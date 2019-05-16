Как красиво завязать шарф или платок на шее

Существует множество способов красиво завязать шарф или платок на шее. С помощью пошаговых фото вы быстро в этом разберетесь и сможете создавать уникальные образы.

Материал и вид шарфа (платка)

Необходимо для начала научиться квалифицировать изделие по материалу. Так нужно, чтобы понимать, как лучше его сочетать с другими вещами.

Итак, разновидности:

Палантин. Имеет прямоугольную форму. Изготавливается из шифона, хлопка, шелка или плотной шерсти (для зимы). Защищает шею от сильных холодов, может применяться в качестве головного убора или дополнительного декора в образе. Шаль. Основные вариации – квадрат или треугольник больших размеров. Платки и шарфы шьют из шерсти либо плетут вручную. Подбирают чаще под пальто, носят на плечах, перегибая надвое. Снуд. Универсальный круговой шарф, бывает разных размеров. Хорошо закрывает шею, может носиться в головного убора, накидки на плечи или просто служить дополнительным украшением. Изготавливается в основном из акрила или шерсти. Арафатки. Так еще называется палестинский платок с геометрическим принтом. Чаще его шьют из льна. Защищает от сильных ветров, используется также как повязка на голову. Больше подходит для молодежи. Бактус. Шаль, но с более скромными размерами. Такой платок носят треугольником спереди, фиксируя концы сзади на шее. Он служит защитой горла и грудной клетки от зимних ветров.

Выбрав наиболее приемлемый материал, будет проще найти подходящий по стилю шарф или платок и попробовать красиво завязать его на шее. С помощью пошаговых фото будет проще разобраться, как и с чего начинать.

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Как носить теплые платки или шарфы

Даже в самые сильные морозы, завернувшись в объемную теплую верхнюю одежду, хочется выглядеть на все сто. Правильно подобранный шарф под куртку, пальто или пуховик, украсит даже самый непримечательный образ.

Изучаем предложенные варианты, смотрим пошаговые фото и повторяем.

Стандартный

Самый простой способ – это накинуть шарф или платок на шею, оставив его концы свисать по бокам. Он подходит под любую одежду, время года. Единственным минусом является то, что с ним крайне неудобно идти по улице при сильном ветре, придется постоянно поправлять.

А можно сделать так:

взять аксессуар за два конца;

приложить к шее спереди;

завести концы за спину, перекинуть оба вперед.

Подойдут средние и длинные изделия. По желанию завязываем шарф или платок на шее плотно либо делаем узел более свободным, небрежным. Будет смотреться одинаково красиво, как под пальто, так и под курткой.

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Классический узел

Идеален как для повседневной уличной, так и к деловой одежде. Его могут применять на себе женщины, мужчины и даже дети. Повторяем все действия, а также смотрим на пошаговое фото:

складываем шарф вдвое;

накидываем на шею, с одной стороны должна быть петля, с другой – два края;

просто продеваем их в петлю.

А затягиваем уже по своему усмотрению. Ведь кому-то нравится, когда затянуто туго, а кто-то предпочитает более свободный узел.

Снуд из обычного шарфа

Если хочется удивить окружающих модным вот уже несколько сезонов снудом, а такового в гардеробе нет, то совсем необязательно его специально покупать.

Нужен обычный длинный шарф:

середину изделия прикладываем к шее, концы оборачиваем;

концы оборачиваем несколько раз (два-три);

прячем их, подвернув под образовавшиеся слои.

Тоже действие, следуя пошаговому фото, легко проделать с шарфом из более тонкой ткани. Связываем обе стороны. Получившийся хомут надеваем на шею, оборачиваем столько раз, сколько позволяет размер. Узел прячем. Носим под пальто или куртку.

Если шарф или платок длинный

Очень красиво смотрится сам по себе, его необязательно завязывать как-то по-особенному. Но все же если хочется выделиться, можно соорудить из него интересное, стильное «ожерелье», которое подойдет под любой вид верхней одежды, будь то куртка, пуховик или пальто.

Предлагаем попробовать следующий вариант:

скручиваем изделие в жгут;

обматываем несколько раз вокруг шеи;

концы фиксируем в узел, прячем либо делаем аккуратный бант.

Чтобы сделать форму аксессуара более нарядной, украшаем его брошью или кулоном. Будет смотреться красиво и стильно, особенно если на самой ткани отсутствуют какие-либо рисунки.

