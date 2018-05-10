Аксессуары лето 2018: модные тенденции

Аксессуары – это стильно дополняющие элементы любого наряда. Если правильно их подобрать, то можно сделать более интересным даже самый неприметный образ. Неделя моды, прошедшая недавно в Милане, показала людям прекрасные аксессуары, которые совместили в себе интересные идеи дизайнеров. Некоторые из них привлекают внимание больше, чем сами наряды на моделях.

Новинки и мода в аксессуарах 2018 года

В целом аксессуары могут быть разные, а потому можно выделить несколько их видов:

Рокерский стиль – характеризуется наличием множества булавок, цепочек и других украшений, которые прибавляют дерзости образу. Животные – браслеты и кольца в форме змей, насекомых, птиц и т. д. Массивные украшения – многослойные бусы, колье, толстые цепи. Металлы и камни – аксессуары с яшмой, аметистом, малахитом и другими драгоценными камнями. Этнические отсылки – восточные узоры, амулеты, талисманы и обереги стали более интересны в этом году.

Модные браслеты 2018 года

В 2018 году дизайнеры радуют девушек и женщин разнообразием украшений на руки. Не так давно стало популярным носить несколько браслетов на обеих запястьях. Эту моду распространили такие модные дома, как Gucci, Alexander McQueen, Rodarte.

Очень модными считаются широкие браслеты металлического или золотого оттенка. Также популярны среди дам парные и массивные браслеты в стиле панк.

Наверняка многие знают, что слейв – это браслет, который связан с кольцом цепочкой. Такой аксессуар дополняет вечернее платье, повседневную одежду, деловой стиль и любой другой образ.

Сейчас почти у каждой модной девушки можно увидеть одинаковые браслеты на обоих запястьях. Это распространили модные дома Chanel и Louis Vuitton на одном из своих показов мод.

Носить браслеты на предплечье рекомендуют Balmain, Carilina Herrera, Ashish. Браслет, надетый ниже или выше локтя, но выше запястья, подойдет для повседневной носки и для вечерней прогулки.

Браслеты на щиколотке

Украшать браслетами можно не только руки, но и ноги. Браслеты и цепочки на щиколотке чаще всего носятся в весеннюю или летнюю пору. Такие браслеты лучше совмещать с юбками, шортами, джинсами и платьями. Также они неплохо смотрятся с купальниками.

Украшения с крестом набирают большую популярность благодаря распространению этого образа в интернете. Чокеры, браслеты, цепочки, серьги, дополненные крестиком, украшают любой образ. Они стали хитом этого сезона.

Модные серьги летнего сезона в 2018

Серьги – уникальное украшение, которое можно носить с любым видом одежды.

В этом сезоне, чтобы идти в ногу с модой, лучше присмотреться к массивным серьгам. Необычность только приветствуется. Сейчас же актуальны сережки с такими дополнениями, как кресты, перышки, цепи и так далее.

Крупные клипсы, длинные серьги, украшенные различными камнями и другими интересными дополнениями, будут наиболее популярны весной и летом 2018. Еще в тренде серьги неординарной формы, цепочки с различными подвесками.

Для тех, кто не является большим любителем вызывающих образов, будет достаточно надеть серьгу на одно ухо, чтобы оставаться стильным.

Модно будет совмещать в этом сезоне серьги-гвоздики с длинными сережками. Еще одни тренд серьги и ожерелье в одной цветовой гамме, комплект будет идеальным украшением любого наряда.

Популярные колье в 2018 году

Чем крупнее и тяжелее украшение, тем моднее оно будет выглядеть в этом году. Красиво выглядит колье с большими камнями, например, с малахитом. Замечательно на шее смотрятся несколько цепочек разной толщины.

Хорошим сочетанием к подобному образу будет цепочка в этническом стиле. Такие аксессуары дополняют рубашки, кофты, свитера и делают наряд более интересным.

А также популярны в летнем сезоне 2018 года чокеры. Летом с открытыми нарядами хорошо подойдут данные аксессуары с камнями и различными подвесками. Будет неплохо надевать чокеры в комплекте с другими цепочками разной длины.

Модные кольца в 2018 году

Кольца всегда смотрятся красиво и изысканно, и в то же время элегантно. Они никогда не портят образ, а только лишь делают его гораздо изящнее. В 2018 году будут распространены крупные кольца и аксессуары с драгоценными камнями. Как и цепочки, также будет модно носить и несколько колец на одной руке и даже пальце.

До сих пор интересны и не теряют своей популярности кольца с жемчужинами и массивные широкие украшения.

Броши в летнем сезоне 2018

Популярность брошей уже давно спала. Вместо них стало больше демонстрироваться украшений на шею. Но в этом году летом брошь вернется в моду. Она аккуратно и красиво дополняет образ на любой случай. Правильно подобранная брошь будет сочетаться с любым типом одежды: от платьев до свитеров.

