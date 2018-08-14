Модные стрижки на средние волосы 2018: фото, новинки

Несколько сезонов подряд стрижки на среднюю длину волос находятся на пике популярности. В 2018 году тенденция не изменилась, и мастера продолжают радовать нас стильными новинками (фото​ см. в статье). За основу берется полюбившийся всем боб, каре, каскад, лесенка, а особый шарм обеспечивают отдельные элементы прически.

сТРИЖКА Каре

Если вы считаете, что каре – тривиальная, скучная и совершенно обычная прическа, значит, незнакомы с обилием его разновидностей. Стрижка считается универсальной, прекрасно скрывает недостатки и подчеркивает достоинства лица, корректирует пропорции, подходит для волос любого типа и структуры.

Классическое каре – прическа вне времени, верх элегантности и хорошего вкуса. Но стилисты рекомендуют расширить свой кругозор и обратить внимание на следующие варианты стрижки:

удлиненное каре. Обтекаемый, мягкий и женственный силуэт создается благодаря длинным прядкам в височной зоне и более коротким в области затылка. Гармонично сочетается с молодежными луками;

многоступенчатая модель с градуировкой. Затылочные пряди могут быть ультракороткими или удлиненными. Разная техника стрижки и угол оттяжки волос, позволяет создать прическу со слабовыраженными или контрастными переходами. Хорошо смотрится как на вьющихся, так и на тонких, ослабленных волосах без объема;

удлиненное каре на ножке. Характеризуется четко очерченным мысиком, резким ровным срезом, который выделяет «ножку», более длинными передними прядками. Стрижка особенно понравится женщинам, которые желают выглядеть моложе;

боб-каре. Представлено удлиненными, прямыми, многослойными, асимметричными, градуированными моделями. Подходящий боб вам поможет подобрать мастер. Силуэт будет зависеть от особенностей строения лица, типа ваших волос и общего образа;

дабл-каре. Осуществляется в два слоя, за счет чего создается дополнительный объем;

асимметричная прическа. Пряди слева и справа имеют различную длину. Особенно красиво смотрится на ровных волосах;

каре с выбритой височной областью. Создаст эффектный, вызывающий, запоминающийся образ.

Выбирая стрижку каре, рассматривайте также вариации челки. Она может быть прямой, косой, удлиненной на две стороны, укороченной, рваной, состоять из нескольких слоев, дугообразной, асимметричной.

Каскад

Стрижку каскад для волос средней длины (фото​ ниже) сложно назвать новинкой. Но в 2018 году парикмахерская мода предъявила ей требования, адаптировавшие прическу к современным модным тенденциям:

акцент на легкую небрежность, натуральную красоту;

обязательное присутствие профилированной челки с асимметричными, косыми, рваными срезами;

формирование каскадных элементов, начиная с макушки;

асимметричный пробор;

неровные края по всем уровням стрижки и нижней линии челки;

специально для дерзких, креативных девушек стилисты предлагают undercut элементы на висках.

Теперь каскад стал ярким, выразительным, акцентирующим внимание на вашей индивидуальности. Добавить в образ изюминку поможет интересное окрашивание: сомбре, балаяж, тигровый глаз, градиент, колорирование.

Главное, выбирайте опытного мастера. Тогда уход за прической потребует минимум времени и усилий.

Лесенка

Hair тренды до неузнаваемости преобразили привычную стрижку для волос средней длины. Как видно на фото​, в 2018 году изменения коснулись не только общих силуэтов лесенки, но и техники исполнения. Теперь прическу парикмахеры дополняют такими акцентами:

послойное переплетение каскада и лесенки;

рваная, ультракороткая, арочная, филированная, асимметричная челка;

косой пробор;

рваные кончики и трехуровневый каскад;

геометрические срезы в лобной зоне.

Если вы любите менять цвет волос, обратите внимание, что современная лесенка подчеркивает некачественное окрашивание, тусклый, «вымытый» оттенок, истощенные, нездоровые пряди. Поэтому прежде чем решиться на такую прическу, пройдите курс оздоровительных процедур для волос.

Аврора

Будучи популярной более 30 лет назад, стрижка аврора снова набирает популярность. Доказательство этому – несомненное лидерство в конкурсах парикмахерского мастерства. Отличительными чертами современного варианта являются:

мягкие, обтекаемые линии, выраженный силуэт;

удлиненные пряди, спускающиеся немного ниже уровня плеч;

«шапочка» в области макушки и плавный переход книзу;

состригание общей массы волос каскадом.

Челка может быть прямой, косой, выполненной в форме подковы. Длина зависит от типа вашего лица, индивидуальных особенностей внешности.

Актуальные формы

Стилисты утверждают, что в 2018 году любую стрижку для волос средней длины (фото​ в статье) можно взять за основу. В руках опытного мастера она превратится в ультрасовременную новинку. Главное, учитывать актуальные в этом сезоне формы и силуэты:

Асимметрия – фишка нынешнего года. Косые линии могут стать элементом боб, каскад, каре. Особенной популярностью среди стилистов пользуется стрижка «Волчица» с «перьями», несколькими слоями волос в области затылка, короткой или удлиненной челкой. Если вы не хотите кардинальных перемен, попросите мастера сделать скошенный срез, оставить несколько удлиненных прядей, добавить интересную челку. Выбритый висок. Стал популярен не только среди представителей субкультур. Профессиональный парикмахер способен создать прическу трансформер и у вас появится возможность скрывать эпатажный «ежик» или узор. Самыми востребованными рисунками остаются цветы, графические изображения, геометрические фигуры. «Лисий хвост» – ромбовидный срез волос. К сожалению, подходит только барышням с густыми прядями. Особенно красиво смотрятся немного завитые внутрь кончики. Челка также не осталась в стороне fashion течений. В топе находится удлиненный вариант с профилированными краями, уложенный в асимметричный пробор. Главная изюминка – такая челка плавно переходит в прическу и создает воздушный, романтичный, немного взбалмошный и беспечный образ. В моду также вернется густая прямая челка с ровным срезом.

Не забывайте, что идеальную стрижку можно создать только на здоровых, ухоженных волосах. Используйте косметику, подходящую вашему типу прядей, регулярно проводите питательные и увлажняющие процедуры.