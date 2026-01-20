Сумка-тоут: 5 вариантов самого многообещающего аксессуара 2026 года

Клео.ру выбрал 5 сумок, которые переосмысляют тихую роскошь.

В меру роскошная, в меру практичная – сумка-тоут готовится завладеть нашим гардеробом в 2026 году. Если раньше в почете были модели с уклоном в "тихую роскошь", то новый год обещает привнести разнообразие материалов, цветов и текстур. Мы собрали 5 вариантов сумок-тоут, которые обладают своей привычной функциональностью и трендовой изюминкой.

Jil Sander

Первый наш фаворит – сумка от Jil Sander, пример классики в современном прочтении. Выполненная из телячьей кожи, она дополняется двумя длинными ручками и внутренним карманом для удобства. Новаторская изюминка – затягивающиеся шнурки по бокам, которые позволяют менять форму аксессуара, подстраиваясь под ваш стиль или настроение.


Cумка Voyage medium, Jil Sander, 369 500 ₽

MAISON DAVID

Если вы хотите добавить яркий акцент в свой образ, обратите внимание на тоут Maison David. Его модный бордовый цвет сразу притягивает взгляд, делая сумку акцентной деталью образа. При этом сумка имеет четкие, структурированные линии, что вписывается в общую тенденцию 2026 года.


Женский тоут, MAISON DAVID, 8 040 ₽

LUCCA

А вот этот компактный тоут LINA – спасение для тех, кто предпочитает легкие и удобные сумки. Небольшой размер идеален для прогулок, кофе-брейков или быстрых встреч. Несмотря на скромные габариты, она сохраняет все преимущества тоута – функциональность и стильный вид.


Сумка тоут LINA, LUCCA, 22 950 ₽

NUME

Для любителей экспериментов и необычных форм мы приготовили тоут HAVEN, созданный в коллаборации NUME & ARNY PRAHT с его уникальным силуэтом-волной. Эта сумка из мягкой искусственной кожи добавит изюминку даже в самый базовый образ. Это отличный выбор, чтобы выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность.


Сумка и кошелек HAVEN, NUME & ARNY PRAHT, Nume, 10 990 ₽

Yuzefi

Завершает нашу подборку сумка от Yuzefi, которая сразу притягивает взгляд своей необычной текстурой. Ее скульптурный силуэт и выразительная прострочка подчеркивают оригинальный дизайн и идеально вписываются в тренд на богатые, тактильные материалы. Такая модель станет находкой для тех, кто ценит продуманные детали даже в аксессуарах.


Сумка MOCHI, Yuzefi, 60 600 ₽

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

