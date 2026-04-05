Скульптурная талия: как баска победила оверсайз и стала трендом

Признайтесь, вы тоже этого не ждали? Если бы еще пару лет назад нам сказали, что мы будем живыми свидетелями возвращения баски, мы бы просто рассмеялись. Казалось, этот тренд ушел в модное изгнание навсегда.

Но на дворе 2026 год, и баска совершила самый громкий камбэк сезона. Она повсюду: от стритстайла в Нью-Йорке до красных дорожек. И знаете что? Это совсем не та баска, которую мы помним. Она повзрослела, стала скульптурной, архитектурной и… безумно стильной.

Почему это случилось именно сейчас? Все просто: мы все устали от бесконечного оверсайза, в котором теряется фигура. Баска стала идеальным противоядием. Она возвращает силуэт "песочные часы", но делает это современно.

Самый доступный и при этом дерзкий способ примерить тренд – накладная баска-пояс. С ней не нужно полностью менять свой гардероб, достаточно взять то, что уже есть в шкафу, и добавить к этому баску – и вуаля, вы безупречны. Можно играть с материалами и фактурами: от вариантов из натуральной кожи до вареного денима. Такие баски-пояса носятся поверх базовых футболок и платьев. Но самым трендовым вариантом стало ношение басок поверх тренчей и строгих пальто – такой способ взят прямиком с талий инфлюенсеров и фэшн-блогеров

Если накладная баска – это про стайлинг и эксперименты, то структурированный жакет – это уже про высокую моду и новую классику. Настоящим триумфом этого силуэта стало возвращение легендарного жакета Bar в интерпретации Джонатана Андерсона для Dior. Здесь баска перестает быть мягкой оборкой и превращается в цельную конструкцию.





В 2026 году баска заходит на территорию денима, где она чувствует себя удивительно органично. Например, бренды вроде Proenza Schouler и Aknvas сделали ставку на джинсовую ткань с акцентными швами и расклешенным "подолом" жакетов.





Для любителей романтики тоже нашлось место: многоярусные, летящие баски у Chloé доказывают, что этот силуэт может быть мягким и струящимся.





Главное – помнить, что сегодня баска не терпит излишней чопорности. Чтобы образ выглядел актуально, ее лучше сочетать с контрастными вещами: широкими брюками-палаццо, грубыми ботинками или расслабленным денимом. Это и есть та самая формула стиля 2026 года: идеальный баланс между строгостью формы и свободой самовыражения.