Дизайнер Светлана Тегин раскрыла историю платья жены Юры Борисова для афтерпати "Оскара"

Российский дизайнер Светлана Тегин раскрыла детали появления платья ее авторства на оскаровском афтерпати, которое привлекло внимание зарубежной прессы. Речь идет о наряде с сине-белым орнаментом, получившем название "Гжель", в котором актриса Анна Шевчук, супруга актера Юра Борисов, появилась на вечеринке Vanity Fair после церемонии вручения премии "Оскар".

По словам Светланы, история этого выхода была спонтанной. Изначально платье создавалось в рамках другой коллекции и долгое время ожидало своего часа. Когда стало известно о номинации Борисова, дизайнер предложила Анне заранее выбрать возможный образ для поездки. Несмотря на сомнения из-за визовых формальностей, решение было принято буквально в последний момент – и именно "Гжель" оказалась наиболее точным и уместным вариантом для неформального светского выхода.

"Потом смотрю трансляцию, на самом "Оскаре" она в белом платье другого бренда, но очень достойном. Пишу ей: "Отлично выглядишь!" А мне в ответ фото с афтепати: там она в окружении журналистов и фотокамер уже в моем платье! Сразу же посыпались публикации в прессе", – вспомнила дизайнер в эксклюзивном интервью Клео.ру.



