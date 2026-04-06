Модный дом Dior выпустил лимитированную пасхальную коллекцию с шоколадным яйцом

Dior представил пасхальную коллекцию – главным объектом стало шоколадное яйцо, созданное вместе с шефом Янником Аллено.

Десерт выполнен в виде крупной скульптуры из темного и белого шоколада и отсылает к архивным кодам дома – медальону и фирменному банту. Внутри – набор миниатюрных сладостей: конфеты с инициалами CD, элементы в форме пуговиц и орехи в шоколаде. В текстуре сочетаются пралине, рисовые хрустящие слои и орехи, создавая сложный, почти "кутюрный" вкус.





Шоколадное яйцо будет доступно только в парижском пространстве Le Jardin – гастрономической точке на легендарной авеню Montaigne. Стоимость – 180 евро, что превращает десерт скорее в коллекционный объект, чем в сезонное лакомство.





Параллельно бренд выпустил декоративную линию: керамические композиции с курицей и яйцами, выполненные с почти музейной детализацией. Эти объекты вдохновлены эстетикой XVIII века и продолжают идею Dior о стирании границ между модой, искусством и гастрономией.



Коллекция стала очередным примером того, как дом интегрирует свои визуальные коды в неожиданные форматы – от haute couture до высокой кухни.

