этом объявлено в официальных соцсетях бренда, где появилось сообщение: "Добро пожаловать в семью Gucci, Арина".

Вместе с новостью Gucci опубликовал видео, в котором 27-летняя спортсменка выходит на корт в образе из коллекции Демны Гвасалии.. Напомним, в прошлом году Гвасалия был назначен креативным директором Gucci, а в сентябре представил дебютную коллекцию.