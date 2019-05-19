Модные спортивные женские костюмы 2019 года

В 2019 году спортивные женские костюмы не только предназначены для занятий спортом, но и являются неотъемлемой частью любого женского гардероба. Рассмотрим модные новинки с фото, чтобы определиться с примерным образом.

Какие спортивные костюмы в моде сегодня

Модные женские спортивные костюмы 2019 года имеют массу возможностей для полета вашей фантазии. Как правило, в настоящее время фасон классического костюма уже не является основой для создания похожих моделей, поэтому вы можете выбрать костюм, который внешне будет смотреться очень элегантно. Можно увидеть пример модной модели на фото ниже.​

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Сейчас при пошиве спортивных костюмов используются непривычные для спортивной сферы элементы, а также яркие расцветки. Помимо этого нередко применяются интересные вставки, которые как внешний декор смотрятся довольно стильно.

В этом году особую популярность набирают несколько видов спортивных женских костюмов. Плюсами таких моделей являются:

оригинальность и необычный внешний вид;

возможность надеть такую одежду не только на пробежку, но и на прогулку по магазинам;

спортивные костюмы с необычным дизайном не только красиво смотрятся, но и комфортно сидят на теле.

Костюмы с вертикальными или горизонтальными полосками

Принт в виде полосок вошел в моду уже достаточно давно, однако применять его к спортивным костюмам стали только в 2019 году. При этом полоски могут быть как узкие (небольшой скос под морскую тематику), так и более широкими. Помимо этого полоски могут быть не только напечатаны на ткани, но и специально изготовлены в виде отдельного элемента. Например, это могут быть полосы из бархата или велюра или даже кожи.

Принт в виде цветов

Этот вариант женского спортивного костюма модным стал относительно недавно, однако подобные модели можно приобрести практически везде. Орнамент в виде цветов смотрится на спортивном костюме очень оригинально, поскольку происходит небольшое смешение стилей.

Как правило, цветочный принт используется на платьях или блузках, поэтому подобное дизайнерское решение делает его более женственным. По этой причине такой спортивный костюм в 2019 году девушкам и женщинам можно надеть в качестве повседневного варианта на прогулку или встречу с друзьями.

Цветы могут акцентировать какую-то определенную часть костюма, либо же располагаться в качестве основного декорирующего элемента. К тому же благодаря такому принту цветовая гамма костюма может быть довольно разнообразной.

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Горошек

Несмотря на то, что принт в виде горошка уже является довольно избитым, перенос его на спортивную одежду, можно сказать, подарил ему вторую жизнь. Одежда в горошек в течение долгого времени была одной из самых популярных, а теперь можно разнообразить свой гардероб спортивным костюмом с таким узором.

В этом году женские спортивные костюмы с принтом в горошек стали настоящим трендом в мире моды 2019 года, хотя ранее это бы показалось довольно непривычно.

Как говорят сами эксперты в модном бизнесе, такая расцветка поможет подчеркнуть красоту женской фигуры, а также скрыть некоторые ее недостатки. Модельеры и дизайнеры в один голос утверждают, что каким бы ни было телосложение женщины, спортивный костюм в горошек будет практически беспроигрышным вариантом.

Костюмы с графическими принтами

Ткани, которые зачастую используются для создания каких-либо зрительных иллюзий, в настоящее время стали использоваться также и в изготовлении одежды. При этом дизайнеры решили в этом сезоне использовать их для спортивных костюмов, а впоследствии эта идея была поддержана и поклонниками этого вида одежды.

Мало того, что такие принты смотрятся оригинально, так они еще и придают яркости вашему образу. По сути, такая одежда является спортивной только по части удобства, а ее внешний вид изменен настолько, что не сразу можно понять, что он относится к спортивной тематике.



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Костюмы из велюра и бархата

Женские модные спортивные костюмы, при пошиве которых используются такие ткани, как велюр или искусственный бархат, смотрятся очень благородно не только на молодых девушках, но и на женщинах более солидного возраста.

Такая новинка успела прижиться в мире моды практически сразу, как только оказалась на полках магазинов. Мягкая ткань создает ощущение комфорта, она приятна на ощупь, и вы будете чувствовать себя в ней очень уютно. Применение таких тканей помогло модельерам и дизайнерам использовать разные вариации внешнего оформления спортивных костюмов.

Некоторые из них могут внешне выглядеть довольно минималистически, а другие наоборот, соединять в себе множество гармонично сочетающихся между собой элементов.

На сегодняшний момент в качестве декора спортивных костюмов из велюра или бархата используются небольшие стразы или пришитые камушки в виде какого-либо рисунка. Нередко в 2019 году можно встретить спортивную одежду с нашивками на такой ткани или даже лозунгами, написанными на разных языках.

Стиль поп-арт в спортивных костюмах

Рисунки в стиле поп-арт в этом году являются модным трендом, поэтому модельеры решили поэкспериментировать и поместить их на спортивную одежду. Как правило, на костюмах располагают не только принты с крупным планом девушек, выполненных в особой живописной технике, но и с различными знаменитостями. А кто не мечтает иметь одежду с изображением своего кумира?

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Такой наряд отлично подойдет для тусовок с такими же поклонниками творчества того или иного известного человека, а также будет являться креативным акцентом в вашем образе.

Зачастую подобными принтами украшают только верхнюю часть модного женского спортивного костюма 2019 года (футболку или толстовку), однако нередко используются интересные идеи оформления и на брюках.

Каждый выбирает модный спортивный костюм в соответствии с личными предпочтениями и возрастом.