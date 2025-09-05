Дизайнер Светлана Тегин: "У моды изменилась парадигма"

Светлана Тегин – о современной моде, своем бренде одежды и дочери.

Мы встречаемся с известным российским художником-модельером, дизайнером, художником по костюмам театра и кино, основательницей Tegin Fashion House Светланой Тегин на вернисаже в Доме-музее К. С. Станиславского. Буквально на днях здесь открылась выставка "Олег Табаков: "Мое дело – играть!", приуроченная 90-летнему юбилею великого актера.

Светлана поделилась впечатлениями от мероприятия, а также рассказала о том, с  каким "творческим багажом" она планирует встречать грядущий 25-летний юбилей своего модного дома. За эти годы бренд TEGIN стал одним из ключевых игроков не только на российской, но и на мировой модной сцене. Коллекции были представлены на Неделях моды в Париже, Милане, Нью-Йорке, Тбилиси, Дюссельдорфе и Дубае, а некоторые избранные костюмы Светланы Тегин находятся в собраниях Государственного исторического музея, Музея Москвы, Московского музея дизайна и многих других. 

– Светлана, вы были хорошо знакомы с Олегом Табаковым? 

– К сожалению, нет. Я здесь по приглашению друзей-актеров. Мне не довелось поработать с Олегом Павловичем, но вот с его сыном Павлом мы довольно часто встречаемся и на съемках, и на "Кинотавре". Он невероятно талантлив, очевидно – от папы.   

– Сейчас проходит пятая Московская неделя моды. Вы не участвуете?  

– Нет. Уже года три, как я углубилась в другую тему: в работу с театром и кино, балетом и оперой. Так, наше ателье шило костюмы для всех женских героинь сериала "Вертинский", мы работали над спектаклем "Эйнштейн и Маргарита", над оперой "Царская невеста" в МАМТе, создавали костюмы к мировой премьере балетного спектакля "Две Анны" о балерине Анне Павловой и поэтессе Анне Ахматовой. Премьера была в феврале 2025 года на сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. В целом, за эти три года умудрилась уже сделать 8 спектаклей и на этом не останавливаюсь. Но и сезонные коллекции я тоже продолжаю выпускать, но больше выступаю, как говорится, на других сценах. Кстати, совсем скоро – в конце сентября – на сцене Малого театра состоится мировая премьера проекта "Планида", где я тоже участвую как художник по костюмам. 

Фото со съемок к/ф &#34;Вертинский&#34; / предоставлено Светланой Тегин

– Можно поинтересоваться, чем вы сейчас вдохновляетесь? Что вас волнует как человека творческого? 

– История. Переосмысление личных историй артистов, художников и музыкантов прошлого. Особенно начала 20-го века. Сейчас выпускается много исторических спектаклей, некоторые из которых спустя сто лет повторяются. Например, "Свадебка", которую мы сделали в Новой опере. В ней я пытаюсь переосмыслить то наследие, которое осталось в истории и культуре от великих художников, хореографов.

Фото: &#34;Свадебка&#34; / Новая опера / предоставлено Светланой Тегин

Мне интересно перерабатывать это историческое наследие так, чтобы оно становилось близко и понятно современному зрителю. 

– Как вам кажется, в каком направлении сегодня движется современная мода? 

– У моды изменилась парадигма, раньше был подход: один стиль в массы, а сейчас – индивидуальный стиль каждому. Брендов стало много, и каждый может удовлетворить свой запрос.

Картина современной моды становится более разнообразной и интересной. Маленькие бренды более мобильные, они могут позволить себе и рискнуть, и найти свою аудиторию, и окупить свои риски.

Например, я выпускаю несколько эксклюзивных линий одежды. В следующем году юбилей моего бренда – 25 лет будем отмечать. Невероятно! Сложно даже представить!

Фото: &#34;Царская невеста&#34; / МАМТ / предоставлено Светланой Тегин

– Узнаваемость вашего бренда, его философия – можете буквально двумя словами дать определение?

– Понятие "интеллектуальной моды" слишком абстрактно-обтекаемое. Сейчас моя философия – создавать фантастическую реальность. Основа стиля TEGIN – модели с акцентом не только на форму, текстуру и архитектурный крой, но и на наполнение их историческими смыслами, отражением образа и вкуса эпохи.

Одежда никогда не была для меня просто вещью, которая защищает от холода или спасает от жары, это всегда способ самовыражения и индивидуальности.

Например, для свадебного платья Анны Павловой я выбрала потрясающей красоты кружево из льняных нитей – это моя особая любовь. На поверхность кружева я нанесла слой золотой фольги для мерцания, подкладку сделала из белого шелкового шифона и накрыла кружево тончайшей шелковой сеткой. Каждая деталь юбки обрамлена клиньями из этой воздушной сетки. В результате получилось платье – арт-объект, практически экспонат музея.

– Сегодня в платьях TEGIN выходят на красные дорожки Московского, Каннского, Венецианского, Берлинского кинофестивалей. Ваш бренд выбирают актрисы Дарья Мороз и Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Аглая Тарасова и многие другие. У вас в основном звездные клиентки?  

– Мои клиентки – утонченные современные женщины, которые ценят вещи с историей и выбирают интересную и фактурную одежду. Бренд – да, особенно привлекает актрис, кураторов, художников, творческих людей, потому как в моей одежде они могут выглядеть сдержанно и лаконично, но при этом подчеркивая свою уникальность.

Еще в последнее время я наблюдаю повышенный интерес к театру. Столько людей приходят на наши спектакли! И в итоге, наполнившись впечатлениями, атмосферой, они возвращаются ко мне как к дизайнеру. Приходят в гости, знакомятся, приобретают вещи. Потому как они уже понимают, про что это, какие смыслы я закладываю. Для меня этот момент "считывания культурного кода" очень важен. Это вдохновляет.

– Ваша дочь тоже хочет стать дизайнером?

– Алиса очень хороший живописец. В свое время она окончила Московский академический художественный лицей при Академии художеств. У нее вообще по линии отца все художники: и прадедушка, и дедушка, и папа – основоположник гиперреализма.

Но сегодня Алиса пошла по моим стопам, выбрала моду. Говорит, что поняла: и здесь тоже можно строить свои миры. Сейчас она на последнем курсе университета. Обладая большим оригинальным талантом, она сможет работать во всех сферах искусства. Уверена, она еще удивит нас!

Татьяна Бутурлина

Журналист

 

