Модные образы на лето 2019

Модные луки на лето 2019 года, представленные на фото с модных показов или фото-сессий, помогут каждой девушке выглядеть свежо, достойно и стильно в этом году. Рассмотрим их подробно.

Летний костюм не только в офис

Повседневные будни в офисе нельзя представить без костюма даже в летний день. Сегодня мода благосклонна к бизнес-леди и предлагает широкий выбор модных луков на лето 2019 с женскими костюмами на каждый день в офис или на деловые встречи.

Костюм в этом сезоне может состоять из:

легких брюк;

юбки;

удлиненных шорт;

сарафана.

Комплектовать низ можно с верхом в виде:

Легкие струящиеся ткани, которые актуальны для лета, используются и для пошива костюма. Он может быть однотонным или с принтом. Для жарких дней подойдут цветочные, графические или анималистические рисунки.

Костюм можно выбирать не только для рабочих будней. Стильно и можно он поможет выглядеть любой девушке в городе, на вечере, во время шопинга или встреч с подругами.

Платья и сарафаны в стиле кэжуал

Женские модные луки летом 2019 года нельзя представить без платья или сарафана. Жарким днем так хочется быть легкой и женственной. Именно платье или сарафан помогут воплотить подобный образ.

Сегодня актуальны модели с запахом, имитирующие халат. Это может быть платье с коротким рукавом или сарафан на бретелях.

По-прежнему в моде плавность линий, простота кроя, женственные силуэты. Рюши по горловине, в области декольте или на подоле дополняют женственный образ.

Этим летом можно дополнить образ с платьем или сарафаном:

изящными босоножками;

объемными сандалиями или сабо;

кедами;

сникерсами;

слипонами.

Сочетание легких женственных моделей платьев или сарафанов со спортивной и удобной обувью характерно для модных луков летом 2019 года для подростков и женщин, фото это докажут.

Юбки и шорты для летнего дня

Невозможно представить модный лук летом 2019 года без юбки или шорт. В этом году актуальны модели юбок и шорт с завышенной талией. Хорошим дополнением к таким моделям являются ремешки в тон.

Самой популярной моделью юбки для создания образа летом 2019 года является «татьянка», немного расклешенная юбка солнце или полусолнце, собранная на талии.

Разновеликая длина юбки по-прежнему в тренде.

Шорты могут дополнять как деловой костюм для лета, так и повседневный. Они могут быть выполнены из легких тканей или джинсы.

Комбинезон остается в тренде

Летний комбинезон – незаменимая, удобная, практичная и стильная вещь. Длина штанин может быть разной, от самых коротких в виде шорт, до миди или макси.

Штанины могут быть расклешенными, прямыми, зауженными. В некоторых моделях длину можно регулировать кулиской или кнопками.

Верх комбинезона для лета может быть исполнен с рукавом, прикрывающим плечо, он может слегка открыть плечо или быть на тонких бретелях.

Лето в стиле джинс

Вот уже на протяжении многих лет джинсы будоражат фантазию модельеров и модниц. Это лето – не исключение. Модели шорт, брюк, юбок, сарафанов и платьев могут быть выполнены из джинсовой ткани.

Главное умело скомпоновать образ. Джинсовый низ можно смело дополнять белоснежными легкими блузами, любым верхом, дополненным кружевом.

Вышивка, шитье, рюши, бахрома – это все то, что может присутствовать в отделке верха, при комплектации костюма с джинсами.

Завершат образ стильные аксессуары

Незаменимым аксессуаром для летнего дня является сумочка. Летом 2019 года самые актуальные модели – это миниатюрные сумочки на цепочке. Альтернативой могут стать объемные сумки простой формы.

Шляпы и шейные платки сделают образ более таинственным и женственным.

Если говорить об украшениях, то сегодня в моде бижутерия. Стильная, нежная или яркая, подобранная в тон костюму, она способна завершить образ, добавить изюминку.

Акцент на деталях

Сделать летний образ стильным и современным помогут детали. Для комплектации летнего костюма можно выбирать любой верх или низ, если он содержит такие детали:

кружево, особенно в комплектации с грубыми тканями, джинсой;

молнию;

заклепки;

накладные карманы;

воланы, рюши;

кулиска: на горловине, рукавах, штанинах, подоле;

принт в стиле поп-арт;

флористический принт.

Если речь идет об образе с платьем или сарафаном, то застежка в виде пуговиц или молнии спереди является чуть ли не обязательным атрибутом модного образа для лета 2019 года.

Асимметрия на плече или подоле летом 2019 года будет одним из трендов повседневной моды.

Цветовые решения для лета

Формируя модный летний лук, стоит особенно обращать внимание на сочетание оттенков разных деталей костюма. По-летнему свежо и актуально будут смотреться:

Пастельные тона. Можно смело сочетать приглушенный белый или молочный с любыми оттенками зелени, голубого, розового или фиолетового. Главное правила – избегать простых цветов. Лучший вариант – сложный разбеленный оттенок. Кипельно белый с красным или синим. Классическая черно-белая гамма никогда не оставит первых позиций на пьедестале модного Олимпа. Сочетание голубого и бежа сделает образ дорогим и стильным. Терракотовые оттенки придадут яркости и страсти летнему образу.

Если говорит о рисунке на тканях, то можно смело выбирать для создания модных летних образов ткани:

в полоску;

с цветочным рисунком;

в мелкую клетку;

в очень крупную клетку;

с тропическими мотивами;

с сюжетами картин в стиле поп-арт, комиксов.

Если низ костюма выполнен из ткани с ярким принтом, то нужно обязательно уравновесить его спокойным однотонным верхом и наоборот.

Можно сочетать яркие тона и пастельные оттенки в одном образе. Это может быть яркий морковный или синий, зеленый низ, скомпонованный с легкой блузой размытого голубого оттенка или мягкого молочного, приглушенного белого цвета.

Модные луки для женщин после 40 лет

Мода не имеет возраста. Есть стильные и актуальные образы, которые заставят обратить внимание на красоту женщины, а не гадать о ее возрасте. Тем не менее, есть некие правила выбора и комплектации одежды для женщин. Рассмотрим фото модных луков на каждый день на лето 2019 года для женщин старше 40 лет.

Здесь также могут присутствовать костюмы, джинсы, платья, юбки. Главным правилом выбора и комплектации одежды является то, чтобы все детали костюма сидели свободно, были по размеру и грамотно сочетались между собой. То есть действуют все те же законы и тренды, которые описаны выше в статье.

Для дам старше 40 лет можно смело выбирать платья для лета. Актуальными силуэтами будут:

футляр;

а-силуэт;

платье-рубашка с застежкой спереди.

Брючные костюмы или костюмы с юбкой можно комплектовать легкими рубашками.

Новинки летнего сезона 2019 года

Далее представлены фото модных образов на лето 2019 года, последние новинки и незыблемая классика.

Сегодня, кажется, можно все. Любой силуэт, любая длина или крой. Главное, умело скомпоновать образ. Фото готовых луков и советы стилистов помогут в этом.

Сегодня нет ярких кричащих новинок. Но изюминка заключается в гармоничном сочетании цветов внутри одного костюма и комплектации верха и низа.