Идеи причесок на выпускной на средние волосы для 11 класса

Для того, чтобы создать красивый и гармоничный образ на выпускной, лучше обратиться за помощью к профессиональному стилисту, который поможет подобрать укладку, как на длинные, так и на средние волосы.

Создание прически на средние волосы: тенденции стиля

К такому важному событию, как выпускной вечер следует подходить ответственно. Очень важно продумать все детали, которые помогут вам выглядеть в этот день сногсшибательно.

Когда вы определитесь с фасоном платья на выпускной и выберете подходящий макияж, вам нужно решить, с помощью какой прически вы хотели бы завершить образ. Для этого вам нужно учитывать несколько основных факторов, способных повлиять на внешний вид: форма лица, тип волос и их длина.

К примеру, если вы являетесь обладательницей треугольного типа лица, то вам подойдут такие варианты причесок, которые смогут прикрыть широкие скулы и узкий подбородок. Поэтому следует остановить выбор на асимметричной челке или локонах.

Девушкам с квадратным типом лица можно использовать мягкие волны или создать закрученную боковую прическу. Так, вы сможете визуально уменьшить черты лица и придать образу особый романтичный настрой.

Довольно трудно подобрать прическу на выпускной 2018 года в 11 классе для средних волос и для круглой формы лица. Но есть несколько подходящих вариантов укладки, которые смогут максимально смягчить округлость. В таком случае будут уместны нарядные прически объемной фактуры с начесом. Также можно заплести пряди средней толщины в косы или завязать их по бокам.

А вот девушкам с овальной формой лица можно не переживать. Им можно подобрать различные нарядные прически любого типа.

Красивые прически на выпускной: необычное плетение

По мнению многих парикмахеров, самые красивые прически на выпускной делаются как раз на средние волосы. Любой мастер легко придумает десятки вариантов, которые сделают из вас настоящую принцессу 11 класса.

Для того чтобы создать модный образ вам необходимо учитывать основные направления моды, которые будут использованы в новом сезоне 2018. Главным трендом этого года станут прически, созданные на основе плетения отдельных прядей.

Эта довольно простая, и в то же время интересная идея может быть выполнена в разных вариантах:

французская коса;

"рыбий хвост";

пучок с косой;

двойная коса;

объемная пышная косичка;

прическа в греческом стиле;

коса-водопад;

распущенные волосы с небольшой косой.

Также многие мастера выделяют еще один эффектный вариант прически – венок вокруг головы, дополненный длинной челкой с ровным срезом. Процесс ее создания не слишком сложный. Косу необходимо плести вокруг головы, слегка сдвигаясь на лоб.

Плетенка должна быть ровной, но не слишком тугой. Ее ведут до противоположного уха, затем работу продолжают до затылка. Кончик косы подворачивают под основание и прикалывают шпилькой. Таким образом, вы получите модную и необычную прическу на выпускной.

Идеальные кудри

Не менее популярными среди девушек считаются мягкие струящиеся волны по всей длине волос – идеальная прическа, которая подходит на все случаи жизни. Воздушные кудри, ниспадающие на плечи, сделают ваш образ нежным и привлекательным.

Ничто не сможет подчеркнуть лучше вашу индивидуальность и чувство стиля, чем нежные струящиеся локоны, которые каждая выпускница со средней длиной волос может себе позволить.

Есть несколько простых способов, с помощью которых можно сделать идеальные кудри:

Волнистые локоны из косичек – наиболее простой вариант создания естественной и натуральной завивки. Для того чтобы эффект сохранился надолго, вам нужно плести косы на влажные волосы. Лучше оставить плетение на ночь — так вы получите объёмные и выраженные кудри. Завитки с помощью диффузора. Укладка, которую можно создать специальной насадкой – диффузором становится все более популярной. Одним из ее преимуществ является безопасный процесс сушки, с которым структура волос совершенно не травмируется. Для волос средней длины лучше выбирать насадку с короткими зубчиками. Для получения упругих локонов достаточно использовать фен по направлению снизу вверх. После достижения желаемого результата из волос формируют желаемую причёску и закрепляют эффект фиксирующим средством. «Голливудская волна» – считается одной из самых трендовых причесок на выпускной 2018 на средние волосы для 11 класса. Ее можно часто встретить в образах знаменитостей мирового масштаба. Для создания женственного и грациозного образа вам потребуются такие инструменты, как: фен, расческа с крупными зубчиками, крупная плойка, средства для укладки. Кроме того, есть несколько вариантов укладки: к примеру, вы можете распустить волосы по всей длине или собрать пряди внизу в элегантный пучок, а саму волну пустить по челке.