Из двух летних длинных платков можно сделать один. Для этого скручиваем их в один жгут и завязываем следующим образом:

накидываем изделие, так чтобы концы лежали впереди;

вяжем несколько узлов;

при этом меняем местами верхний и нижний «хвост».

В итоге должна получиться форма цепочки. Кстати, она делает фигуру визуально стройнее и женственнее. Помимо пошаговых фото есть видео​, где подробно объясняется, как красиво завязать шарф или платок на шее таким вот образом.

Как сочетать с верхней одеждой

Платки, шарфы из плотного материала часто носят поверх верхней одежды, в основном для красоты, забывая, что они предназначены защищать горло от зимних холодов. Нужно уметь правильно подбирать аксессуар под пуховик, куртку или пальто, чтобы в целом образ получался стильным.

Пуховик

Объемные длинные пуховики сочетаются только с такими же объемными шарфами крупной вязки. Можно красиво завязать на шее шарф с помпонами, бахромой, или платок различными узорами, как показано на пошаговых фото.

Большие изделия лучше не заворачивать в замысловатые узлы, ведь от этого они будут смотреться только массивнее. Их лучше просто накидывать, оборачивать 1-2 раза вокруг шеи или завязать самым простым способом. Если есть капюшон, значит нужно надевать шарф под него.

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Шуба

Помимо хомутов, снудов, все остальные виды шарфов и платков носят под меховой одеждой. Концы не должны торчать. Иначе это будет выглядеть небрежно и странно.

К шубе больше подходят модели, выполненные тонкой вязкой, с орнаментами или палантины. Лучше подбирать вещь, выполненную из натурального материала.

Пальто и куртки

Их можно дополнять любыми видами шарфов или платков. Подойдут те же палантины, изделия из грубой и ажурной вязки, большие и маленькие. Есть несколько общих правил, которые следует учитывать при подборе:

если воротник высокий, закрывает горло, тогда удобнее, практичнее и красиво будет завязать шарф на куртку;

если планируется весь день ходить в расстегнутой куртке, выбираем несложные узлы и повязываем как удобно;

при наличии большого воротника либо капюшона у пальто, полностью прячем под него;

если у верхней одежды большой вырез, то шарф необходимо надевать под него так, чтобы им можно было закрыть декольте.

Кроме всего, важно чтобы цвета аксессуара сочетались между собой со всеми остальными элементами образа. Это все ограничения, на которые нужно опираться как женщинам, так и мужчинам, желающим в любую погоду выглядеть стильно.

Как завязать на платье

К красивому и элегантному платью на шее можно завязать платок или шарф. Он станет настоящим украшением любого образа, будь то деловой либо романтичный, главное, все делать пошагово, опираясь на предложенные фото.

Вариант 1. Шаль:

делаем из ткани треугольник;

свободные концы перекидываем вперед;

фиксируем свободным узлом.

Платок должен закрывать плечи, искусно драпируя декольте. Он поможет частично закрыть чересчур глубокий вырез.

Вариант 2. Формируем водопад (изделие должно быть большого размера):

накидываем на шею так, чтобы один край оказался короче, чем другой;

берем тот, что длиннее, фиксируем на коротком;

драпируем на груди.

Этот вариант больше подходит для вязаных платьев с длинными рукавами. Он внесет разнообразие в итоговый праздничный или деловой образ.

Вариант 3. Ковбойский узел:

перекидываем на перед;

свободные края кладем на грудную клетку;

делаем всего один узел;

драпируем.

Его лучше завязать под образ деловой женщины, особенно если шарф шелковый. Красиво смотрится со строгим пиджаком и платьем-футляр.

Вариант 4. Колье (нужен платок среднего размера):

скручиваем в жгут;

повязываем вокруг шеи;

фиксируем.

Как видите, красиво завязать незамысловатое колье на шее из легкого шарфа или платка, следуя пошаговым фото несложно. Оно идеально для теплых платьев с высоким горлом. Также его можно сочетать и с летними вариантами.

Смело выбирайте любой понравившийся узел и применяйте его в повседневной жизни. Таким техникам обучиться не сложно, если все действия выполнять пошагово, тогда красиво будет получаться завязывать платки или шарфы на шее. Помимо фото предлагаем посмотреть обучающее видео​. Со временем, возможно, вы придумаете свои варианты узлов.