Пресс-тур Rendez-Vous с российскими звездами в Куршевеле подвергся резкой критике в Сети

Российскую сеть магазинов Rendez-Vous раскритиковали из-за пресс-тура во французский Куршевель, организованного в честь 25-летия бренда и 16-летия одноименного бутика на курорте. Поездка с участием российских инфлюенсеров и светских персон вызвала резкую негативную реакцию со стороны аудитории.

В рамках мероприятия приглашенные гости – журналисты, блогеры, модели и стилисты – публиковали в соцсетях контент с вертолетными прогулками, ужинами в ресторанах, катанием на лыжах и светскими вечеринками. Однако именно демонстративная роскошь стала одним из главных поводов для критики. Пользователи Сети сочли формат поездки оторванным от реальности и не соответствующим образу бренда, ориентированного на массового покупателя.





Судя по комментариям под публикациями и официальными постами компании, претензии касались сразу нескольких аспектов. Во-первых, аудитория поставила под сомнение выбор локации, задаваясь вопросом, почему юбилей российского бренда отмечается за границей, а не на отечественном курорте "Роза Хутор" . Во-вторых, недовольство вызвал список участников: многие отметили, что приглашенные знаменитости не ассоциируются с Rendez-Vous и не являются его реальными клиентами.





Резонанс также вызвали ответы представителей бренда в комментариях. Попытки объяснить поездку локальной инициативой куршевельского бутика и упоминания о будущих проектах в России не снизили градус недовольства. Напротив, дискуссия в комментариях продолжила нарастать, переходя от иронии к жесткой критике маркетинговой стратегии.





Кроме того, раздражение у части интернет-пользователей вызвали слухи о внутренних сложностях компании, включая сообщения о сокращении доходов сотрудников на фоне дорогостоящего промо-тура. Эту информацию представители Rendez-Vous не комментировали.