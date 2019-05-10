Купальники для полных - модные тенденции 2019

Приближается летний сезон 2019 года, а значит магазины формата plus size также ощутят наплыв покупательниц за купальниками для аппетитных барышень. Модные тенденции купальников для полных красавиц можно увидеть на фото-подборке.

Как выбрать купальник для полных

В настоящее время выбор купальников для полных леди огромен. Даже самая взыскательная покупательница сможет найти себе в 2019 году идеальный пляжный костюм, полностью устраивающий ее по цвету, фасону и подчеркивающий все достоинства фигуры.

Модели купальников для полных женщин, кому за 40 лет, внешне идентичны тем, которые подойдут только стройным. Дело в том, что для моделей plus size используют другие материалы, и добавляются элементы, позволяющие скрыть недостатки фигуры.

Если купальник для полной девушки подобран правильно, то он идеально облегает фигуру, но при этом не перетягивает, не натирает кожу и не стесняет движений. Те, кто думает, что купальник на один размер меньше лучше ляжет на фигуре, ошибаются. Лучше приобрести модель на размер больше того, что значится на повседневной одежде.

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Идеальный материал должен достаточно хорошо тянуться, поэтому в его составе будет лайкра. Блестящие ткани лучше не выбирать. Купальники для дам с аппетитными формами оснащены специальными вставками, которые утягивают фигуру в талии, делая ее визуально стройнее. Чашечки у хорошего купальника обязательно должны иметь в основе конструкции косточки и, моделирующие форму груди, вставки. А чтобы не ошибиться в выборе, стоит посмотреть коллекцию фото и узнать о модных тенденциях заранее.

Важно, чтобы нижняя часть купальника открывала бедра на средней позиции. Слишком открытые ноги выглядят неэстетично, а низкая линия выреза сделает фигуру короче и подчеркнет полноту.

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Раздельные купальники

Дизайнеры для полных дам приберегли особый крой раздельных купальников, позволяющий максимально открыть тело для получения солнечных ванн, и при этом привлекательно выглядеть. Крой моделей 2019 года построен таким образом, что зрительно фигура полностью преображается, а проблемные зоны уходят на второй план, приковывая взгляды окружающих к достоинствам.

Если изучить модные тенденции и фото с моделями купальников plus size, можно увидеть, что лучше всего на женщинах смотрится вариант трусиков с завышенной талией или с шортиками.

Стилисты рекомендуют примеривать раздельный купальник перед покупкой и следить, чтобы нижняя часть точно подходила по размеру, то есть не впивалась в кожу и не перетягивала бедра. Если у женщины полные бедра, то ей стоит приобрести модель с черным или темным низом, ведь, как известно, темные оттенки визуально стройнят фигуру.

Дамам с роскошным бюстом следует выбирать бюстгальтер с широкими лямками и жесткими поддерживающими чашечками. Эластичные материалы специально придуманы для того, чтобы купальники 2019 года из них смотрелись на дамах изящно и привлекательно.

На фото можно увидеть интересные идеи раздельных купальников для полных, идеально выглядящих на моделях plus size. Модные тенденции подтверждают, что даже женщины в теле смогут выделиться на пляже.

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Закрытые купальники

Лучший выбор, который могут сделать представительницы прекрасного пола с пышными формами – это закрытый купальник. Именно такие модели способны сделать полную девушку стройнее и изящнее, оттеняя недостатки и подчеркивая достоинства фигуры.

К закрытой пляжной одежде относятся, прежде всего, сплошные купальники, а также танкини и купальники в виде платья:

Купальник-платье для полных выбирают женщины, кому за 60 лет, а также девушки, которые стесняются слишком открытого тела или просто считают данную модель наиболее женственной. Смотрится модель купальника как короткое платьице с завышенной талией и прекрасно справляется с задачей маскировки изъянов фигуры. Лиф подчеркивает красивый бюст, а сборки под ним удачно скрывают полную талию. Маленький подол темного цвета изящно маскирует крупные бедра. На предоставленных фото можно убедиться в том, что платье-купальник – одно из самых удачных решений для нестандартной фигуры. Еще одно прекрасное изобретение дизайнеров для полных женщин возрастной категории за 40-50 лет – танкини. Ансамбль из темного цвета шортиков и топ с тонкими бретелями или без таковых идеально выглядит на любой фигуре. Этот пляжный костюм весьма универсален, и не менее уместно смотрится, и к тому же, удобно носится на дачном участке или отдыхе на природе. Сплошные купальники обычно называют формирующими, так как в их крое есть вставки из специальной ткани, позволяющей моделировать фигуру, делать ее ближе к идеальным размерам. Такие вставки с помощью особых приемов кроя располагаются в области талии и живота, утягивают бедра и убавляют сантиметры в проблемных местах.

Полным девушкам или женщинам, решившим приобрести купальник, следует придерживаться нескольких правил:

Модели светлого тона, способные зрительно увеличить фигуру в объемах, лучше оставить в стороне. Особое внимание рекомендуется уделить рисункам: очень хорошо смотрятся на полной фигуре женщин, кому за 30 лет, вертикальные полоски, а также цветовое разграничение зоны живота и боков, при этом боковые части должны быть светлые, а передняя часть, наоборот, темной, чтобы скрыть нестандартную талию. Пышечкам с полными бедрами следует обратить внимание на модели пляжной моды с темной нижней частью. А также отличным украшением к купальнику, в таких случаях, служит парео. Во-первых, оно добавляет женственности и завершенности в пляжный ансамбль, во-вторых, этот аксессуар прикрывает широкие бедра.

Купальник-юбка

Кокетливая форма пляжной одежды с юбочкой или в форме платья – превосходный повод для полной девушки почувствовать себя стильной и привлекательной, ведь ее проблемные зоны надежно скрыты. Купальники с юбкой встречаются как раздельные, так и слитные. Открытые модели имеют юбку, в которую вшиты плавки. А также вместо полноценной юбки встречаются просто широкие волнистые оборки на поясе. Форма на купальнике бывает от прямой до сильно расклешенной.

Если женщину беспокоят растяжки, апельсиновая корка или сосудистые звездочки на бедрах – юбка купальника надежно их скроет. На предлагаемых фото можно увидеть, как пляжный костюм с юбкой для полных дам позволяет выглядеть стройнее девушкам и женщинам, склонным к полноте. В 2019 году тенденции на пляжную моду порадуют своими новинками.

Летом в пляжной моде для полных превалируют смелые сочетания цветов, новые современные виды тканей, оригинальные детали кроя. Модницам непросто сделать выбор в богатом разнообразии пляжной моды – здесь полным полно закрытых и раздельных купальников. Стилисты в популярных моделях предлагают бюстгальтеры на косточках, оригинальную форму чашечек, бретели разной ширины, корректирующие элементы.

В новом сезоне на пике моды будут следующие модели купальников:

фасоны, имеющие глубокий вырез буквой V;

закрытые модели с драпировкой по бокам;

разнообразные танкини;

платья с трапециевидным подолом и завышенной талией.

Где купить купальник для полных

Подобрать шикарный купальник в 2019 году можно в интернете, не затрачивая время на походы по магазинам. К тому же, на многочисленных сайтах гораздо больший выбор моделей купальников размера plus size, в то время как в магазинах в основном представлена пляжная мода стандартных размеров. Зная модные тенденции и ознакомившись с фото-коллекцией новинок для полных, можно без особого труда выбрать модель на любой вкус.