Прикреплять ее можно не только на рубашке или футболке, на сумке, шарфе или шапке, украшение будет смотреться просто шикарно. Добавить необычности своему наряду можно прикрепив несколько маленьких брошек.

Мода весны и лета этого года значительно отличается от других сезонов своей необычностью и дерзостью. Убеждение, что украшений много не бывает, вновь становится актуальным.

В тренде будут брошки в виде животных, насекомых и птиц. Еще этот топ дополняют броши с различными камнями и украшения в стиле винтаж.

Модные очки 2018

Как дамы будут смотреть на мир этим летом? Верно, через супермодные очки! Новый сезон, в большинстве случаев, откроют аксессуары декоративного значения, если говорить об актуальности узких очков с прозрачными стеклами.

Многие в этом летнем сезоне будут напоминать маски для костюмированных вечеринок, другие же приобретут винтажную форму и по-настоящему острые уголки оправ. Выбирайте ультрамодные очки к лету 2018 и выходите встречать первые солнечные лучики!

Головные уборы лета 2018

Шляпы с широкими полями, кепки и платки помогают не только создать стильный образ, но и спастись от солнечного удара. Модные дома представляют модницам шляпы с широкими защитными полями в силу их экстравагантности. Хороши такие аксессуары из соломы, которые можно надеть и на пляж, и на обычную прогулку.

Для спортсменок будет отличным вариантом приобрести кепку или бейсболку. Для тех, кто не занимается спортом, также есть выход. Этим летом будет модно носить кепки не только со спортивной одеждой, но и с платьем.

В этом году вернулись в моду повязки и платки на голову. Теперь можно быть стильной с помощью своих любимых головных аксессуаров.

Модные сумки летнего сезона в 2018

Популярны в этом году будут как большие, так и маленькие сумки. Данные аксессуары среднего размера будут не актуальны, а потому можете отложить их в дальний угол шкафа.

На пике своей славы будут большие сумки без застежек и карманов, с одним отделением для вещей. Выбирать аксессуары можно от бежевого до бордового цвета с темной отделкой. Также интересными считаются зеленый и серый цвета.

В этом летнем сезоне очень популярны сумки с меховой отделкой. Мех может быть основным элементом аксессуара или же просто дополнять его. Хорошей идеей будет приобрести рюкзак из меха или же сумку с меховыми ручками. Цвет можно выбирать любой, но лучше всего подойдут к любому образу нейтральные тона.

Сумки маленького размера заменят порой непрактичные клатчи. При покупке небольшой сумки необходимо учитывать то, что на ней должно быть выделяющееся украшение, например, массивные цепочки, нашивки, несколько молний и так далее. Цвет также можно выбрать любой, но наиболее популярными будут оранжевый, красный, бордовый и черный.

Модные в этом сезоне сумки-чемоданчики отлично подойдут к любому наряду. Из-за своей неординарности они будут интересно смотреться с повседневной одеждой. Такие сумки отличаются от других своей прямоугольной формой. Лучше всего будет выбирать аксессуары темного цвета.

Любимым материалом любой женщины является кожа. Вещи из нее выглядят богато, стильно и отлично дополняют любой дамский образ. Летом этого года будет популярна кожа крокодила. Будут модными такие цвета, как оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый и черный.

Сумки больших размеров вновь становятся востребованными у девушек. Они значительно выделяются и отличаются от других сумок своей практичностью благодаря тому, что они очень вместительны. Такие сумки в этом году будут появляться с новыми украшениями, на подиумах они демонстрировались разных расцветок и конфигураций.

Сумки из замши также возвращаются в моду. Аксессуар может быть полностью изготовлен из данного материала либо же украшен какими-либо нашивками из него.

Рюкзак станет наиболее используемым аксессуаром в этом году, так как с ним намного удобнее и практичнее. Но также существуют подобные аксессуары, которые можно носить, как повседневную сумку. Они могут быть украшены брошками, нашивками, брелоками и другими забавными вещами.

Другие модные аксессуары 2018 года

Для тех, кому мало украшений, перечисленных выше, можно будет носить яркие гольфы, колготки и носки. Ранее это считалось вульгарностью и странностью, а теперь данные аксессуары воспринимаются по-другому.

Различные ремни и пояса помогут подчеркнуть фигуру. Их в летнем сезоне можно будет завязывать в бант или узел. Эффект гораздо интереснее, если повязано сразу нескольких поясов. Не менее популярны широкие ремни и портупеи, которые делают любой наряд дерзким и смелым.

Чтобы узнать, какие из аксессуаров подходят к вашему образу, необходимо сочетать их, обращая внимание на то, как их сочетают модели и модные дома.