Секрет каждой прически прост: важно, чтобы все волосы были одной длины. Если же у вас каскад, то мастер сможет реализовать ваше желание, только с использованием многочисленных средств с сильной фиксацией локонов.

Прически в ретро-стиле для 11 класса

Среди наиболее популярных вариантов укладки волос на выпускной 2018 на средние волосы особое место занимают причёски в ретро стиле. Сегодня в тренде скромные локоны, завитые пряди и крупные кудри. Можно дополнить образ легким начесом, при котором кончики волос подогнуть вовнутрь, а челку можно слегка помогать вверх и аккуратно уложить на один бок.

Также можно сделать немного безумный образ и придать каждой пряди форму «перевернутой запятой», расположив их в продуманном беспорядке.

Выпускные прически 2018 года в ретро стиле с уложенными крупными кудрями и косым пробором, или волнообразными завитками также будут актуальными в этом сезоне. Такие прически можно украсить перьями, текстильными цветами, повязкой. Очень стильной прической для выпускного в 11 классе укладка волос в стиле Бриджид Бордо.

Такую элегантную и женственную прическу на средние волосы можно сделать либо с помощью начеса, либо с помощью специального валика. Сейчас наиболее актуальным является вариант с объемным начесом на макушке и заколотыми кудрями на концах. Желаемый объем можно добиться с помощью фена или крупных бигуди. Готовую «бабетту» можно украсить брошью, венком, диадемой или другими декоративными деталями.

Модная прическа, как у принцесс Диснея

Несмотря на то, что в выпускном классе многие девочки подстраивают свой образ под стиль известных знаменитостей, в глубине души они продолжают быть простыми детьми, которые еще недавно смотрели диснеевские мультфильмы про принцесс и мечтали быть похожими на них. Сейчас каждая выпускница в 2018 году может воплотить свою мечту в реальность.

В этом году самые красивые прически не обойдутся без всевозможных локонов, пышных завитков и переплетений, которые напоминают оригинальный и модный стиль барокко.

Стилисты выделяют несколько моделей причесок на выпускной 2018 года 11 класса на средние волосы, которые вы могли видеть на таких принцессах:

Золушка. Поднимаем верхнюю часть волос и закрепляем её заколками, а остальную часть разделяем на две равные секции. Заплетаем две косички и оборачиваем голову по типу ободка. Жасмин. Зачесываем волосы на бок и заплетаем рыбий хвост. А теперь каждые 2-3 см перевязываем его резинкой и заплетаем снова. Эльза. Заплетаем боковую французскую косу. Затем немного растягиваем её по всей длине, чтобы добавить нужного объёма. Рапунцель. Разделяем волосы на две секции. Теперь начинаем плести косички с нижнего слоя волос, а верхний собираем в пучок. После того как заплетете косу, вам нужно распустить пучок, оставив лишь одну прядь, которая будет лежать на вашем лице. Ариэль. Такая прическа завораживает взгляд благодаря своей красоте и непревзойденной укладке. Чтобы получить объемные локоны вам понадобится: большая круглая щетка и плойка большого диаметра. Начинайте накручивать пряди с середины длины каждой пряди.

Не менее популярной прической является прическа «Мальвина», которая была у Белль из м/ф «Красавица и Чудовище». Она будет красиво смотреться, если у вас пышные и здоровые длинные или средние волосы.

Здесь также не обойдется без вариаций. Волосы можно сделать локонами, а можно выпрямить, создав великолепный вариант прически на выпускной.

Полезные советы

Чтобы создание и результат прически на выпускной для 11 класса не разочаровал вас, обязательно сделайте пробные варианты праздничной укладки с использованием аксессуаров для волос. В процессе работы с волосами будьте осторожны со средствами и приборами для укладки, такими как: фены, плойки, утюжки, стайлеры, лаки, тугие резинки. Все это не очень полезно для ваших волос, поэтому не забывайте об укрепляющих процедурах перед и после создания шедевра на вашей голове. Всегда заканчивайте горячую укладку обработкой волос холодным воздухом. Это не только «закрепит» новую форму, но и сделает ваши волосы необыкновенно блестящими. Чтобы добиться наилучшего результата от горячей укладки, сначала высушите волосы на 70 процентов, а потом начинайте укладывать. Попытка уложить мокрые волосы — пустая трата времени и сил. Будьте осторожны, когда сушите пряди сверху вниз — это может повредить кутикулы, и волосы будут казаться тусклыми. Поэтому используйте этот метод сушки лишь тогда, когда вам нужно создать максимальный объем.

Следуя этим простым советам, вы сможете подобрать идеальную укладку для средних волос и сделать модную прическу для выпускного 11 класса в 2018 году.