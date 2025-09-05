Дизайнер Светлана Тегин: "У моды изменилась парадигма"

Мы встречаемся с известным российским художником-модельером, дизайнером, художником по костюмам театра и кино, основательницей Tegin Fashion House Светланой Тегин на вернисаже в Доме-музее К. С. Станиславского. Буквально на днях здесь открылась выставка "Олег Табаков: "Мое дело – играть!", приуроченная 90-летнему юбилею великого актера.

Светлана поделилась впечатлениями от мероприятия, а также рассказала о том, с каким "творческим багажом" она планирует встречать грядущий 25-летний юбилей своего модного дома. За эти годы бренд TEGIN стал одним из ключевых игроков не только на российской, но и на мировой модной сцене. Коллекции были представлены на Неделях моды в Париже, Милане, Нью-Йорке, Тбилиси, Дюссельдорфе и Дубае, а некоторые избранные костюмы Светланы Тегин находятся в собраниях Государственного исторического музея, Музея Москвы, Московского музея дизайна и многих других.

– Светлана, вы были хорошо знакомы с Олегом Табаковым?

– К сожалению, нет. Я здесь по приглашению друзей-актеров. Мне не довелось поработать с Олегом Павловичем, но вот с его сыном Павлом мы довольно часто встречаемся и на съемках, и на "Кинотавре". Он невероятно талантлив, очевидно – от папы.

– Сейчас проходит пятая Московская неделя моды. Вы не участвуете?

– Нет. Уже года три, как я углубилась в другую тему: в работу с театром и кино, балетом и оперой. Так, наше ателье шило костюмы для всех женских героинь сериала "Вертинский", мы работали над спектаклем "Эйнштейн и Маргарита", над оперой "Царская невеста" в МАМТе, создавали костюмы к мировой премьере балетного спектакля "Две Анны" о балерине Анне Павловой и поэтессе Анне Ахматовой. Премьера была в феврале 2025 года на сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. В целом, за эти три года умудрилась уже сделать 8 спектаклей и на этом не останавливаюсь. Но и сезонные коллекции я тоже продолжаю выпускать, но больше выступаю, как говорится, на других сценах. Кстати, совсем скоро – в конце сентября – на сцене Малого театра состоится мировая премьера проекта "Планида", где я тоже участвую как художник по костюмам.





– Можно поинтересоваться, чем вы сейчас вдохновляетесь? Что вас волнует как человека творческого?

– История. Переосмысление личных историй артистов, художников и музыкантов прошлого. Особенно начала 20-го века. Сейчас выпускается много исторических спектаклей, некоторые из которых спустя сто лет повторяются. Например, "Свадебка", которую мы сделали в Новой опере. В ней я пытаюсь переосмыслить то наследие, которое осталось в истории и культуре от великих художников, хореографов.





Мне интересно перерабатывать это историческое наследие так, чтобы оно становилось близко и понятно современному зрителю.

– Как вам кажется, в каком направлении сегодня движется современная мода?

– У моды изменилась парадигма, раньше был подход: один стиль в массы, а сейчас – индивидуальный стиль каждому. Брендов стало много, и каждый может удовлетворить свой запрос.

Картина современной моды становится более разнообразной и интересной. Маленькие бренды более мобильные, они могут позволить себе и рискнуть, и найти свою аудиторию, и окупить свои риски.

Например, я выпускаю несколько эксклюзивных линий одежды. В следующем году юбилей моего бренда – 25 лет будем отмечать. Невероятно! Сложно даже представить!





– Узнаваемость вашего бренда, его философия – можете буквально двумя словами дать определение?

– Понятие "интеллектуальной моды" слишком абстрактно-обтекаемое. Сейчас моя философия – создавать фантастическую реальность. Основа стиля TEGIN – модели с акцентом не только на форму, текстуру и архитектурный крой, но и на наполнение их историческими смыслами, отражением образа и вкуса эпохи.

Одежда никогда не была для меня просто вещью, которая защищает от холода или спасает от жары, это всегда способ самовыражения и индивидуальности.

Например, для свадебного платья Анны Павловой я выбрала потрясающей красоты кружево из льняных нитей – это моя особая любовь. На поверхность кружева я нанесла слой золотой фольги для мерцания, подкладку сделала из белого шелкового шифона и накрыла кружево тончайшей шелковой сеткой. Каждая деталь юбки обрамлена клиньями из этой воздушной сетки. В результате получилось платье – арт-объект, практически экспонат музея.

– Сегодня в платьях TEGIN выходят на красные дорожки Московского, Каннского, Венецианского, Берлинского кинофестивалей. Ваш бренд выбирают актрисы Дарья Мороз и Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Аглая Тарасова и многие другие. У вас в основном звездные клиентки?

– Мои клиентки – утонченные современные женщины, которые ценят вещи с историей и выбирают интересную и фактурную одежду. Бренд – да, особенно привлекает актрис, кураторов, художников, творческих людей, потому как в моей одежде они могут выглядеть сдержанно и лаконично, но при этом подчеркивая свою уникальность.

Еще в последнее время я наблюдаю повышенный интерес к театру. Столько людей приходят на наши спектакли! И в итоге, наполнившись впечатлениями, атмосферой, они возвращаются ко мне как к дизайнеру. Приходят в гости, знакомятся, приобретают вещи. Потому как они уже понимают, про что это, какие смыслы я закладываю. Для меня этот момент "считывания культурного кода" очень важен. Это вдохновляет.

– Ваша дочь тоже хочет стать дизайнером?

– Алиса очень хороший живописец. В свое время она окончила Московский академический художественный лицей при Академии художеств. У нее вообще по линии отца все художники: и прадедушка, и дедушка, и папа – основоположник гиперреализма.

Но сегодня Алиса пошла по моим стопам, выбрала моду. Говорит, что поняла: и здесь тоже можно строить свои миры. Сейчас она на последнем курсе университета. Обладая большим оригинальным талантом, она сможет работать во всех сферах искусства. Уверена, она еще удивит нас!