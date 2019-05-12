Модные сарафаны 2019 года весенне-летнего сезона

В новом сезоне 2019 года дизайнеры предлагают модницам новые вариации повседневных, нарядных и пляжных летних сарафанов. Чтобы обновить свой летний гардероб стильными сарафанами, стоит ознакомиться со всеми новинками и модными тенденциями, которые представлены в фото.

Модные тенденции 2019 года

В 2019 году модельеры предлагают модницам множество необычных миксов. Этим летом на пике популярности будут сарафаны, сочетающие в себе удобство с элегантностью, скромность с соблазнительностью и легкую небрежность с роскошными декоративными элементами.

Дизайнеры делают акцент на женственности, поэтому одной из модных тенденций лета и весны 2019 года станут струящиеся платья со свободным раскроем, отшитые из тонких тканей, шифона или кружева. Варианты новинок можно увидеть на фото ниже. ​

Модельеры не отказываются и от образов, в которых используются сарафаны в греческом стиле. Дизайнеры не оставили без внимания и тех дам, которые вынуждены одеваться не только модно, но и элегантно. Им будет предложена линия легких платьев, созданных с учетом всех особенностей офисного стиля.

Сарафаны с запахом

Легкие сарафаны с запахом были популярны в 70-80-е годы и возвращаются на подиум в новых коллекциях 2019 года. Подобные модели подойдут для офиса и помогут модницам не только скрыть недостатки своей фигуры, но и подчеркнуть ее красоту и достоинства.

Кроме того, новые модели порадуют модниц современным внешним видом и широким выбором цветов. Модные тенденции, представленные в фото, помогут создать лук на любой случай.

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Летние модели - открытая спина

Лето 2019 года порадует модниц огромным выбором сарафанов с открытой спиной. Новые коллекции пестрят разнообразными фасонами, в том числе и сарафанами со слегка открытой ногой. Такие модели придадут женскому образу некую загадку и привлекут внимание мужчин.

Сарафаны в стиле ретро

Именитые модельеры предлагают современным модницам целые коллекции летних сарафанов, выполненных в стиле ретро. В таких моделях новую жизнь получили давно забытые рюши, разнообразные ремешки, оторочки и воротники. Сарафаны, выполненные в стиле ретро, отличаются от прочих моделей:

палитрой цветов, которая возвращает модниц к 60-м годам;

строгими формами;

наличием плиссированных оборок;

пышными юбками, которые отлично подчеркивают женскую талию.

Приталенные модели

Классические, приталенные модели сарафанов для офиса останутся актуальны летом 2019 года. Они выгодно подчеркнут красоту женской фигуры и помогут создать незабываемый образ. Дизайнеры предлагают модницам огромный выбор моделей, среди которых можно встретить как закрытые, длинные сарафаны, отшитые из тканей нежных цветов, так и открытые, яркие, короткие платья.

Подобные коллекции придутся по вкусу и офисным леди.

Принтованные сарафаны

Летом 2019 года на пике популярности окажутся модели сарафанов, украшенные разнообразными принтами. При этом, одной из главных модных тенденций станет черно-белый принт. Платья с таким оформлением, как на фото, придутся по вкусу многим модницам.

Не менее популярны будут и цветочные принты. Особенно привлекательно они будут выглядеть на натуральных тканях, таких как:

ситец;

лен;

шелк;

атлас;

трикотаж.

Модели с изображением разнообразных цветов придадут образу яркости и уверенности.

Пижамный стиль

Впервые мир моды увидел сарафаны, выполненные в пижамном стиле, еще в 1970 году. Их внешний вид имел сходство с ночной сорочкой, а популярность к подобным моделям пришла только спустя несколько десятков лет.

Летом в 2019 году именитые модельеры предлагают вниманию модниц сарафаны в пижамном стиле (основные тенденции показаны на фото ниже), отшитые из таких тканей как:

атлас;

шифон;

шелк;

натуральное кружево.

Дизайнеры обращают внимание женщин на то, что подобные модели должны идеально сидеть по фигуре. В противном случае, образ не будет выглядеть эстетично.

На пике популярности будут и объемные модели, украшенные декоративными пуговицами и разнообразной бахромой.

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Воланы

Создать летний, романтичный образ помогут сарафаны с воланами. Подобные модели, отшитые из легких, воздушных тканей придадут образу воздушности и изящности. При этом, волан может находится не только на плечах, но и в нижней части сарафана. Дизайнеры в 2019 году также представили вниманию модниц модели, выполненные из большого количества воланов. Оригинальные фасоны и модные тенденции можно увидеть в фото-коллекции.

Рюши могут быть как основой сарафана, так и его элементами. В некоторых моделях, они могут выполнять роль рукавов, помогая спрятать широкие плечи. Ассиметричные модели, в которых волан расположен только на одном плече подойдут любой моднице и помогут акцентировать внимание на этом элементе, отвлекая от недостатков фигуры.

Волан, расположенный на одном плече, поможет визуально увеличить размер груди. А те модели сарафанов, на которых они расположены в хаотичном порядке будут выглядеть не только интересно, но и скроют мелкие, женские недостатки. Именно поэтому, воланы и рюши можно назвать одними из самых удачных дизайнов для легких, летних моделей платьев и сарафанов.

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Греческий стиль

На пике популярности остается и греческий стиль. Модели летних сарафанов 2019 года, выполненные в этом стиле, нравятся модницам всего мира и позволяют женщинам не только подчеркнуть свою привлекательность, но и почувствовать себя настоящей богиней. На фото представлены современные модели данного стиля.

Благодаря модным тенденциям, продемонстрированным в коллекции, можно создать шикарный праздничный лук.

Классический греческий сарафан отшивается из легких, весенне-летних тонких тканей, сложенных в несколько слоев. Идеальным вариантом для создания подобных моделей станет кружевная ткань, шифон или сатин. Ее цвет может варьироваться от белоснежного до насыщенных оттенков синего. Особое очарование греческим сарафанами придает лиф, который оформлен в античном стиле.

Греческие модели сарафанов подойдут для любого мероприятия. Их можно одеть как на выпускной вечер, так и на свадьбу. Они придадут образу нежности, подчеркнут тонкие плечи и талию.

Модели для модниц с пышными формами

Создавая летние модели сарафанов, стилисты уделили особое внимание модницам с пышными формами. Такие модели скроют все недостатки фигуры и подчеркнут достоинства.

Современные модные тенденции сарафанов в 2019 году позволяют пышным красавицам показать свое роскошное декольте, изменить привычный образ и перестроить собственную фигуру. В представленной фото-коллекции найдутся современные модели для полных женщин и девушек, благодаря которым они смогут усовершенствовать свой образ.

Дизайнеры предлагают вниманию модниц с пышными формами рассмотреть модные тенденции и огромный выбор образов, которые помогут не только подчеркнуть достоинства фигуры и красоту пышных форм, но и привлечь внимание представителей сильной половины человечества. Стоит дополнять образ разнообразными аксессуарами, хорошим макияжем и правильно подобранной обувью, чтобы усилить этот эффект.

Внешний вид каждой женщины зависит от выбранной одежды. Выбрав правильные модели сарафанов летом 2019 года, можно легко создать незабываемый образ.